Переводим с кошачьего: что означает любимая поза вашего питомца на самом деле — объяснение специалиста

Чтобы понять, что у кошки в голове, придется включить наблюдательность на полную Источник: Наталья Габовская

Коты на самом деле разговаривают со своими хозяевами каждый день. Только без слов. И понять их не так уж сложно. Правда ориентироваться придется на язык тела. Кошачьего, разумеется.

По словам ветеринарного врача Анастасии Нечипуренко, каждое движение вашего кота можно объяснить биологией.

«Окситоцин, нейронные паттерны из детства, древние инстинкты терморегуляции. Ваш кот не странный, он говорит с вами на языке, который наука только сейчас начала расшифровывать», — цитирует специалиста «Доктор Питер».

А чтобы вам было проще общаться со своим любимцем, ветеринар объяснила значение шести самых распространенных кошачьих поз.

1. «Хлебушек»

Источник: Наталья Габовская Источник: Наталья Габовская

Это когда кот лежит, убирая передние лапы под себя. Сверху он при этом выглядит как идеальная классическая буханка хлеба. В этой позе кот прячет когти — главное свое оружие, а значит чувствует себя в безопасности.

«Ветеринарная деталь: расслабленный сфинктер когтей — признак деактивации симпатической нервной системы. Тревожная кошка не может принять позу хлебушка физически», — добавляет Анастасия Нечипуренко.

2. На спине с открытым животом

Источник: Наталья Габовская Источник: Наталья Габовская

По словам эксперта, это высшая форма доверия. Ведь в дикой природе открыть живот для животного означает смертельный риск.

«Когда кот переворачивается на спину рядом с вами — это не приглашение гладить живот, а признание в любви», — уточняет ветеринарный врач.

3. Массаж

Котята мнут живот матери, чтобы стимулировать молоко, и этот рефлекс остается у них на всю жизнь. Если взрослый кот топчет вас лапками, он активирует те же нейронные паттерны, что и при кормлении. По сути, он снова чувствует себя маленьким — вы для него дом, родная душа.

4. «Кошачий поцелуй»

Источник: Наталья Габовская Источник: Наталья Габовская

Многие воспринимают прямой немигающий взгляд как некую угрозу, признак доминирования. Однако, если ваш кот после этого медленно моргает, то, по словам ветеринара, это знак доверия, или так называемый кошачий поцелуй.

Как рассказала ветеринар, исследование Университета Сассекса, проведенное в 2020 году, показало: когда в этой ситуации человек отвечает кошке таким же морганием — медленно закрывает и открывает глаза, глядя на нее, у обоих повышается уровень окситоцина, гормона привязанности.

5. Лежит на ваших вещах

Источник: Наталья Габовская Источник: Наталья Габовская

По словам Анастасии Нечипуренко, у кошек обоняние в 14 раз острее человеческого. Запах ваших вещей их успокаивает.

«Рубашка, брошенная на диване, — не беспорядок. Это место, где ваша кошка чувствует себя в безопасности, пока ждет вас», — добавляет эксперт.

6. Идеальный шар

Источник: Наталья Габовская

Это когда кошка сворачивается калачиком. За этой позой стоит инстинкт терморегуляции: такое положение сокращает теплоотдачу на 40%. По словам ветеринара, стоит обратить внимание на хвост питомца.

«Если хвост закрывает нос полностью — кот мерзнет либо хочет, чтобы его не трогали. Хвост как одеяло и закрытые глаза — всё вместе означает: „Пожалуйста, не беспокой“. Имейте в виду», — советует специалист.

Кстати

Как вы думаете, кто спит больше — кошки или собаки?

Многим ответ кажется очевидным: конечно, кошки. Ведь, в отличие от собак, они обычно не гуляют и меньше общаются с хозяевами. Отличия между сном этих животных действительно есть.

В среднем взрослые здоровые кошки спят 12–16 часов в сутки. Собаки — 12–18 часов. Вся разница в том, когда животные наиболее активны. У кошек пик бодрости приходится на рассвет и сумерки, традиционное время охоты. А собаки подстраиваются под распорядок дня человека: спят ночью, как и люди.