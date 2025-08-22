НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+11°C

Сейчас в Ярославле
Погода+11°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +10

0 м/c,

 751мм 82%
Подробнее
3 Пробки
USD 80,25
EUR 93,50
Программа «Пира на Волге»
Где выгодно купить квартиру
Очередь в больнице
Ярославский бренд покорил Россию
Перекроют центр из-за «Пира на Волге»
Сокращения на крупном заводе
Свежий хлеб будут продавать из окошка в центре
Новый водный маршрут
Отменили маршрутку
Буланова даст концерт в Ярославле
Авто В Госдуме предложили новую причину, чтобы лишать водительских прав: что хотят запретить

В Госдуме предложили новую причину, чтобы лишать водительских прав: что хотят запретить

Нарушитель может получить штраф до миллиона рублей

260
2 комментария
Размер штрафа за нарушение тоже хотят увеличить | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUРазмер штрафа за нарушение тоже хотят увеличить | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Размер штрафа за нарушение тоже хотят увеличить

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В правительство направили законопроект, ужесточающий ответственность за незаконное использование знака «Инвалид» на автомобилях. Как сообщил председатель Комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов, за повторное нарушение могут ввести серьезные санкции — штраф до 15 тысяч рублей или лишение водительских прав на срок до трех месяцев.

Согласно документу, который подготовили Нилов и его заместитель Михаил Терентьев, планируется существенно увеличить штрафы для всех категорий нарушителей.

За первичное нарушение предлагаются такие штрафы:

  • 7500 рублей — для граждан;

  • 20 тысяч рублей — для должностных лиц;

  • полмиллиона — для юридических лиц.

За повторную установку знака «Инвалид» предлагают:

  • штраф 15 тысяч рублей или лишение прав на срок от 1 до 3 месяцев для граждан;

  • штраф 40 тысяч рублей для должностных лиц;

  • штраф миллион рублей для юрлиц.

«Наказание в виде действующих 5000 рублей для многих не аргумент, а за повторное нарушение отдельной ответственности в КоАПе и вовсе нет. Тем временем настоящие инвалиды и те, кто их перевозит, вынуждены колесить вокруг соцобъектов в поисках свободных парковочных мест. А те заняты мошенниками!» — прокомментировал Нилов в своем телеграм-канале.

Законопроект еще предстоит рассмотреть в правительстве и Государственной думе, после чего он может вступить в силу.

Почитайте, когда в силу вступят новые правила медосвидетельствования водителей. Мы подробно писали об этих новых правилах. Теперь водитель может остаться без прав, если у него обнаружат противопоказания к вождению при внеочередном медосмотре. Отправить на него могут при обычном приеме у врача, например диспансеризации или другом медосмотре.

Если на проверке подтвердится ухудшение здоровья, сведения автоматически передадут в полицию, где будет приниматься решение о судьбе водительского удостоверения. Неявка на медосмотр тоже приведет к аннулированию прав.

ПО ТЕМЕ
Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Лишение водительских прав Госдума Инвалид
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
13 минут
Ну им реально в госдуре заняться не чем.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Шедевр шашлычного искусства»: обувщик поделился секретным рецептом ребрышек по-армянски
Артуш Костанян
Потомственный обувщик из Армении
Мнение
«Они там совсем берега потеряли». Журналист — о поездке в Египет двадцать лет спустя
Артем Краснов
Мнение
«Доступная роскошь»: как россиянка путешествовала по Дубаю в несезон
Яна Латухина
Мнение
«Не уходя в глухую оборону». HR-директор объяснила, как отвечать на самый неудобный вопрос
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
Без пробок и толчеи в автобусах? Удобно ли на речном трамвае добираться на работу в Ярославле — обзор
Варвара Киселёва
корреспондент
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление