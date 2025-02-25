Водителей предупредили о новых дорожных знаках: что изменится

«Глухие». Его часто устанавливают у медицинских учреждений, зданий общественных организаций и коррекционных школ. Он будет представлять собой горизонтальную табличку на белом фоне для информирования водителей о наличии на дороге слабослышащих или неслышащих пешеходов;

Обновят таблички, которые указывают на временные ограничения действия дорожных указателей. Теперь в них будут указаны не только время и день недели, а также месяцы.