Ярославль озарила «огненная» Луна: публикуем яркие кадры

Огромная Луна поднялась над городом Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В ночь с 17 на 18 сентября в небе поднялась огненная Луна. Такое явление астрономы называют суперлунием.

— 18 сентября произойдет полнолуние, совпадающее с пребыванием Луны в перигее — ближайшей от Земли точке. Спутник нашей планеты будет казаться больше и ярче, — ранее объяснял порталу 76.RU ведущий методист ярославского центра имени В. В. Терешковой Николай Перов.

Суперлуние совпало с частным лунным затмением. Явление так называют из-за того, что лунный диск накрывает тенью нашей планеты не полностью.

Космическое событие было заметно со всех концов Ярославля. Несмотря на то что затмение случилось ранним утром, горожане успели сделать фотографии большой Луны. В этом материале показываем роскошные кадры «огненного» спутника.

Лунный диск наполовину закрыт тенью Земли Источник: Кирилл Поверинов











Так Луну видели в Брагине Источник: Анастасия Чистякова

Светит словно Солнце Источник: Нелли Забродина / «ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ!» / Vk.com

Некоторые ярославцы для наблюдения за суперлунием выбрались за город Источник: Облокул Турдалиев / «ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ!» / Vk.com

Какой мистический и красивый цвет лунного диска! Источник: Сергей Варев











Повезло, что небо не затянули тучи Источник: Татьяна Михайлова / «ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ!» Vk.com

Какая красота! Источник: Анастасия Чистякова

18 сентября Луна находилась в фазе полнолуния Источник: Анастасия Чистякова

Через профессиональное оборудование можно рассмотреть кратеры на спутнике Земли Источник: Глеб Буланов / Vk.com

Луна выглядывает из-за многоэтажки Источник: Анастасия Чистякова