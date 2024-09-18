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Город фоторепортаж Ярославль озарила «огненная» Луна: публикуем яркие кадры

Ярославль озарила «огненная» Луна: публикуем яркие кадры

Спутник Земли максимально приблизился к нашей планете

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1 комментарий

Огромная Луна поднялась над городом

В ночь с 17 на 18 сентября в небе поднялась огненная Луна. Такое явление астрономы называют суперлунием.

— 18 сентября произойдет полнолуние, совпадающее с пребыванием Луны в перигее — ближайшей от Земли точке. Спутник нашей планеты будет казаться больше и ярче, — ранее объяснял порталу 76.RU ведущий методист ярославского центра имени В. В. Терешковой Николай Перов.

Суперлуние совпало с частным лунным затмением. Явление так называют из-за того, что лунный диск накрывает тенью нашей планеты не полностью.

Космическое событие было заметно со всех концов Ярославля. Несмотря на то что затмение случилось ранним утром, горожане успели сделать фотографии большой Луны. В этом материале показываем роскошные кадры «огненного» спутника.

Лунный диск наполовину закрыт тенью Земли

Так Луну видели в Брагине

Светит словно Солнце

Некоторые ярославцы для наблюдения за суперлунием выбрались за город

Какой мистический и красивый цвет лунного диска!

Повезло, что небо не затянули тучи

Какая красота!

18 сентября Луна находилась в фазе полнолуния

Через профессиональное оборудование можно рассмотреть кратеры на спутнике Земли

Луна выглядывает из-за многоэтажки

Лунное затмение 18 сентября открыло коридор затмений, который продлится до октября. Астролог дала прогноз для каждого знака зодиака на этот период. Также мы публиковали советы о том, как себя вести в период двух космических событий.

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Комментарии
1
Гость
1 час
в Тверской области была огненная 🌒 луна? или 🍄 гриб?
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