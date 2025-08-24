«Выглядит актом мазохизма». Автожурналист — о причинах неудач Lada Iskra

Lada Iskra оказалась слишком сложной для текущих реалий АВТОВАЗа Источник: пресс-служба АВТОВАЗа

Ряд СМИ сообщил, что производство Lada Iskra может быть перенесено на 2026 год (сам АВТОВАЗ это не подтверждает). Попытки найти «живую» машину в автосалоне также не увенчались успехом, хотя продажи формально стартовали еще в июле. Наш автожурналист Артем Краснов считает, что проблемы предопределены самой идеологией автомобиля и проект может завершиться фиаско. Приводим его мнение от первого лица.

Весь современный автопром помешан на унификации: так, у Volkswagen целая линейка машин — от компактного Golf до пятиметрового Teramont — строится на одной платформе MQB, и таких примеров сотня. Это удобно: вместо десяти разных компонентов вы закупаете одинаковые в десятикратном количестве, что и проще, и дешевле.

Но у АВТОВАЗа свой путь. После кризиса 2022 года он остался с богатым «наследством» в виде «зоопарка» моделей из разных периодов истории и попытался перезапустить их все, кроме не очень популярной Lada XRAY. Все эти модели мало унифицированы, и сейчас завод выпускает машины на пяти разных платформах : грантовской (эволюция ВАЗ-2108), нивовской (ВАЗ-2121), ларгусовской (В0), вестовской, а теперь еще и новой «Искры» (XJO или CMF-B-LS). Все эти «Лады» относятся к одному лоукост-сегменту, и трудно вспомнить другой пример подобного расточительства.

Проблема известна не первый год, и Renault планировал решать ее радикально, отказавшись от вазовских версий «Гранты», «Нивы» и «Весты». Согласно стратегии французов 2021 года, эту троицу заменили бы аналогами на платформе CMF-B-LS, той самой, на которой сейчас создали «Искру». Эта же платформа лежит в основе Renault Logan III и современных Duster, и ее запускали не ради единственной модели, а под целое семейство машин, продаваемых под марками Renault, Dacia, Lada.

А дальше случился 2022 год, Renault ушел, устаревшие «Лады» пришлось оставлять, в общем, АВТОВАЗ оказался заложником обстоятельств. Тут по большей части не его вина.

Но зачем заморачиваться с «Искрой»? Платформа CMF-B-LS имела ценность лишь в рамках докризисной стратегии Renault, которая предполагала не только полную унификацию всех Lada на этой «тележке», но и фактическое слияние АВТОВАЗа с румынской Dacia — компанией, которая является автором Logan и подобных ему машин. Это была бы совершенно другая реальность, и тираж выпуска однотипных машин измерялся бы не десятками тысяч, как сейчас, а миллионами. Помимо «Лад», в Тольятти бы выпускали «Логаны» и «Сандеро» на этом же наборе компонентов, а в Москве со временем освоили бы новые «Дастеры», то есть эффект масштабирования оказался бы невероятным (да и рынок другим).

Одиночный проект «Искры», сделанной на чужеродной АВТОВАЗу платформе CMF-B-LS, выглядит чуть ли не актом мазохизма. Во-первых, весь пул близких к Renault поставщиков пришлось менять на китайских, индийских и турецких, а двигатели — на российские. Во-вторых, рыночный потенциал «Искры» изначально ограничен близостью ее характеристик к «Гранте» и «Весте» одновременно. Изначально ею планировали заменить «Гранту», а не дополнять ее, да и «Весту» ждало повышение. То есть эффект масштаба, который и так недостижим с единичной моделью, сокращается из-за внутреннего каннибализма и отсутствия у «Искры» своей уникальной ниши. Тут даже жаловаться на злых китайцев не получится, потому что «Искра» конкурирует с собственными сестрами, и как раздать всем им по серьгам при падающем рынке — вопрос.

Фальстарт продаж Lada Iskra большого удивления не вызывает. При малых объемах производства найти поставщиков, обойти санкции и договориться о цене проблематично, скорее всего, поэтому выпуск модели оказался столь невысок. Через четыре месяца после запуска производства у дилеров в лучшем случае есть выставочные экземпляры, а простым смертным машину не продают — берут предоплату и ставят в очередь.

АВТОВАЗ очень распыляет силы. Множество ресурсов потрачено на рокировку «Весты» и «Ларгуса» (из Ижевска в Тольятти и наоборот). Заявлен проект выпуска автомобилей SKM на еще одной, шестой платформе. На шее АВТОВАЗа как ярмо висит петербургский завод (экс-Nissan), где делали Xcite, а скоро будут собирать «Искры». Не логичнее ли сначала наладить выпуск в Тольятти, выявить спрос и уже потом оценить перспективу экспансии?

Коммерческого смысла в этих манипуляциях как будто нет, и делается всё ради политических эффектов: дескать, возобновили, перезапустили, освоили… Но всё это не бесплатно, и любое неудачное решение отливается в себестоимости, та — в розничной цене. И когда она становится абсурдной, АВТОВАЗ компенсирует неэффективность привычным способом — просьбой правительству поднять утильсбор. Который уже через полгода в очередной раз вырастет и для машин класса Lada Iskra составит 800 тысяч рублей.

Другими словами, неудачные решения обходятся настолько дорого, что добавляют к цене каждой продаваемой в России машины стоимость еще одной «Лады-Гранты». А без этого АВТОВАЗ просто прогорит.

