«Чайнакары» заставят подешеветь. Минпромторг утвердил новые правила компенсации утильсбора

Перспективы бренда Tenet и ему подобных проектов улучшились Источник: пресс-служба «АГР Холдинг»

В Минпромторге радикально смягчили требования к локализации автомобилей, которые получают компенсацию утилизационного сбора, пишут «Ведомости» со ссылкой на источник в министерстве. Новые правила позволят китайским производителям получать компенсирующие льготы, что в теории может сократить «заводскую цену» автомобилей на 30–50%. Подробности — в нашем разборе.

Как компенсируют утильсбор

К утилизации машин он отношения не имеет и является одной из форм таможенного платежа, которая превратилась в доминирующую статью расходов при ввозе автомобиля. В 2023 году утильсбор на новые машины составлял в среднем 178 тысяч рублей, но после трех фаз повышения достиг 667 тысяч, а с января 2026 года составит 800 тысяч (и далее до 1 000 000+).

Утильсбор платят все производители, даже АВТОВАЗ, но местные сборщики получают полную или частичную компенсацию — это зависит от уровня локализации, которая оценивается в условных баллах Минпромторга.

Lada Granta остается рекордсменом по баллам локализации: их у нее 5000 Источник: АВТОВАЗ

Теоретическим пределом локализации считается порог в 7000 баллов (или 8750 баллов, если речь о стопроцентной локализации электроники). На графике ниже приведены примеры уровней локализации машин, по данным самого Минпромторга. В некоторых случаях цифры получаются заниженными, потому что производитель подтверждает только минимально необходимый ему уровень. Поэтому, скажем, архаичная «Нива» имеет лишь 3130 баллов, то есть примерно треть от теоретического максимума, хотя импортного в ней немного.

Источник: Семен Казьмин

Но суть в другом: от количества этих баллов зависят компенсации за утильсбор. Чтобы претендовать на них, иностранным производителям требуется, во-первых, заключить специальный инвестиционный контракт (СПИК) с Минпромторгом, причем в перспективе нескольких лет локализация должна достичь 7000 баллов (сейчас этот порог снижают до 5400 баллов). Во-вторых, полный «кешбэк» положен лишь тем, кто превысил определенный порог баллов. Эта величина переменная: скажем, в 2022 году она составляла 2000 баллов, в 2024–2026 годах должна быть 3701 балл, а к 2028-му — 5400 баллов. Сейчас эти требования ощутимо смягчают.

Почему возникла «балльная проблема»

Автосборщики «старой школы» (Volkswagen, Renault, Hyundai) работали на рынке десятилетиями и обеспечивали высокую локализацию. Но китайские и псевдороссийские марки, запустившие производства после 2022 года, не могли угнаться за такими уровнями, поэтому Минпромторг вынужден рассмотреть вопрос смягчения требований.

По информации «Ведомостей», в 2025 году компенсацию утильсбора получат производители, обеспечивающие 1500 баллов локализации (против 3701 балла по прежним правилам). Это позволяет включить в список «льготников» немало моделей российской сборки, которые прежде не дотягивали до возросшей планки, например Solaris HS (бывший Hyundai Solaris петербургской сборки) и Haval Jolion (тульская сборка). В теории это снизит их стоимость.

Модели Hyundai по-прежнему выпускают на том же петербургском заводе под брендом Solaris. За счет полного цикла локализация у них неплохая Источник: Артем Краснов

Последнее может стать плохой новостью для АВТОВАЗа, который и так страдает от конкуренции с китайскими марками. Впрочем, Минпромторг пообещал не создавать «искусственных конкурентных преимуществ» перед высоколокализованными производителями, так что интересы тольяттинского завода, вероятно, учли отдельно.

«Чайнакары» должны подешеветь

Порог входа на российский рынок снижается, и, по опыту нынешних проектов, новый производитель может набрать необходимые 1500 баллов локализации за один-два года реанимации завода, оставшегося после ухода глобального концерна.

Так, одним из крупных игроков автопрома становится «АГР Холдинг», который, помимо сборки петербургских «Солярисов», наладил производство Tenet/Chery под Калугой (бывший завод Volkswagen) и готовится реанимировать бывший завод GM, где будут делать Jaecoo и Omoda. Сборка «Тенетов» сразу запущена в режиме полного цикла, со сваркой и окраской кузовов, что по новым правилам позволит претендовать на компенсации утильсбора. Это делает местную сборку предпочтительнее прямого импорта, как в докризисные времена.

Автомобили Tenet сразу выпускают в режиме полного цикла: набрать 1500 баллов утилизации для них, скорее всего, не проблема Источник: пресс-служба «АГР Холдинг»

Но даже смягченные условия помогут не всем: скажем, отверточная сборка BAIC на «Автоторе» приносит минимальное количество баллов. У завода были планы по увеличению локализации, и, может быть, новые правила Минпромторга подстегнут процесс.

Если смягчение условий промсборки подтвердится, это станет хорошей новостью для автомобильного рынка в целом: снизятся цены, возрастет конкуренция. Испортить картину могут другие факторы: например, изменение курсов валют, инфляция или снижение ключевой ставки Банка России (это увеличит спрос и может разогнать цены).

Поддерживаете ли вы планы Минпромторга по смягчению требований к автосборщикам? Отличная новость Без разницы: на ценах это не скажется Нет, это убивает идею локализации