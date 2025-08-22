В Госдуме предложили новую причину, чтобы лишать водительских прав: что хотят запретить

Размер штрафа за нарушение тоже хотят увеличить Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В правительство направили законопроект, ужесточающий ответственность за незаконное использование знака «Инвалид» на автомобилях. Как сообщил председатель Комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов, за повторное нарушение могут ввести серьезные санкции — штраф до 15 тысяч рублей или лишение водительских прав на срок до трех месяцев .

Согласно документу, который подготовили Нилов и его заместитель Михаил Терентьев, планируется существенно увеличить штрафы для всех категорий нарушителей.

За первичное нарушение предлагаются такие штрафы:

7500 рублей — для граждан;

20 тысяч рублей — для должностных лиц;

полмиллиона — для юридических лиц.

За повторную установку знака «Инвалид» предлагают:

штраф 15 тысяч рублей или лишение прав на срок от 1 до 3 месяцев для граждан;

штраф 40 тысяч рублей для должностных лиц;

штраф миллион рублей для юрлиц.

«Наказание в виде действующих 5000 рублей для многих не аргумент, а за повторное нарушение отдельной ответственности в КоАПе и вовсе нет. Тем временем настоящие инвалиды и те, кто их перевозит, вынуждены колесить вокруг соцобъектов в поисках свободных парковочных мест. А те заняты мошенниками!» — прокомментировал Нилов в своем телеграм-канале.

Законопроект еще предстоит рассмотреть в правительстве и Государственной думе, после чего он может вступить в силу.

