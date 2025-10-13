«Мы что жрать-то будем?»: как жители российской глубинки переживают свиную чуму, которая лишила их сытой жизни

В Викуловском районе действует режим чрезвычайной ситуации Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Тюменскую область вновь настигла знакомая и большая российская беда. В деревнях Викуловского района этой осенью обнаружили свиную чуму. Всё началось с массового падежа скота в частных дворах. За несколько дней деревенские жители остались без свиней: одни умерли в свинарниках, вторых сожгли из-за опасного вируса. Для деревенских скотина — пропитание на целую зиму.

За распространение заразы часть жителей сейчас рискует попасть на штрафы. Почему так вышло и какая обстановка в селе, когда в целом по стране, как рапортует Минсельхоз все нормально — в репортаже наших коллег из 72.RU. Они съездили в отдаленный район, где действует карантин, и пообщались с местными жителями.

Викуловский район один из самых удаленных в Тюменской области. Ехать туда из областного центра примерно 5 часов Источник: Ирина Шарова / 72.RU

В Викуловском районе Тюменской области 21 деревня и 33 села. Самые крупные населенные пункты по численности: Викулово (село) — 7328 человек, Каргалы (село) — 602 человека и Озерное (село) — 576 человек. В других населенных пунктах живут от 529 до 169 человек. А вот в Долгушино, где были первые случаи падежа свиней, по данным на 1 сентября 2025 года, численность населения составляет 92 человека.

В небольших деревнях Викуловского района многие из жителей держали свиней Источник: Ирина Шарова / 72.RU

С чего всё началось — стали сильно болеть свиньи

Еще в начале сентября стало известно о том, что власти ввели режим чрезвычайной ситуации на территории сельских поселений Сартамское и Калининское Викуловского района Тюменской области. Такое решение приняли из-за вспышки опасной инфекции среди свиней. Вакцины и лекарств от этого заболевания еще не придумали. Но человеку и другим животным этот вирус не страшен.

— В очаге заболевания проводят изъятие свиней и полученной от них продукции, убой и сжигание трупов павших и убитых свиней, — говорилось в сообщении администрации Викуловского района.

Чиновники тогда отмечали, что причиной возникновения вспышки могли стать скармливание свиньям пищевых отходов, бесконтрольный ввоз животных, а также кормов, не подвергнутых термической обработке.

В Долгушино теперь такие пустые свинарники Источник: Ирина Шарова / 72.RU

— У свиней наблюдаются лихорадка, угнетенное состояние, отказ от корма, посинение или покраснение кожи ушей, живота, промежности и хвоста. Заболевание может сопровождаться диареей, судорогами, — описывали симптомы заболевания чиновники.

Пост на вирус

Сейчас на въезде в Викуловский район в круглосуточном режиме работает пост ветеринарного контроля. Здесь дежурят несколько специалистов, в том числе и полиция.

На въезде в район работает пост ветеринарного контроля. Вот как он выглядит Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Все машины без исключения при выезде из деревень обрабатывают специальным раствором.

Обрабатывают спецсредствами легковые и грузовые машины Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Колеса автомобилей опрыскивают дезинфицирующей жидкостью. Также сотрудники проверяют багажники автомобилей, чтобы никто не вывез свинину из пораженных населенных пунктов.

По словам дежурных на посту специалистов, возмущенных водителей пока не было, все всё понимают — спокойно показывают багажники и дают обработать свою машину.

Обработка выезжающей из района машины Источник: Ирина Шарова / 72.RU

«За что нам штраф?»: что говорят деревенские жители

Жители района уверяют, как минимум, в четырех селах были ветеринарные врачи и специалисты из управления. Они проверяли хозяйства деревенских и проводили с ними собрания.

Среди этих населенных пунктов выделяют село Долгушино. Здесь, по словам местных, были зафиксированы первые случаи падежа свиней. С проверкой участков и выяснения обстоятельств к жителям приезжали ветврачи. Одна из специалистов спрашивала у сельчан подробности гибели свиней. А затем некоторым жителям пришли официальные письма о привлечении к ответственности и возможных штрафах. Из-за этого люди до сих пор напуганы и очень сильно переживают.

В этом селе проживает меньше сотни человек Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Они говорят, что такая напасть на их памяти впервые. Многие семьи десятками лет держали свиней и с массовой гибелью животных никогда не сталкивались. Поэтому, предполагают пенсионеры, они не сразу сообразили, что делать с больными животными. Свиная чума стала для них большим ударом.

Пенсионерка рассказывает о гибели своих свиней Источник: Ирина Шарова / 72.RU

— Мы держали свиней всю сознательную жизнь. У нас были боров и свинья, им было чуть больше года, также родилось еще восемь поросят. Началось всё с того, что у нас Борька не стал есть. Только водичку пил. Болел и болел. Какие-то пятна у него появились. Мы вызвали врача, он приехал, посмотрел. Сказал, что заболевание похоже на рожу. В итоге по его рекомендации свиньям стали делать уколы, лечить их. Два раза врач у нас был. Потом боров всё равно умер, — рассказала местная жительница.

Спустя время стало известно, что эта ситуация носит массовый характер по всей деревне. И за ее пределами похожие случаи.

— Оказывается, еще до нас уже одного поросенка вывезли на скотомогильник. Особо об этом ведь никто не говорил сначала. А затем все начали в деревне поднимать головы и рассказывать: «И у меня болеет», «И у меня болеет». У нас очень много жителей, у кого были свиньи. У всех животных массово брали анализы. Тем временем у нас уже и вторая свинья пропала, и поросята тоже погибли, — сетовала женщина.

Первым ударом для деревенских стала гибель свиней, вторым — письма о возможных штрафах Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Пенсионерка добавила: свиней они с мужем держали для себя и своих родственников. Работы в районе немного, поэтому местные кормятся домашним мясом.

— Да уж какая продажа, мы для себя. Жрать-то мы что будем зимой? Мы живем благодаря этому мясу. У нас и дети, и внуки есть, всем ведь надо питаться. А после случившегося, когда у нас была специалист из ветеринарии, нам прислали бумажки, где сказано, что мы будем штрафы платить. Мы же пенсионеры, откуда знали, что это чума какая-то, думали же рожа. Надеялись, что можно вылечить свиней, а тут такое. Это же несправедливо. Первые подняли это всё, в итоге и остались сами виноваты. Штрафы-то немаленькие, они могут достигать нескольких тысяч рублей. Вроде даже доходят до 120 тысяч. Живем на пенсию, питаемся своим мясом, а теперь такая беда, — со слезами на глазах говорила она.

Жители рассказали, что не всем положена компенсация за мертвых свиней. Некоторым из селян грозят штрафы Источник: Ирина Шарова / 72.RU

В хозяйстве другой пенсионерки было четыре большие свиньи и восемь поросят. Ей и мужу пришло письмо о возможном штрафе.

— Почему мы должны платить штраф? Я что их специально заразила? Или ко мне конкретно зашли дикие кабаны и разнесли всё это? Когда у нас первая свинья погибла, уже половина деревни вывезла своих на скотомогильник! Это первое. Второе: когда заболела первая свинья, мы вызвали ветврача на рабочей машине из ветстанции. Он добросовестный, тут сказать нечего, сразу поставил антибиотики. Потом сказал, надо вводить сыворотку животным. Три дня антибиотиками кололи. Но свиньи всё равно стали пропадать. И маленькие, и большие, — рассказала свою историю селянка.

Каждый день пенсионеры из Долгушино переживают, что их привлекут к ответственности из-за падежа свиней.

Фрагмент письма, которое пришло некоторым деревенским жителям Источник: Ирина Шарова / 72.RU

— В чем же мы виноваты? Говорят, вы неправильно держали свиней. Да мы с мужем 49 лет ведем хозяйство. Только в этом году такая ситуация произошла. Нас, жителей, 1 октября, как раз в день пенсионеров, приглашают в Тюмень для разбирательств. Они просят, чтобы мы доказательства предъявили. Какие доказательства?! Добираться до Тюмени нам также непросто и дорого, билеты по 4 тысячи стоят. Мы очень переживаем и не понимаем, почему мы должны платить какие-то штрафы. Для нас это ведь большие деньги, хоть тысяча, хоть пять, — с трясущимися руками с письмом продолжала говорить она.

Сельчане боятся обвинений в том, что они не в первые сутки сообщили о массовом падеже свиней и вообще неправильно ухаживали за животными. Жители говорят, никакого злого умысла не было. При первых симптомах болезни свиней, уверяют пенсионеры, они обратились к ветврачу.

Это дезинфицирующий коврик для санитарной защиты. Его устанавливают перед входом в животноводческие помещения или дома, где держат скотину. Теперь такие есть в Долгушино Источник: Ирина Шарова / 72.RU

— Мы же не знали, что это зараза какая-то африканская. Годами управлялись со свиньями, как умели. В предбанник всегда после этого ходили. Кормили их кормом, который закупали, а это тоже растраты. А нам сейчас говорят, что есть санитарные правила, которые приняли в 2020 году. Хоть бы объявления тогда развесили по деревне или собрание собирали по этому поводу. Сейчас мы все встревожены и всего уже боимся… Мы просто просим помощи, хоть какой-то компенсации у властей, ну как можно нас оставить без всего совсем, — нервно говорили жители.

Среди пострадавших из-за чумы свиней есть и более молодые жители села, но они наотрез отказались общаться с журналистами, боясь последствий. Жители трудового возраста ездят в соседние центры, где есть предприятия, на работу Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Официально о ситуации

Тюменские власти говорят, что сведения о заболеваниях животных относятся к информации ограниченного распространения.

— Одновременно сообщаем, что угрозы для людей нет. В случае выявления заболеваний животных принимаются меры и проводятся мероприятия, предусмотренные ветеринарным законодательством, — объяснили представители власти.

В управлении ветеринарии Тюменской области добавили, что в рамках проведения мероприятий по ликвидации очагов заболеваний может проводиться изъятие животных и продуктов животного происхождения с выдачей собственнику соответствующего документа о таком изъятии (акта).

Некоторые жители Долгушино настолько ошарашены чумой, что не знают, будут ли снова когда-нибудь заводить свиней Источник: Ирина Шарова / 72.RU

— Собственник животных и (или) продукции животного происхождения имеет право на возмещение ущерба в размере, равном стоимости изъятых животных и (или) продукции животного происхождения. Возмещение стоимости животных и (или) продукции животного происхождения производится за счет средств бюджета. Основанием для возмещения собственнику ущерба является наличие у него акта об изъятии, — ответили на запрос 72.RU в управлении ветеринарии Тюменской области.

Сколько конкретно свиней сожгли из-за чумы в Викуловском районе — неизвестно. Также нет информации, какую сумму денег власти готовы возмещать за одну свинью. За килограмм мяса, по словам жителей, дают 415 рублей Источник: Мария Токмакова / 72.RU

Несмотря на это, по словам нескольких жителей Долгушино, которым пришли письма о возможных штрафах, им компенсация не положена.

— Нам положен только штраф. Как и на что мы будем жить, покупать лекарства? Защитите нас от этих штрафов! Мы же не молодые, так переживать и нервничать, — пожаловались сразу несколько пенсионерок.

Сельчане не знают, поедут ли разбираться из-за свиной чумы. Многие не могут выехать из района по состоянию здоровья и из-за возраста. У других попросту нет денег на дорогу Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Журналист 72.RU написал официальные запросы в управление ветеринарии Тюменской области и главе Викуловского района с просьбой прокомментировать ситуацию, а также объяснить, в чем обвиняют некоторых жителей и как им можно избежать штрафа. Ответы ожидаются.