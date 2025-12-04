«Кот разве пустая бутылка, что его можно сдать?» Пенсионерка содержит кошачий приют — как живется с 400 животными

«К их смерти невозможно привыкнуть». Хозяйка приюта «Кошкин дом» из Ангарска рассказала, как это — спасать бездомных котов Источник: Елена Гасанова

«Мой маршрут — это дом, приют и обратно. Стараюсь двигаться только по нему и не отклоняться. Потому что, если я свернула, значит, обязательно кого-то найду. Животные будто сами ко мне тянутся», — рассказывает Елена Гасанова из Ангарска Иркутской области. Последние 15 лет она посвящает все силы и время приюту «Кошкин дом», на счету которого несколько сотен спасенных кошачьих жизней. Сейчас под крышей кошкодома живет около 400 хвостиков, и обеспечить им все условия непросто. Об истории приюта, его подопечных и о том, какие сложности подстерегают волонтеров, Елена Александровна рассказала журналисту «ИрСити».

Так выглядит лишь одна из комнат приюта «Кошкин дом» Источник: Елена Гасанова

Во время ковида было по 60 звонков Приют «Кошкин дом» появился в Ангарске в 2011 году. Елена Гасанова тогда не имела к нему отношения, но мечтала заниматься волонтерством. — Сколько себя помню, мне всегда было всех жалко. Животных, старичков, которые шли по улице и хромали. Всех. Мне обязательно надо было подбежать, помочь. Такой меня родили. У нас в квартире всегда были котята, я сама скольких подбирала, выкармливала, пристраивала по знакомым. Дети мои, когда маленькими были, тоже животных спасали. У нас в семье жили три своих кошки, и еще кто-нибудь на передержке, — говорит ангарчанка.



В 50 лет Елена Александровна ушла на пенсию. Казалось бы, появилось время для себя. Но тут в городе открылся официальный кошачий приют. Тогда-то женщина и решила с головой нырнуть в волонтерство.

— Ко мне дочка как-то пришла и говорит: «Мам, я видела объявление, что одна женщина открыла кошачий приют». Он был зарегистрирован в марте 2011-го, а я о нём узнала где-то в октябре того же года. Начала туда приезжать, понемногу помогать. Тогда там особо ничего не было, но уже жили несколько кошек и собак. Мы ездили, кормили их, варили еду и ждали, когда приюту выделят свое помещение, — вспоминает Елена Александровна. Первые годы приют базировался в обычной съемной квартире, и это создавало определенные неудобства. 8 лет назад городская администрация сдала приюту в аренду муниципальное помещение в микрорайоне 4-й Новый, где организация находится и сейчас.



— Когда мы переехали, у нас было где-то 130 хвостов. Потом эта цифра выросла и несколько лет как-то стабильно держалась в пределах от 170 до 200 питомцев. В 2020-м начался ковид, и питомцев стало гораздо больше. Хозяева кошек умирали, родные звонили и просили помощи. При том, что мы принимаем около 1% от всех обращений, число питомцев у нас выросло где-то до 400, — рассказывает собеседница. В особенно тяжелые периоды коронавирусной пандемии в приют ежедневно поступало по 50–60 звонков. Люди в отчаянии просили приютить кошек, которых во многих семьях было по две или даже три. Но «Кошкин дом» — не безразмерный, количество кошко-мест ограничено, поэтому спасти всех невозможно.

«Что значит сдать кота? Он что, пустая бутылка?» — Когда мне звонят и просят забрать котика или кошечку, я задаю очень много вопросов. Часто эти диалоги довольно однотипные: «Срочно заберите, у ребенка аллергия». Я всегда объясняю, что срочно не получится, мест нет, давайте успокоимся, вы пришлете мне информацию о котике и скинете фото, а мы решим, что делать. Вы думаете, хоть кто-то старается рассказать про своего питомца, чтобы он быстрее нашел новую семью? — делится собеседница.



