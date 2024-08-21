Французы и китайцы обрушили цены. Смотрим, сколько стоят автомобили в августе

Автодилеры замерли в ожидании самого резкого повышения утильсбора в истории, но цены уже пришли в состояние подвижности. Если весной мы видели преимущественно снижение прайсов на китайские модели, то сейчас тенденции разнонаправленные. Сколько стоят сегодня автомобили — в нашем обзоре.
Плохая новость — АВТОВАЗ в очередной раз переписал прайсы, в том числе на Lada Granta, которая задает нижнюю планку цен для новых автомобилей. Так, самая доступная версия с кондиционером стоит теперь более 1 млн рублей, а топовые «Гранты» — более 1,3 млн. Существенно подорожали и Lada Niva. Кстати, за последние два с половиной года цена Lada Granta прибавила около 350 тысяч рублей — это больше, чем модель стоила изначально, в год своего дебюта.
По данным сайта «Автостат», масштабную ревизию цен провел концерн Geely и его родственный бренд Belgee: ценники изменились почти у всех моделей, хотя и несильно: в основном в пределах 1%. Geely Mondaro, например, подорожал до 4,275 млн рублей, что всё равно заметно дешевле, чем модель стоила до серьезного снижения цен в мае (до этого он стоил от 4,695 млн).
На 50–75 тысяч рублей подорожала продукция российского завода Sollers в Татарстане, который выпускает коммерческие автомобили JAC под своим брендом.
Но сохраняется и тенденция к удешевлению, например, Changan подрезал ценники у семи моделей на 30–90 тысяч рублей. Так, стоимость наиболее подешевевшей модели, Changan CS75Plus, начинается теперь от 2,85 млн рублей.
Куда заметнее снизились цены на собираемые под Калугой Citroen C5 Aircross: изначально его прайс начинался от 4,3 млн рублей, а сейчас стартует от 3,7 млн за автомобили 2023 года выпуска и от 3,9 млн за свежие машины. Автомобили производят на том же заводе под Калугой, где до кризиса делали Citroen C4, Peugeot 408 и ряд других моделей концерна Stellantis. Кроссовер C5 Aircross ранее продавался в России в европейской спецификации, но никогда не собирался внутри страны. В конце прошлого года стартовала тестовая сборка китайской версии этой модели, а в марте объявили о производстве товарных машин.
На 350 тысяч рублей подешевел кросс-хетчбэк Citroen C5 X: его также называли кандидатом на калужскую сборку, но пока завозят из Китая. Сейчас он стоит от 4,3 млн рублей. Но еще сильнее упала стоимость Peugeot, также импортируемых из Китая: так, кроссовер 2008 подешевел с 3,685 млн рублей до 3 млн, а кроссовер 4008 — с 4,625 млн до 3,899 млн. Судя по распродаже автомобилей 2023 года выпуска, продажи у французских марок идут неважно, что объясняется перегретой ценой: так, Peugeot 2008 по размерам сопоставим с Chery Tiggo 4 Pro или «Москвич-3», но дороже их почти на миллион рублей даже после корректировки прайсов.
Радикально снизил цену и концерн DFSK: его купе кроссовер ix5 подешевел на 600 тысяч рублей и теперь стоит не 3 млн рублей, а 2,4 млн. По размерному классу автомобиль близок к Haval F7 и Haval M6, причем последний всё равно дешевле — от 1,979 млн рублей за машины 2024 года выпуска.
Но всех переплюнул Voyah: стоимость чисто электрической версии кроссовера Free упала сразу на 2,42 млн рублей до 6 млн рублей. Шаг был предсказуемый: весной проблемы со сбытом подтолкнули Voyah снизить цены на гибридные версии Free в тех же пределах.
Стали известные цены и на некоторые новые модели. Так, компания Jetour (суббренд Chery) выводит на российский рынок самую компактную модель X50. Переднеприводный кроссовер близок по размерам к Chery Tiggo 4 Pro, но, в отличие от других моделей Jetour, имеет отличную от линейки Tiggo платформу. Его предложат в том числе с атмосферным мотором и механической коробкой передач по цене от 1,99 млн рублей. Jetour X50 станет еще одним поводом для фрустраций АВТОВАЗа, лоббирующего повышение утильсборов.
Geely выводит на рынок седан Preface, по размеру сопоставимый с Toyota Camry и Chery Arrizo 8. Автомобиль построен на современной платформе CMA, разработанной совместно с Volvo, которую делит с Monjaro и новым Atlas. Цена стартует от 3 млн рублей, что несколько выше, чем у конкурентов.
23 августа начнутся продажи нового поколения Haval F7, который, как и уходящая модель, производится на заводе компании под Тулой, а потому обещает повышенный уровень адаптации к России. Автомобиль стал крупнее и получил платформу L.E.M.O.N., которая лежит в основе Jolion и Dargo. Как и прежде, автомобилю положен выбор из двух турбомоторов объемом 1,5 или 2 литра, но полноприводные версии теперь будут доступны только с более мощным двигателем. Трансмиссия — семиступенчатый робот с двойным сцеплением. Цены начинаются от 2,7 млн рублей.
Возвращается в Россию и Haval H9, но под знакомым индексом скрывается радикально другая модель, технически близкая к Tank 500. Автомобиль сохранил концепцию рамного внедорожника с базовым задним приводом, автоматическим подключением передних колес, понижающей передачей и блокировкой заднего дифференциала. Он поставляется только в семиместной версии, а подросшая длина составляет почти 5 метров. Есть выбор двигателей: помимо двухлитрового бензинового мотора в паре с восьмиступенчатым автоматом предлагается турбодизель объемом 2,4 литра, которому положена девятиступенчатая гидромеханика. Цена за бензиновую версию стартует от 4,3 млн рублей, дизельная на полмиллиона дороже. Цены выглядят конкурентоспособными. Например близкие деньги просят за более компактный BAIC BJ40.