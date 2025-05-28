«Я не сошел с ума». Журналист купил китайское авто — сколько это стоило и какие минусы

Новый автомобиль всегда лучше подержанного. Или нет? Источник: Дмитрий Гладышев / Городские медиа











Совсем недавно наш тюменский коллега, журналист 72.RU Анатолий Кузнецов, сокрушался, что сейчас очень сложно купить автомобиль: приобретать что-то с пробегом, еще и в кредит, — это и страшно, и жутко невыгодно, а новые авто из Китая тоже доверия не вызывают.

Но это было в апреле. В мае он неожиданно для самого себя стал счастливым обладателем нового Haval Jolion, купленного в автосалоне. Анатолий рассказал, почему решился на эту покупку, раскрыл детали кредитования, трейд-ина и конечную цену, а также поделился плюсами и минусами автомобиля из Китая.

Анатолий Кузнецов

Да, я купил «китайца». Нет, я не сошел с ума

Что ж, это случилось: я купил китайский автомобиль. Этому предшествовали несколько месяцев раздумий и взвешиваний всех за и против: изначально мысль связываться с китайским автопромом меня пугала. Слишком много вокруг этих машин было негатива и критики, а байки про них ходят до сих пор.

Тем не менее мой 10-летний Hyundai Solaris требовал всё больше трат, поэтому покупка новой машины стала актуальной. Мне виделись три варианта:

покупка авто с пробегом;

покупка нового китайского авто;

покупка новой машины, привезенной из-за рубежа по параллельному импорту.

Третий вариант — самый небезопасный, потому что у покупателя практически нет никаких гарантий, что авто все-таки до него довезут. Тогда, может, машина с пробегом? Возможно, это и не самый плохой вариант, но для тех, у кого есть наличные. Например, нравившийся мне относительно новый Kia Soul на вторичном рынке стоит 2,5–3 млн рублей.

Собственных сбережений на такую покупку ненового (!) автомобиля у меня нет, следовательно, нужен заем у банка. В нескольких автосалонах, где я побывал, мне предложили кредит для покупки подержанного авто под 30%!

Наконец, пришло время посмотреть новых «китайцев». Вариантов рассматривал два: GAC GS3 и Haval Jolion. Остальные модели либо не нравились, либо стоили слишком дорого. И если первый вариант мы с женой отклонили, то вот второй автомобиль понравился сразу.

Реальная цена и условия кредита

Взвесив всё, остановился на комплектации Elite: это двигатель с турбонаддувом объемом 1,5 литра на 143 л. с., роботизированная коробка передач и передний привод, а также тканевый салон, камера заднего вида, мультимедиа, бесключевой доступ и куча разных датчиков. Такая комплектация в салоне с учетом покупки по трейд-ин и кредита стоит 2,2 млн рублей. Реальная цена чуть выше.

Вот так выглядит Haval Jolion снаружи. Здесь он еще без номеров, но сейчас уже на учете Источник: Анатолий Кузнецов / 72.RU











Свой Solaris я сдал за 850 тысяч рублей — автомобиль сразу же бегло осмотрели с толщиномером, а на следующий день заглянули под капот и подняли на подъемнике, сверив VIN и проверив двигатель. К вырученным деньгам добавил семейные сбережения — таким образом, первоначальный взнос составил чуть больше 1,3 млн рублей. Недостающая сумма, а также дорогущее каско (отказаться от него, естественно, нельзя) были взяты у банка.

В кредитном отделе мне предложили заем под 12,9% на пять лет (около 22 тысяч рублей в месяц) или под 1,4%, но на три года (около 28 тысяч в месяц). Я выбрал второе, так как разница невелика, зато платить по времени надо будет намного меньше.

Консультант со мной работал очень вежливый и ненавязчивый, за что ему большое спасибо. Но и тут без «допов» всё равно не обошлось: салон установил на машину сетку и сделал дополнительную шумоизоляцию, за что с меня взяли 25 тысяч рублей. Конечно, можно было отказаться и дождаться авто с завода, но хотелось забрать то, что уже есть в наличии.