Чаще всего люди просто присылают наспех сделанное фото сомнительного качества и несколько слов про пол, возраст и кличку. На этом все старания заканчиваются. — Многим вообще всё равно, что там будет с их «любимцами». Взяли как вещь, поиграли, а потом надоело. Еще у меня внутри всё переворачивается, когда говорят: «Хотим вам кота сдать». Он что — пустая бутылка, а мы — пункт приема стеклотары? Что значит «сдать»? — удивляется Елена Александровна. Причем в приют попадают не только простые безродные котики, но и дорогие породистые коты и кошки, на покупку которых когда-то потрачены серьезные деньги. Поэтому в «Кошкином доме» есть даже мейн-куны. С ними хозяева тоже не церемонятся.

Котиков возят в ветеринарку «пачками», чтобы оптом провести все необходимые процедуры Источник: @koshkin_dom_38 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Однажды нам позвонила женщина и рассказала, что у ее свекрови живет мейн-кун. Свекровь заболела и не может за ним ухаживать, поэтому котика надо «пристроить». У нас были очень хорошие руки на мейн-куна, у знакомой недавно умер ее любимец, она хотела взять кота той же породы, но чуть позже. Поэтому я попросила подождать и пока сделать меньшее, что могут прежние хозяева, — кастрировать кота. Что вы думаете? Они отказались, — печалится хозяйка приюта. У абсолютного большинства подопечных «Кошкиного дома» — трогательная история, незавидная и тяжелая судьба. Елена Александровна сразу вспоминает кота Аршана, которого назвали в честь поселка, где его нашли.

Ангарчанка взяла из приюта кота без передних лапок, и теперь он счастлив
Кот Аршан передвигается на задних лапках и не чувствует себя неполноценным

— Как-то вечером мне люди позвонили, рассказали, что заехали в Аршан чисто случайно, за водой, и увидели кота. Вокруг куча народа, ярмарка, машины, собаки, а он сидит, не шевелится. Эти люди стали спрашивать местных и узнали, что кот сидит вот так уже неделю, и никому до него нет дела. При этом у животного сломаны обе передние лапы, — с грустью вспоминает собеседница. Отказать нашедшим Аршанчика людям Елена Гасанова не смогла, поэтому попросила привезти пушистика в Ангарск, чтобы хоть как-то ему помочь. Вид бедного котика так впечатлил женщину, что она до сих пор помнит ту самую первую встречу.

Вот у него лапки передние обе черные, идет шерсть, шерсть, потом торчащие переломанные кости, абсолютно голые, сантиметра 4 или 5, а потом снова черная шерстка. Я такого раньше не видела и никогда, наверное, эту картину забыть не смогу. Котика увезли в ветеринарку в Майск, и даже врачи были в шоке. Елена Гасанова хозяйка приюта «Кошкин дом»

Ветеринары предлагали усыпить Аршана, потому что кот сильно страдал, а лапки спасти было нельзя — они начали гнить. Как пушистый будет жить с одними только задними конечностями и выживет ли вообще — вот что было главным неизвестным в этом уравнении. Но Елена Гасанова решила, что за жизнь этого очаровашки нужно побороться.

Аршан нашел свою хозяйку, которая его очень любит Источник: Александра Капустина

— Я тогда сказала, что никого пока усыплять мы не будем. Котик неделю жил на улице, еще и в феврале, и выжил, значит, не просто так. Сделаем операцию, а там уже дальше, как Бог даст. В итоге Аршану полностью ампутировали передние лапки. Первая ночь после этого была ужасно страшной, — делится Елена Гасанова. Женщина взяла Аршана из приюта домой, чтобы контролировать, как кот отходит от наркоза. Оказалось, что не зря. Первые сутки дались пушистому крайне тяжело, всю ночь до самого утра он метался.

У меня переноска с ним стояла на столе, я каждые пять минут его гладила, успокаивала. Он вроде бы раз — и заснул, но пять минут проходит, и он опять начинает биться, кричать. Я уже под утро сидела, плакала и думала, что, наверное, правы были ветеринары, что это издевательство и мучение. Но утром Аршан уснул, к обеду проснулся, подпрыгнул, сел на попу и смотрит на меня, мол, давай, корми! Елена Гасанова хозяйка приюта «Кошкин дом»

