Приготовьте ленту и деготь: агроном рассказала, как избавиться от грызунов на даче

Агроном дала советы, как избавиться от грызунов на участке Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Дачный сезон подходит к завершению. Грядки опустели, теплицы вымыты, цветы укрыты. Однако на этом подготовка к зиме не заканчивается. Опытные дачники перед холодами защищают плодовые деревья от грызунов и диких животных, которые могут пробраться на участок в поисках лакомства.

Агроном Елена Шадрина в беседе с нашими коллегами из 72.RU поделилась секретами подготовки сада.

В первую очередь защиты требуют стволы молодых деревьев до 5 лет. Эксперт рекомендует обвернуть их металлической сеткой, а приствольный круг обсыпать опилками, смешанными с березовым дегтем. Такое решение поможет уберечь молодые деревья от зайцев и лосей.

— У более взрослых деревьев ствол и самое начало скелетных ветвей обмотайте лентой из белого нетканого материала, а в завершение промажьте ткань березовым дегтем или «Креолином». Запах этих составов отпугивает мышей, и растения после зимовки выходят неповрежденными, — пояснила агроном.

Такие простые советы позволят сохранить саженцы, на следующий год растения порадуют вас урожаем.