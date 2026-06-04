Хотят спасти амурского тигра, а пока тренируются на кошечках? Российские ученые работают над клонированием животных

Из 6 подсаженных эмбрионов родились 5 котят Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Российские ученые заявили о прорыве в отечественной ветеринарии: в Московской ветакадемии имени К. И. Скрябина на свет появились первые в стране котята, полученные с помощью метода эмбриотрансфера. Всего в программе участвовали три суррогатные кошки, у них родилось 5 здоровых малышей. MSK1.RU выяснил, как проходил уникальный эксперимент, почему с кошками работать сложнее, чем с собаками, зачем ученым этот проект и при чем здесь амурские тигры и овечка Долли.

Как проходили кошачьи роды?

Эксперимент курировала команда лечебно-диагностического ветеринарного центра под руководством ветврача-репродуктолога Натальи Колядиной. У кошки-донора взяли оплодотворенные яйцеклетки и подсадили эмбрионы суррогатным мамам.

«Это был один из этапов, который мы отрабатывали в нашем большом проекте по клонированию. Нам нужно было отработать процесс эмбриотрансфера. Потому что делать эмбриотрансферы дорогих клонированных эмбрионов, не отработав уже эту систему и не зная, как протекает беременность, как вообще реагирует организм сурмамы на эти эмбрионы, какая эффективность, мы не могли», — пояснила врач-репродуктолог лечебно-диагностического ветеринарного центра Московской ветеринарной академии Наталья Колядина.

В эксперименте участвовали беспородные кошки, которые живут в хозяйстве руководителей проекта. Подбирали пушистых доноров и суррогатных матерей по здоровью. В итоге из 6 подсаженных эмбрионов удалось выносить пятерых котят. Всю беременность кошки были под наблюдением. А теперь сами воспитывают свое потомство.

На всех котят уже нашлись руки Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

«Они хорошие мамы, несмотря на то что обе первородки. У них много молока, всем котятам хватает,» — рассказала Варвара, будущий ветеринар, которая ухаживает за новорожденными котятами.

У всех котят «из пробирки» уже появились новые хозяева. Сотрудники ветакадемии «забронировали» потомство еще в первые дни после появления на свет. По домам котята поедут после того, как им исполнится два месяца и будут проведены все необходимые процедуры.

Почему кошки оказались капризнее собак?

До этого исследователи уже успешно получали потомство «из пробирки» от собак: в 2023 году в Москве родился первый щенок-лабрадор, который сейчас работает поводырем. Но с семейством кошачьих ученым пришлось помучиться.

«Кошки менее предсказуемы. На каждом этапе мы совещались, меняли решения», — призналась Наталья Колядина.

Процессы овуляции и развития эмбрионов у кошек имеют свою специфику, поэтому специалистам приходилось круглосуточно следить за ростом фолликулов. При этом, как отмечают эмбриологи, донорами клеток могут быть даже кошки с хроническими инфекциями: при процедуре вирусы не передаются суррогатной матери и потомству благодаря особой технологии промывания эмбрионов.

К тому же в этот раз удалось отработать технологию, при которой у кошек сохранилась способность снова стать мамами. Ранее извлекать эмбрионы ученые могли только при удалении матки, соответственно, донором такое животное могло стать лишь однажды. Теперь же фертильность сохраняется.

Врач-репродуктолог Наталья Колядина Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

«Во всём мире практически эта методика не отработана. Кошка, которая является донором, ей удаляется матка, яичники и уже из удаленной матки вымываются эмбрионы. Мы отработали технологию, когда мы полностью всё сохраняем и дальше от этого донора мы можем получать еще эмбрионы, особенно это важно для ценных животных», — отметила Наталья Колядина.

Почему манулы и тигры не могут справиться сами?

Обычные дворовые московские кошки вполне способны помочь амурским тиграм и забайкальским манулам. В дикой природе ситуация критическая. Амурских тигров в России осталось около 600 особей, а численность редкого забайкальского манула едва дотягивает до 2–3 тысяч.

Разводить их в неволе очень непросто. Манулы скрытны и отказываются размножаться в клетках. С тиграми другая беда: найти генетически подходящую пару в одном вольере сложно, а скрещивание близких родственников (инбридинг) ведет к болезням и вырождению популяции.

Эмбрионолог Нелли Хуснутдинова Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

«К сожалению, чем породистее животное, тем больше проблем. Второе — если кошка очень ценная, но она носитель хронической инфекции, зачем плодить больных котят? Это не какие-то эксперименты, а сохранение здоровья будущего потомства», — рассказала заведующая отделением эмбриологии лечебно-диагностического ветеринарного центра им. В. Скрябина Нелли Хуснутдинова.

Как котята из пробирки спасут дикие виды?

Отработанная в Москве технология эмбриотрансфера поможет решить проблемы размножения редких животных. Во-первых, суррогатными мамами для диких тигров могут стать их более спокойные собратья из зоопарков.

Котята уже начали играть Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Чтобы скрестить тигра из Владивостока и тигрицу из Москвы, больше не придется везти огромных опасных хищников через всю страну. Ученые смогут замораживать эмбрионы и перевозить их в небольших термосах с жидким азотом. Это позволит легко обновлять генетический фонд в любой точке планеты.

Руководитель проекта Наталья Колядина открыто заявляет: конечная цель масштабной работы — клонирование. Если какой-то вид диких животных окажется на грани полного вымирания, ученые смогут воссоздать точную копию.