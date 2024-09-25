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Осень Обустраиваем дачу инструкция Успейте до первого снега: агроном рассказала, когда и как высаживать новые ягодные кусты на даче

Успейте до первого снега: агроном рассказала, когда и как высаживать новые ягодные кусты на даче

Советы для тех, кто давно хотел смородину и малину

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1 комментарий

Агроном рассказала, когда осенью сажать новые кусты смородины и малины

Осень — самое время для закладки сада на даче или приусадебном участке. В период, когда большинство грядок перепахано и есть размах для фантазии, стоит проработать план посадки растений, в частности — плодовых кустов. Отметим, что нужно успеть высадить новые кусты до первого снега.

Агроном, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина в беседе с нашими коллегами из NGS.RU дала советы, как правильно сажать малину и смородину на участке.

«Это особенность посадки»

По словам эксперта, высаживать новые растения на даче рекомендовано с третьей декады сентября до середины октября.

— Все молодые листья должны быть срезаны с саженца — это особенность осенней посадки. Если оставить листья, то будет плохая приживаемость, они заберут все силы растения, — подчеркнула Людмила Шубина.

Перед посадкой проверьте саженец: на нем не должно быть повреждений, пятен или сухих веток. При сгибании росток должен сохранять упругость. Осенняя посадка отличается тем, что саженцы не нужно подрезать.

— У растения не так много времени остается, чтобы укорениться, лишний стресс не нужен. А вот весной уже нужно обязательно укоротить всё, что высажено осенью, на 1/3, — отметила агроном.

При выборе саженцев обращайте внимание на то, чтобы корневая система у растения была защищена от пересыхания. Обычно плодовые саженцы продаются либо в горшках, либо с открытой корневой системой, выращенные в грунте.

Как сажать смородину

Секреты посадки смородины

При посадке смородины имейте в виду: куст хорошо растет и на солнечном месте, и в полутени. Растение рекомендовано высаживать на расстоянии 1,5–2 метров. Глубина посадочной ямы — около 50–60 сантиметров.

— Черная смородина может расти до 10 лет, красная и белая — около 20 лет. Но лучше менять кусты почаще, чтобы не снижался урожай, — советует Людмила Шубина.

Перед посадкой в яму рекомендовано уложить дренаж из шишек, веток или керамзита, затем полведра перегноя, стакан древесной золы, столовую ложку двойного суперфосфата и калийных удобрений. Все добавки тщательно перемешать и только потом устанавливать саженец.

Черную смородину рекомендовано засыпать землей, медленно уплотняя почву. Пустот в ямке быть не должно.

Как сажать малину

К малине нужен особый подход

При выборе места для кустов малины стоит учитывать: в тени и полутени будут расти мелкие ягоды. Малинник можно удерживать на одном месте не более 10 лет, затем на 2–3 года землю стоит отдать под овощные культуры.

При высадке малины стоит помнить, что на зиму кусты рекомендовано пригибать к земле, иначе растение погибнет.

— Не нужно загущать посадки — так и ягода мельче будет, и собирать ее проблематично. Лучше выращивать малину однорядно с ориентацией с востока на запад, так растения получат больше света, — предупредила Людмила Шубина.

При планировании малинника в два ряда учитывайте, что расстояние между линиями должно быть не менее двух метров, а между кустами — не менее метра. Под саженец копаем ямы шириной и глубиной около 50 сантиметров, на дно высыпаем дренаж. Затем порядок действий такой же, как и со смородиной: добавляем смесь удобрений, тщательно проливаем куст и уплотняем землю.

Ранее мы также рассказывали, как ухаживать за кустами малины осенью.

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Комментарии
1
Гость
17 минут
Ягоды замечательно, ягоды хорошо! Но я бы настоятельно советовал увеличить площади под картофелем, овощами, бобовыми. Завести козу, кур. Лишних продуктов не будет!
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