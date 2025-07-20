«Увлечение на грани психиатрии». Обсуждаем коллекционные модели машин в масштабе 1:43

Эту классную коллекцию я сфотографировал несколько лет назад в автосалоне «Аверс-Авто» Источник: Артем Краснов

Сознавайтесь, кто коллекционировал в детстве модели автомобилей? Многих это хобби не отпускает до конца жизни, и наш автор Артем Краснов рассказывает, почему такие модели превратились в культ. Приводим его мнение от первого лица.

Универсал «Волга», ГАЗ-24, из моей небольшой коллекции позирует на фоне оригинала Источник: Артем Краснов

Не знаю, как воспринимаются коллекционные модели автомобилей современными детьми: сейчас купить их не проблема, и, наверное, пальто уже не то. Но в моем детстве модельки были величайшей ценностью. В Челябинске, например, купить их удавалось редко, и некоторые экземпляры моей коллекции привезены из Москвы, Минска, Алма-Аты.

Эта «пятерка», купленная в Алма-Ате, была звездой моей скромной коллекции Источник: Артем Краснов

Модели завораживали. Личные машины в принципе были экзотикой, но в этих моделях было что-то от ювелирных изделий: тяжелые, детализированные, сложные, непостижимые. Удовольствием было даже не играть ими, а просто владеть. Удовлетворением тебя наполнял сам факт обладания. Мы ходили друг к другу в гости, чтобы посмотреть, кто чем разжился. На улицу такие машинки почти не выносили: слишком берегли.

Два представительских советских автомобиля: ЗИЛ и «Чайка», ГАЗ-13 Источник: Артем Краснов

Не всякие модели будоражили душу. Во-первых, мы ценили детально сделанные экземпляры, у которых открывались все двери, капот, багажник, были карданные валы и элементы двигателя. Во-вторых, больше импонировали модели тех машин, что мы видели на улицах, а не заграничная экзотика. У меня были Lotus, Maserati, Opel, но пределом мечтаний оставалась «Нива» с прицепом «Скиф» и уазики (у меня их не было).

Первая модель в моей коллекции — ВАЗ-2101, купленная в Подмосковье. До сих пор помню ее в полупрозрачной коробке на витрине магазинчика в Павловском Посаде Источник: Артем Краснов

Моя коллекция прирастала примерно с 1985 по 1990 год, а потом что-то случилось. Наверное, я сам вырос, и поменялись интересы, а с другой стороны, качество моделей после развала СССР резко упало. Я помню разочарование от топорно сделанной «Волги», купленной где-то в Белоруссии: для нас, десятилетних, это было одним из признаков, что в стране что-то назревает.

Эти «Ижи» были относительно доступны, но детализация у них была низкой, двери не открывались, и мы их не очень ценили. У меня их было несколько Источник: Артем Краснов

Почему-то мы уважали только машины масштаба 1:43, который пришел в мини-автопром от коллекционных поездов и во всём мире считался бюджетным. Но в СССР лучшие модели делали именно 1:43, тогда как автомобили 1:24 или 1:18 выглядели больше игрушками, чем коллекционной ценностью.

Модель Citroen C4 Picasso, которую я разыгрывал лет 15 назад среди читателей. За счет масштаба 1:18 она отличалась детализированным салоном: педали, подрулевые переключатели, уключины для ремней безопасности… Источник: Артем Краснов

Сейчас для коллекционеров раздолье. С одной стороны, модели по 300–500 рублей, что продаются в киосках и на вокзалах, сделаны грубо и шевеления в душе не вызывают. А с другой, масса специализированных компаний выпускает сейчас пугающе точные модели самой разной техники. Один мой коллега, Максим Черкашин, собирает коллекцию автобусов.

Знакомые лица? «Икарус» и ЛИАЗ-677 были очень популярны в нашем детстве, а сейчас их модели можно купить даже со следами потертости, какими мы их и помним Источник: Максим Черкашин

А Владимир Капитонов, бывший челябинец, а ныне дизайнер GM (автор Chevrolet Corvette нового поколения), рассказал как-то, что до сих пор не может пройти мимо прилавка с выставленными моделями: от этой страсти почти невозможно избавиться. Его коллекция прирастает до сих пор.

Модели старых болидов «Формулы-1», выставленные в коллекционном зале трассы в Ле-Мане, где проходят 24-часовые марафоны Источник: Артем Краснов

Иногда соцсети, угадав мой интерес, подсовывают мне ролики с очень детальными моделями, которые их владельцы берут только в перчатках, двери открывают специальными пинцетиками и моют их маленькими швабрами. На колесах — резиновые шины с мелкой маркировкой, под капотом — высоковольтные провода, в салоне — миниатюрные рукоятки для опускания окон. В этой одержимости деталями есть даже что-то психиатрическое, но ведь массу всего великого создают люди, которые слегка не от мира сего.

Модель гоночной Alfa Romeo, фары которой заклеены лейкопластырем, чтобы не разлетались осколки Источник: Артем Краснов

В этом проявляется разница в нашем отношении к автомобилям по сравнению с их современным восприятием. Автомобили всё больше превращаются в товар потребления, продукт массмаркета, в гаджеты. Мы же в те годы воспринимали их личностно, как произведения искусства или даже как живые существа. Мы чувствовали их эстетику и завидовали людям, которые ее создавали, вложив в это свой талант, нервы и время. Да, потом пришли японцы с их бесконечными итерациями «Тойот» и «Ниссанов», потом были корейцы, теперь китайцы. Но даже у них есть любопытные модели: думаю, увидим мы и коллекционные Zeekr.

Советские машины менялись не очень часто, поэтому их образ успевал прочно отпечататься в наших мозгах, и модели казались особенно достоверными Источник: Артем Краснов

На автомобиль можно смотреть как на очередной продукт эпохи консьюмеризма, а можно видеть в нем что-то еще. Автомобили всегда были холстом для самовыражения как их создателя, так и владельца. И в моделях это порой чувствуется сильнее, чем даже в настоящих автомобилях. Возьмешь их в руку, ощутишь тяжесть, и прям ноги подкашиваются от счастья.

Тем более при нынешних утильсборах скоро нам только такие машины и будут доступны.

На фоне моей коллекции современные модели выглядят потрясающе Источник: Артем Краснов

Даже непрестижные «Запорожцы» стали классикой Источник: Артем Краснов

«Москвич-407» с черными советскими номерами Источник: Артем Краснов

Переднеприводное семейство ВАЗа, плоды которого завод капитализирует до сих пор. «Девятка» на фото — с коротким крылом, то есть первых лет выпуска Источник: Артем Краснов

«Ока» была весьма смелой моделью АВТОВАЗа: жаль, что проект дешевого ситикара не получил развития Источник: Артем Краснов

Эта «одиннадцатая» сделана много лучше моей «копейки». Но в те годы та казалась мне идеальной Источник: Артем Краснов

Артем Краснов