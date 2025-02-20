Купила «Газель» и понеслось: история красотки-дальнобойщицы — она колесит по дорогам России

Нижегородка-дальнобойщица исколесила всю Россию Источник: Городские медиа

34-летняя Екатерина Миронова из Нижнего Новгорода уже восемь лет водит фуру и даже открыла свою станцию техобслуживания. Несмотря на то что она работает дальнобойщицей и автомехаником, Екатерина остается женственной девушкой — назвать ее «мужик в юбке» язык не повернется. Она рассказала нашим коллегам из NN.RU, почему решила посвятить свою жизнь традиционно мужскому делу.

По образованию Екатерина ветеринар. Она некоторое время работала по профессии и даже отдала три года жизни банку. Но смогла преодолеть стереотипы, купила «Газель», набралась опыта и нашла себя в транспортной сфере. Как объясняет девушка, ей очень интересно разбираться в устройстве машин.

Екатерина перевозила грузы по маршрутам из Москвы до Сибири. Иногда приходилось уходить в рейсы более чем на месяц. Но, к счастью, всегда без серьезных происшествий.

Девушка также активно ведет блог о своей работе. Как рассказывает Екатерина, в последние годы окружающие перестали удивляться тому, что женщина крутит гайки и водит многотонную фуру.

— Конечно, раньше все удивлялись. В основном, кстати, удивлялись не коллеги-дальнобойщики, а рабочие на приемке груза. Для кладовщиков это какой-то нонсенс. Они, видимо, сидят у себя на складе, ничего особо не видят. А вот дальнобойщики ездят по разным странам. И женщины за рулем фуры, например в Европе, — это уже обычное дело, — с улыбкой говорит Екатерина.