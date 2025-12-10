НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас0°C

Сейчас в Ярославле
Погода

пасмурно, без осадков

ощущается как -4

0 м/c,

 752мм 86%
Подробнее
1 Пробки
USD 77,90
EUR 91,38
Экопроекты российских компаний
Огромная очередь у «Киномакса»
«Умные решения»
Подробности авиакатастрофы в Ивановской области
Увеличат пенсии с 1 января
Пятиэтажку аккупировали тараканы
Проблема с проездными
Ожидаются морозы
Почему продают Центральный рынок
Животные «Даже звуков издавать уже не мог»: спасенный лев-долгожитель Гоша отметил 20-летие — его видеоистория

«Даже звуков издавать уже не мог»: спасенный лев-долгожитель Гоша отметил 20-летие — его видеоистория

Его заказал для себя какой-то олигарх, но потом передумал, и Гошу подкинули зоологам

191

Лев Гоша из иркутского зоопарка отметил 20-летие — его видеоистория

Источник:

Городские медиа

Лев Гоша из иркутского зоопарка — долгожитель, и совсем недавно он отметил свой 20-летний юбилей. В дикой природе эти большие кошки живут максимум 12–14 лет, а самцы — и того меньше. Когда Гоша был совсем маленьким львенком, он чуть не погиб, но его спасли и вернули к жизни.

История грозного хищника — в нашем коротком видео выше.

Крохотного львенка подкинули Людмиле и Вадиму Ивушкиным в середине нулевых. Его привезли в тесном деревянном ящике, от которого жутко воняло. При этом трехмесячный хищник был настолько слабым и больным, что даже не мог ходить.

«К тому времени, когда он к нам попал, он уже даже практически звуков никаких не мог издавать, у него практически отказали все лапы», — рассказывал волонтер зоопарка.

Сотрудники зоогалереи боролись за его жизнь очень долго, и в конце концов победили. Правда, лев Гоша заработал себе панкреатит и всю жизнь принимает лекарства.

Когда Гоша вырос, ему привезли подружку — юную львицу Сараби. Она тогда была маленькой, но сразу же проявила характер. Крошечная Сараби всегда ела первой, а большой и сильный Гоша терпеливо ждал рядышком, когда его дама пообедает.

«Когда Сараби повзрослела, они с Гошей стали полноценной парой и три года подряд удивляли нас потомством», — вспоминала Людмила Ивушкина.

Супруги Гоша и Сараби вместе до сих пор, и даже в своем почтенном возрасте они продолжают заботиться друг о друге и проявляют удивительную нежность. Гоша уже совсем ослеп и чувствует себя не так бодро, как когда-то, но всё равно не перестает уделять внимание своей дикой кошечке.

ПО ТЕМЕ
Алина РинчиноАлина Ринчино
Алина Ринчино
журналист ИрСити
Иркутский зоопарк Лев Помощь животным
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
На каких женщин обращают внимание мужчины и помеха ли для них ребенок? Мнение 39-летнего холостяка
Тюменец
Мнение
«Получают 40 тысяч и ничего не хотят менять». Мать двоих детей — о вечно ноющих людях с низкой зарплатой
Анонимный автор
Мнение
«Самая комфортная страна». Архитектор семь лет странствовал и выяснил, где вне Руси жить хорошо
Илья Морозов
Путешественник
Мнение
«Людей попросту закредитовали»: юрист — о росте личных банкротств в России и о том, кого это меньше всего устраивает
Антон Канунников
Мнение
Звезда «Слова пацана» снялся в душераздирающем фильме «Одна надежда» — почему его нужно посмотреть каждому
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление