«Как почувствуете — сразу ловить»: ярославцев предупредили об опасных насекомых

Энтомолог рассказал, чем опасны кровососки Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В разгар грибного сезона под конец августа и в начале осени в ярославских лесах начинают активничать оленьи кровососки, в народе именуемые как лосиные вши. Энтомолог Дмитрий Власов объяснил, насколько опасны проворные насекомые и как защититься от них во время тихой охоты.

Какие болезни переносят оленьи кровососки

Оленья кровососка относится к мухам. Насекомые встречаются в лесах и на зарастающих кустарниками полях. Прилетев на человека, вошь сбрасывает крылья и забирается под одежду или в волосы. Затем пьет кровь. Как правило, на месте укуса появляется покраснение и ощущение зуда. По словам ученого, кровососки, как и клещи, могут переносить опасные заболевания.

«Теоретически оленьи кровососки могут переносить боррелиоз, энцефалит, туляремию и так далее. При анализах в них находили возбудителей. Но достоверно зарегистрированных случаев заражения не выявлено. Все-таки они должны укусить, а люди избавляются от них быстрее», — отметил в беседе с 76.RU энтомолог Дмитрий Власов.

Чем опасны боррелиоз, энцефалит, туляремия Узнать Боррелиоз , или болезнь Лайма, — инфекция, вызываемая бактериями, которые переносят клещи, а также оленьи кровососки. Болезнь проявляется в виде жара, головных болей, усталости, кожной сыпи, также страдают нервная система, суставы и сердце.

Энцефалит — острое вирусное заболевание, поражающее центральную нервную систему, зачастую заканчивающееся параличом и смертью. Симптомы энцефалита: лихорадка, интоксикация и поражения в головном и спинном мозге.

Туляремия — это острое инфекционное заболевание, вызываемое бактерией Francisella tularensis. Туляремия поражает лимфатические узлы, кожу, реже — слизистые оболочки глаз, легкие и кишечник.

Так выглядит кровососка Источник: GPT

На репелленты эти насекомые практически не реагируют, для защиты от кровопийц рекомендуют выбирать плотную одежду и головные уборы.

«Защита — закрывать волосистые части тела. Голову банданой или платком. И как почувствуют где-нибудь на теле кровососку — сразу ловить», — подчеркнул Дмитрий Власов.

Оленьи кровососки наиболее активны ближе к осени, период бодрствования — светлое время суток. Особенно много таких насекомых в местах скопления лосей.

«Предпочитают крупных „жертв“, но при отсутствии взрослых и на детей могут нападать», — подчеркнул Дмитрий Власов.