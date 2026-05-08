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Животные Шерсть везде: почему кот линяет и чем опасна стрижка — ответ ветеринара

Шерсть везде: почему кот линяет и чем опасна стрижка — ответ ветеринара

Питомца лучше вычесывать, а не стричь коротко

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Весной животные скидывают теплый подшерсток | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUВесной животные скидывают теплый подшерсток | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Весной животные скидывают теплый подшерсток

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Весна — период линьки у многих животных, в том числе кошек. Но есть моменты, которые должны насторожить. Когда шерсть может создать проблемы и почему лучше отказаться от стрижки, нашим коллегам из NGS.RU объяснила директор «Ветеринарного центра стерилизации и хирургии» Кристина Никитина.

Почему кошки линяют

Линька — это естественный процесс избавления от отмершей шерсти и густого подшерстка. Обычно она начинается весной: этому способствуют гормональные изменения и увеличение светового дня. Линять кошки могут и в холодное время года — из-за слишком горячих батарей

«Зимняя линька тоже вариант нормы, если у вас дома большую часть времени тепло и светло. Но выпадение шерсти в таком случае должно быть равномерным, на коже не должно оставаться проплешин, а питомец не должен демонстрировать признаки беспокойства. Иначе срочно обратитесь к специалисту», — напоминает Кристина Никитина.

Большинство питомцев начинают активно избавляться от шерсти с февраля по апрель. Процесс обычно занимает 7–9 недель.

Чем опасна выпадающая шерсть

И хотя кажется, что линька — проблема чисто эстетическая, иногда она может быть опасна для здоровья питомца.

«Если кошка начинает активно вылизываться и заглатывать много шерсти, то это может привести к образованию трихобезоаров. Это плотные комки шерсти в пищеварительном тракте, которые могут привести к непроходимости. В самых тяжелых случаях требуется операция», — предупредила эксперт.

Чтобы шерсть в желудке не скапливалась и растворялась, специалисты прописывают специальные съедобные пасты, которые животные обычно охотно принимают.

Если выпадение шерсти сопровождается зудом, появлением залысин, расчесов или повышением температуры, а также если линька стала затяжной — следует немедленно обратиться к ветеринару.

Нужно ли стричь кошек

Стричь кошек, особенно коротко, Кристина Никитина не рекомендует: это нарушает естественную терморегуляцию. А при стрижке в домашних условиях можно повредить кожу.

«Лучшим решением для здоровья питомца будет ежедневное вычесывание в период линьки. Постарайтесь сделать эту процедуру для кошки повседневностью, чтобы она не испытывала лишнего стресса, не дергайте шерсть, а колтуны разбирайте руками. Хорошо помогают расческа-фурминатор или колтунорез, но подойдет и обычная пуходерка», — рассказывает эксперт.

Ветеринар предлагает задабривать питомца лакомствами, но не увлекаться, чтобы не спровоцировать заболевания ЖКТ.

Узнайте также, как часто надо мыть кота.

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Рихарда ЛемРихарда Лем
Рихарда Лем
Корреспондент
Новосибирск Кошка Ветеринар Шерсть
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