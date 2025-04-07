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Авто Кризис-2025 обзор «Нет свободы выбора»: в России ждут новые китайские марки авто — как они изменят рынок и отодвинут ли возвращение «европейцев»

«Нет свободы выбора»: в России ждут новые китайские марки авто — как они изменят рынок и отодвинут ли возвращение «европейцев»

Эксперты рассказали, как появление новых китайских брендов повлияет на авторынок

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14 комментариев
Китайский автопром уже занял ощутимую долю рынка в России, и, судя по всему, не собирается останавливаться | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUКитайский автопром уже занял ощутимую долю рынка в России, и, судя по всему, не собирается останавливаться | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Китайский автопром уже занял ощутимую долю рынка в России, и, судя по всему, не собирается останавливаться

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Когда в конце 2022 года российский авторынок напоминал выжженную пустыню, Китай пришел как спаситель. Сейчас, на пороге возможного возвращения старых игроков, Поднебесная разыгрывает новую карту: в стране могут появиться девять новых марок китайских автомобилей. Приживутся ли в России новые бренды и что с ними будет в случае возвращения привычных марок машин — в материале NGS.RU.

Между китайским молотом и западной наковальней

Всего два года назад россияне, привыкшие к немецкой надёжности и японскому прагматизму, с недоумением разглядывали первые Haval и Chery на улицах. Сегодня Китай контролирует довольно большую долю новых автомобильных продаж в России.

После ухода западных брендов в 2022–2023 годах китайские компании не просто заполнили вакуум — они переписали правила игры. По данным «Автостат Инфо», доля новых автомобилей китайских брендов в структуре рынка России выросла с 2019 года по 2024 год с 2% до 59% соответственно. При этом с 2021 по 2022 год их доля увеличилась в два раза, с 8% до 19%, а в 2023 году достигла 51%.

При этом речь уже не только о «бюджетниках»: Geely преуспевает в премиум-сегменте с брендом Zeekr, а танкоподобные рамные внедорожники Tank пользуются популярностью в регионах с бездорожьем.

По словам автоэксперта Александра Дорофеева, на российский рынок в ближайшее время готовятся выйти девять брендов из Китая, от люксовых электрокаров до бюджетных кроссоверов. Он отметил, что бренд со шведскими корнями Lynk & Co планирует продавать в России автомобили под марками Knewstar и NordCross. Также эксперты ждут открытия официального представительства Zeekr Group.

Среди других марок, которые могут занять свою нишу на российских рынках, эксперт выделил Maxus, Nio, Onvo, Wuling, Xiaomi и Xpeng.

Приживутся ли новые «китайцы»

Эксперты отмечают, что среди новых китайских брендов есть довольно качественные автомобили | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUЭксперты отмечают, что среди новых китайских брендов есть довольно качественные автомобили | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Эксперты отмечают, что среди новых китайских брендов есть довольно качественные автомобили

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

У китайских автомобилей, в том числе и у новых брендов, есть все шансы занять своё место на российском рынке. Об этом в разговоре с NGS.RU заявил технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов FIT SERVICE Никита Родионов.

— Китайские бренды начали активно выходить на российский рынок около трех лет назад. На сегодня их доля в российском автопарке не большая, но очень активно растущая, мы видим, что прирост идет ежеквартально, — отметил Никита Родионов. — В 2023 году около 3% визитов на автосервисы нашей сети совершили китайские авто, в 2024 уже — 4,5%. В этом году мы также ожидаем прироста доли. Поэтому можно сделать вывод, что китайский автопром уже обрел на российском рынке своих поклонников и покупателей.

По его словам, сейчас сложно предполагать, как изменится рынок, когда в Россию вернутся другие автомобильные бренды. Тем не менее собеседник отметил, что большинство стран существуют в условиях, когда на авторынке есть многообразие, нет ограничений по маркам и производителям. И китайские бренды отлично там продаются.

— Рынок новых автомобилей зависит от очень многих факторов. Например, от стоимости кредитов и покупательской способности. Поэтому нельзя выстраивать модели и прогнозы лишь на одном предположении, что европейские и американские автобренды вернутся. Для прогноза должно быть очень много других вводных, — подчеркнул Никита Родионов.

Похожего мнения придерживается и автомобильный эксперт Сергей Меньшиков, который возит машины под заказ из США, Европы и Азии. Он считает, что пока нет никаких гарантий, что привычные россиянам марки вернутся на рынок. Перспектива этого, по крайней мере, очень туманная.

— Даже если они вернутся — они будут стоить сравнительно дороже, так как сейчас очень дорогая таможня. Цены будут серьезные, — рассуждает Сергей Меньшиков.

