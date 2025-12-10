«Даже звуков издавать уже не мог»: спасенный лев-долгожитель Гоша отметил 20-летие — его видеоистория

Лев Гоша из иркутского зоопарка отметил 20-летие — его видеоистория Источник: Городские медиа

Лев Гоша из иркутского зоопарка — долгожитель, и совсем недавно он отметил свой 20-летний юбилей. В дикой природе эти большие кошки живут максимум 12–14 лет, а самцы — и того меньше. Когда Гоша был совсем маленьким львенком, он чуть не погиб, но его спасли и вернули к жизни.

История грозного хищника — в нашем коротком видео выше.

Крохотного львенка подкинули Людмиле и Вадиму Ивушкиным в середине нулевых. Его привезли в тесном деревянном ящике, от которого жутко воняло. При этом трехмесячный хищник был настолько слабым и больным, что даже не мог ходить.

«К тому времени, когда он к нам попал, он уже даже практически звуков никаких не мог издавать, у него практически отказали все лапы», — рассказывал волонтер зоопарка.

Сотрудники зоогалереи боролись за его жизнь очень долго, и в конце концов победили. Правда, лев Гоша заработал себе панкреатит и всю жизнь принимает лекарства.

Когда Гоша вырос, ему привезли подружку — юную львицу Сараби. Она тогда была маленькой, но сразу же проявила характер. Крошечная Сараби всегда ела первой, а большой и сильный Гоша терпеливо ждал рядышком, когда его дама пообедает.

«Когда Сараби повзрослела, они с Гошей стали полноценной парой и три года подряд удивляли нас потомством», — вспоминала Людмила Ивушкина.