Коврики чуть позже я купил на Ozon — обошлись в 3 тысячи рублей. В салоне продаются за 5–6 тысяч. Что забавно, закупаться на маркетплейсах рекомендовали именно в салоне: так выгоднее Источник: Анатолий Кузнецов / 72.RU











С этим, кстати, связан еще один интересный нюанс. Хоть дилер и пишет, что доплаты за цвет нет, на самом деле тут есть лукавство: большой выбор цветов есть только в премиальной комплектации. Хочешь что-то дешевле — выбирай только черный или белый.

Плюсы и минусы

Самый очевидный плюс — это цена. Чуть больше 2,2 млн рублей за новый автомобиль с пятилетней гарантией на кузов, ЛКП, мотор и коробку — звучит очень выгодно. Другого такого предложения нет и не предвидится в ближайшие годы, ведь даже если другие бренды вернутся в Россию, едва ли они будут продавать машины дешевле.

Неожиданно, но Jolion весьма резвый для своих габаритов: разгоняется он бодро и держится в полосе крепко. Разумеется, это явно не авто для любителя уличных гонок, но я-то как раз не из таких — езжу исключительно по-пенсионерски, никуда не торопясь. В общем, хватит этой мощи и для маневров в городе, и для обгонов по трассе.

А еще здесь очень классные фары и фонари, особенно если сравнивать с Hyundai Solaris.

Китайский автопром, вид сзади Источник: Анатолий Кузнецов / 72.RU











В салоне всё выглядит очень симпатично: аккуратные кожаные вставки, приятный экран, быстрый и удобный коннект с Apple CarPlay (эта функция наконец показала мне, зачем в iPhone нужна Siri). Задний ряд очень просторный. Даже высокому человеку там будет удобно вытянуть ноги и развалиться, оперевшись на подлокотник.

Но есть и минусы. Самый, пожалуй, важный — коробка. Она неидеально дружит с двигателем и иногда не понимает, что от нее хочет водитель, что с непривычки вызывает некоторое неудобство. Есть режимы вождения, которые сглаживают эту недоработку, но полностью не решают. На форумах говорят, что проблема лечится прошивкой, но в таком случае есть риск лишиться гарантии.

Второй минус — это расход. По городу машина уверенно сжирает порядка 12 литров на 100 км, по трассе — порядка 7–8 литров. Как будто нормально для такой машины, но лично я рассчитывал на меньшее. Например, производитель заявляет, что городской цикл — 10,4 литра.

Задний ряд. Это фото выставочного автомобиля из салона, но в такой же комплектации Источник: Анатолий Кузнецов / 72.RU

Третий — это общая непродуманность некоторых деталей, назовем это так. Например, бесключевой доступ работает не так здорово, как хотелось бы: если убрать его в рюкзак за спиной, то машина может ключ и не распознать — будь добр достать его, чтобы чип сработал. Или вот работа мультимедиа: регулировать громкость может только водитель, никакой крутилки для пассажира тут не предусмотрено (поправка: за выходные я нашел, как убавить громкость на экране, но тогда претензия другая: почему управление не настолько интуитивное, что даже молодой водитель не сразу догадался?).

Отдельная история — это приложение для Haval. Это одновременно и плюс и минус. Потому что оно, с одной стороны, позволяет прямо с завода дистанционно пользоваться автозапуском и центральным замком, а еще искать авто на парковке, узнать, сколько осталось топлива, и так далее. С другой, оно работает отвратительно: очень долго думает и постоянно багует. К тому же не работает без Сети: уехал за город — и приложение превратилось в тыкву.

Вот так выглядит панель управления в приложении Источник: Анатолий Кузнецов / 72.RU

Резюме

На мой взгляд, лучшего предложения на рынке сейчас нет, как бы критики китайского автопрома ни возмущались. Машина на рынке с 2021 года и уже успела показать себя, жаловаться на нее народ не спешит, поэтому можно назвать ее проверенной, хоть и с натяжкой.

Просто всегда пугает что-то новое. Помнится, ровно такое же отношение у нас было к «корейцам». И вот посмотрите: сейчас на них ездят десятки миллионов россиян.

Пока, честно говоря, есть и радость, и опасение. Ощущение такое, что купил Xiaomi от мира автомобилей со всеми вытекающими из этого плюсами и минусами. Хочется надеяться, что я буду удовлетворен покупкой и через год, и через два, но это будет понятно позже. Пока самая большая интрига — это то, как машина покажет себя на трассе в длительной поездке.