Котик позавтракал и практически сразу стал вести себя так, будто передних лапок у него никогда и не было. Приспособился мгновенно, уверяет Елена Александровна. После завтрака стал играть с котятами, которые были у нее на передержке. Опасность миновала. Кстати, Аршан нашел себе любящих хозяев и весьма счастлив в новой семье. «Мы лечим и спасаем их не для этого» Другая история, которая поразила Елену Александровну, связана с котом Тигрой, которого этим летом выкинули из окна пятого этажа. Когда-то полностью здоровый и молодой пушистик стал инвалидом по вине человека. Из-за падения случился перелом позвоночника, задние лапки у Тигры отказали. — Для нас это было ужасное потрясение, когда мы приехали на место и увидели всё своими глазами. Написали заявление в полицию, а две девушки, которые брали у нас показания, они не то что не жалели этого котика, они стояли и откровенно хохотали над происходящим. Это меня просто выбило из колеи, — признаётся Елена Александровна.

Кота Тигру выкинули с пятого этажа, но он выжил, хоть и сломал позвоночник Источник: Елена Гасанова

Тигре провели операцию, а потом его взяла на передержку и реабилитацию волонтер Светлана. Женщина делает котику массаж по несколько раз в день и старается изо всех сил, чтобы Тигра снова смог ходить сам. Прогресс есть, но полноценно ходить Тигра не сможет, скорее всего, никогда. История Тигры и реакция на ситуацию правоохранителей поразили Елену Гасанову. И это при том, что она сполна насмотрелась на человеческое равнодушие и жестокость. Причем как со стороны тех, кто бросает животных, так и тех, кто изъявляет желание взять себе питомца.

Вот так Тигра проходит реабилитацию Источник: «Кошкин Дом г. Ангарск» / Telegram

— Часто звонят и говорят: «Мы хотим взять кошечку в деревню», но я всегда говорю, что мы не отдаем животных на самовыгул. Мы не для того их лечим и спасаем, чтобы потом кота или кошку растерзали собаки. Или бывает такое: звонят, просят кошечку, а у меня же все номера сохранены и записано, кто и кого когда взял. Я понимаю, что эти люди совсем недавно брали у нас питомца. Выясняется, что кошечка ходила на улицу гулять, там что-то случилось, она погибла, теперь людям нужна новая «забава», — делится размышлениями Елена Александровна. Подопечные приюта «Кошкин дом» отправляются только к тем хозяевам, которые прошли собеседование и доказали, что способны заботиться о своих питомцах. Возможно, из-за столь тщательного отбора кандидатов найти новый дом котейкам сложнее, зато есть хоть какие-то гарантии, что у хвостатого будет долгая и счастливая жизнь.



— Знаете, волонтерство в приюте — это очень тяжелая работа. Ты постоянно в стрессе, негативе. Единственная наша радость — когда мы отдаем животное, а нам потом присылают его фотографии из нового дома и пишут, что теперь у кота всё хорошо. Тогда ты понимаешь, что всё не зря, — признаётся Елена Гасанова. Большую часть времени приют — это тяжелая физическая работа. В девяти комнатах живут около 400 питомцев. Всем нужна еда и вода, чистые лотки и общий порядок, ведь кошки — максимально чистоплотные создания. Добавьте к этому постоянную боль за тех, кто нездоров или годами ждет своих новых мам и пап. От всего этого так легко выгореть.

Источник: Елена Гасанова

— Бог с ним, с тем, что это физически трудно. Если бы котики не болели, уже было бы гораздо проще. А еще они умирают. Говорят, что с годами к этому привыкаешь, но нет, к этому невозможно привыкнуть, — уверяет Елена Александровна. Но ангарчанка не сдается и продолжает делать свое нелегкое дело, несмотря ни на что. Сейчас у «Кошкиного дома» сложные времена: не хватает добровольцев и рук, чтобы быстрее справляться с рутиной. Кроме того, всегда требуется помощь людей с личным автомобилем: привезти в приют воды, свозить питомцев в клинику или забрать со склада закупленный для котов корм.

— Люди, конечно, помогают, я бы одна со всем этим не справилась, но так хочется, чтобы хотя бы один-два человека в день приезжали, помогали. Тогда я бы могла полноценно заниматься административными делами, пристроем котов, ведением соцсетей. Кто-то же тоже должен котов фотографировать, писать о них, выкладывать информацию. Нам помощь никогда не будет лишней, — заключила Елена Александровна.

Вот так пушистую братию возят в ветклинику на плановые и внеплановые процедуры Источник: Елена Гасанова