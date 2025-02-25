Водителей предупредили о новых дорожных знаках: что изменится

В России вводят новый ГОСТ, который предусматривает появление на дорогах новых знаков и правил их использования. Новый стандарт начнет действовать лишь с 1 января 2026 года, однако регионам позволили внедрять новые дорожные знаки уже сейчас. Нововведения уже одобрил Росстандарт.
— Регионы вправе применять новый стандарт уже сейчас, хотя обязательным он станет только с 1 января 2026 года. Столичные власти уже заявили, что планируют демонтировать 55 тысяч лишних указателей, — передает «Коммерсант». Власти решили проработать изменения, чтобы убрать «чрезмерное» количество указателей на дорогах, которые снижают концентрацию водителей.
Для удобства некоторые знаки объединят. Например, знак «Парковка» будет совмещен с изображением «Способ постановки транспортного средства на стоянку», а на табличке «Рекомендуемое ограничение скорости» будет и указатель «Искусственная неровность».
Появятся и новые знаки:
«Глухие». Его часто устанавливают у медицинских учреждений, зданий общественных организаций и коррекционных школ. Он будет представлять собой горизонтальную табличку на белом фоне для информирования водителей о наличии на дороге слабослышащих или неслышащих пешеходов;
Обновят таблички, которые указывают на временные ограничения действия дорожных указателей. Теперь в них будут указаны не только время и день недели, а также месяцы.
«Стоп-линия», которой указывают место остановки перед перекрестком, видоизменится. Помимо привычного горизонтального расположения букв, можно будет встретить и вертикальное. При этом перед некоторыми регулируемыми перекрестками (кроме аварийных) его и вовсе можно будет не ставить, новый стандарт разрешает использование только разметки.
С полным списком изменений с новыми обозначениями можно ознакомиться по ссылке.