Хотят спасти амурского тигра, а пока тренируются на кошечках? Российские ученые работают над клонированием животных

Российские ученые заявили о прорыве в отечественной ветеринарии: в Московской ветакадемии имени К. И. Скрябина на свет появились первые в стране котята, полученные с помощью метода эмбриотрансфера. Всего в программе участвовали три суррогатные кошки, у них родилось 5 здоровых малышей. MSK1.RU выяснил, как проходил уникальный эксперимент, почему с кошками работать сложнее, чем с собаками, зачем ученым этот проект и при чем здесь амурские тигры и овечка Долли.
Как проходили кошачьи роды?
Эксперимент курировала команда лечебно-диагностического ветеринарного центра под руководством ветврача-репродуктолога Натальи Колядиной. У кошки-донора взяли оплодотворенные яйцеклетки и подсадили эмбрионы суррогатным мамам.
«Это был один из этапов, который мы отрабатывали в нашем большом проекте по клонированию. Нам нужно было отработать процесс эмбриотрансфера. Потому что делать эмбриотрансферы дорогих клонированных эмбрионов, не отработав уже эту систему и не зная, как протекает беременность, как вообще реагирует организм сурмамы на эти эмбрионы, какая эффективность, мы не могли», — пояснила врач-репродуктолог лечебно-диагностического ветеринарного центра Московской ветеринарной академии Наталья Колядина.
В эксперименте участвовали беспородные кошки, которые живут в хозяйстве руководителей проекта. Подбирали пушистых доноров и суррогатных матерей по здоровью. В итоге из 6 подсаженных эмбрионов удалось выносить пятерых котят. Всю беременность кошки были под наблюдением. А теперь сами воспитывают свое потомство.
«Они хорошие мамы, несмотря на то что обе первородки. У них много молока, всем котятам хватает,» — рассказала Варвара, будущий ветеринар, которая ухаживает за новорожденными котятами.
У всех котят «из пробирки» уже появились новые хозяева. Сотрудники ветакадемии «забронировали» потомство еще в первые дни после появления на свет. По домам котята поедут после того, как им исполнится два месяца и будут проведены все необходимые процедуры.
Почему кошки оказались капризнее собак?
До этого исследователи уже успешно получали потомство «из пробирки» от собак: в 2023 году в Москве родился первый щенок-лабрадор, который сейчас работает поводырем. Но с семейством кошачьих ученым пришлось помучиться.
«Кошки менее предсказуемы. На каждом этапе мы совещались, меняли решения», — призналась Наталья Колядина.
Процессы овуляции и развития эмбрионов у кошек имеют свою специфику, поэтому специалистам приходилось круглосуточно следить за ростом фолликулов. При этом, как отмечают эмбриологи, донорами клеток могут быть даже кошки с хроническими инфекциями: при процедуре вирусы не передаются суррогатной матери и потомству благодаря особой технологии промывания эмбрионов.
К тому же в этот раз удалось отработать технологию, при которой у кошек сохранилась способность снова стать мамами. Ранее извлекать эмбрионы ученые могли только при удалении матки, соответственно, донором такое животное могло стать лишь однажды. Теперь же фертильность сохраняется.
«Во всём мире практически эта методика не отработана. Кошка, которая является донором, ей удаляется матка, яичники и уже из удаленной матки вымываются эмбрионы. Мы отработали технологию, когда мы полностью всё сохраняем и дальше от этого донора мы можем получать еще эмбрионы, особенно это важно для ценных животных», — отметила Наталья Колядина.
Почему манулы и тигры не могут справиться сами?
Обычные дворовые московские кошки вполне способны помочь амурским тиграм и забайкальским манулам. В дикой природе ситуация критическая. Амурских тигров в России осталось около 600 особей, а численность редкого забайкальского манула едва дотягивает до 2–3 тысяч.
Разводить их в неволе очень непросто. Манулы скрытны и отказываются размножаться в клетках. С тиграми другая беда: найти генетически подходящую пару в одном вольере сложно, а скрещивание близких родственников (инбридинг) ведет к болезням и вырождению популяции.
«К сожалению, чем породистее животное, тем больше проблем. Второе — если кошка очень ценная, но она носитель хронической инфекции, зачем плодить больных котят? Это не какие-то эксперименты, а сохранение здоровья будущего потомства», — рассказала заведующая отделением эмбриологии лечебно-диагностического ветеринарного центра им. В. Скрябина Нелли Хуснутдинова.
Как котята из пробирки спасут дикие виды?
Отработанная в Москве технология эмбриотрансфера поможет решить проблемы размножения редких животных. Во-первых, суррогатными мамами для диких тигров могут стать их более спокойные собратья из зоопарков.
Чтобы скрестить тигра из Владивостока и тигрицу из Москвы, больше не придется везти огромных опасных хищников через всю страну. Ученые смогут замораживать эмбрионы и перевозить их в небольших термосах с жидким азотом. Это позволит легко обновлять генетический фонд в любой точке планеты.
Руководитель проекта Наталья Колядина открыто заявляет: конечная цель масштабной работы — клонирование. Если какой-то вид диких животных окажется на грани полного вымирания, ученые смогут воссоздать точную копию.
«Сказать, что мы в полушаге или в одном шаге от клонирования, я думаю, что пока я не имею права, но могу сказать, что большая часть работы уже проделана», — сказала Колядина.