Ярославль озарила «огненная» Луна: публикуем яркие кадры

В ночь с 17 на 18 сентября в небе поднялась огненная Луна. Такое явление астрономы называют суперлунием.
— 18 сентября произойдет полнолуние, совпадающее с пребыванием Луны в перигее — ближайшей от Земли точке. Спутник нашей планеты будет казаться больше и ярче, — ранее объяснял порталу 76.RU ведущий методист ярославского центра имени В. В. Терешковой Николай Перов.
Суперлуние совпало с частным лунным затмением. Явление так называют из-за того, что лунный диск накрывает тенью нашей планеты не полностью.
Космическое событие было заметно со всех концов Ярославля. Несмотря на то что затмение случилось ранним утром, горожане успели сделать фотографии большой Луны. В этом материале показываем роскошные кадры «огненного» спутника.
Лунное затмение 18 сентября открыло коридор затмений, который продлится до октября. Астролог дала прогноз для каждого знака зодиака на этот период. Также мы публиковали советы о том, как себя вести в период двух космических событий.