Автоэксперт при этом отметил, что и выход новых китайских брендов на российский рынок может не увенчаться успехом. Рынок сейчас находится в стагнации, а кредиты очень дорогие.

— Людей приучили жить в кредит, а они сейчас очень дорогие. Какие-то продажи, конечно, будут, потому что для российского рынка этот будут новые модели. Но потом опять будет стагнация. В России около 30% салонов, которые продавали китайские машины, уже закрылись, — объяснил специалист.

Сергей Меньшиков при этом возмутился отсутствием выбора у россиян. Он привел пример с «АвтоВАЗом», который, как сообщал 360.ru, обратился к Владимиру Путину с просьбой не пускать обратно зарубежные автомобильные бренды.

— У нас нет свободы выбора. Нам навязывают то, что стоит сравнительно дешевле, ставя барьеры для иностранных производителей. Цены на тот же «АвтоВАЗ» практически умножены надвое. Это же касается и китайских автомобилей, которые в самом Китае стоят дешевле, — добавил Сергей Меньшиков.

— Возвращение привычных западных брендов — процесс достаточно длительный, требующий серьезного согласования с российскими структурами, уверена генеральный директор компании «Сибирь-Япония» Алена Гулина. Предприятия ушедших компаний уже переданы другим структурам, и как технически будут оформлять возвращение — не очень понятно, заметила она. Кроме того, не решен вопрос со снятием санкций с России.

— Второй вопрос: какой будет уровень цен? Если цены будет конкурентоспособны «китайцам», то да, люди будут покупать их. Ведь не секрет, что многие покупали «китайцев» не потому, что хотели именно «китайца», а потому, что больше не было вариантов, — подчеркнула эксперт.

«Рынок всё расставит по местам»

«Китайцы» продолжат продаваться в России даже в случае возвращения западных марок, но объем продаж остаётся под вопросом | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU«Китайцы» продолжат продаваться в России даже в случае возвращения западных марок, но объем продаж остаётся под вопросом | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

«Китайцы» продолжат продаваться в России даже в случае возвращения западных марок, но объем продаж остаётся под вопросом

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Сергей Меньшиков отметил, что среди новых китайских брендов, которые планируют выйти на российский рынок, есть вполне серьезные игроки с довольно качественными машинами — эксперт выделил Nio, Xpend и Хiaomi.

— Эти три марки могут закрепиться в России и чувствовать себя неплохо. Nio, например, продается даже в Европе. Видимо, они не выходили на рынок раньше, так как боялись санкций со стороны США. Сейчас они видят, что санкции либо снимут, либо ослабят, поэтому решили рискнуть, — предположил автоэксперт.

При этом, по его словам, нельзя однозначно сказать, что возвращение японских, немецких и корейских автомобилей отправит «китайцев» на второй план. Рынок сильно изменился.

— Рынок всё расставит по своим местам. Потребителя китайские автомобили найдут в любом случае. По крайней мере, всегда будут люди, которые всё отрицают и делают наперекор. Все покупают «Мерседесы» и «Тойоты»? А я куплю какой-нибудь Jetour, — заключил Сергей Меньшиков.

Алена Гулина в свою очередь считает, что нынешний ценовой уровень китайских автомобилей настолько сильно завышен, что никакого всплеска покупательского интереса к ним не предвидится. Тем более, что за последние годы потребности покупателей в китайском автопроме удовлетворены. Она полагает, что даже если новые марки — это попытка заблокировать возвращение западных брендов, то не факт, что она будет успешной.

При этом если покупатели удовлетворили спрос на доступные автомобили с помощью китайских концернов, то качество их удовлетворяет не всегда: некоторые владельцы пожаловались, что китайские автомобили быстро гниют и ржавеют.

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Егор СафроновЕгор Сафронов
Егор Сафронов
Журналист
Автомобили Автомобильный рынок Китай Китайские автомобили Санкции Россия Авторынок
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Комментарии
14
Гость
7 апреля, 13:41
Кому продавать-то собрались? Кто хотел и мог купить - те уже купили. У других денег как не было, так и нет, и не будет. Деньги остались ТОЛЬКО на ЕДУ и ЖКХ. Всё!!! Приплыли!!!
Гость
7 апреля, 12:04
Главная претензия к китайскому автобарахлу даже не низкое качество, а жутчайшие проблемы с запчастями. Даже по VIN подбору через каталог (если он конечно есть) ты играешь в лотерею - а какой именно вариант запчасти поставил именно на твой автомобиль трудолюбивый дядюшка Ляо? Плюс, в отличие от ушедших известных брендов, у которых владелец был уверен, что даже через 30 лет в продаже будут запчасти для его модели - китайские бренды появляются и исчезают - глазом не успеваешь моргнуть - и как всё это ремонтировать через пару-тройку лет?
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