НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+12°C

Сейчас в Ярославле
Погода+12°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +11

2 м/c,

южн.

 748мм 88%
Подробнее
2 Пробки
USD 80,53
EUR 93,37
Нехватка мест в школах
Как легально увеличить пенсию
Где рожать в Ярославской области
Ярославский бренд покорил Россию
Лучшие ярославские школы
Какие обследования пройти осенью
Накроют грозы
Разбился на трассе
Горит баня. Видео
Животные «Как почувствуете — сразу ловить»: ярославцев предупредили об опасных насекомых

«Как почувствуете — сразу ловить»: ярославцев предупредили об опасных насекомых

В регионе наступает пик активности лосиных вшей

724
4 комментария
Энтомолог рассказал, чем опасны кровососки | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUЭнтомолог рассказал, чем опасны кровососки | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Энтомолог рассказал, чем опасны кровососки

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

В разгар грибного сезона под конец августа и в начале осени в ярославских лесах начинают активничать оленьи кровососки, в народе именуемые как лосиные вши. Энтомолог Дмитрий Власов объяснил, насколько опасны проворные насекомые и как защититься от них во время тихой охоты.

Какие болезни переносят оленьи кровососки

Оленья кровососка относится к мухам. Насекомые встречаются в лесах и на зарастающих кустарниками полях. Прилетев на человека, вошь сбрасывает крылья и забирается под одежду или в волосы. Затем пьет кровь. Как правило, на месте укуса появляется покраснение и ощущение зуда. По словам ученого, кровососки, как и клещи, могут переносить опасные заболевания.

«Теоретически оленьи кровососки могут переносить боррелиоз, энцефалит, туляремию и так далее. При анализах в них находили возбудителей. Но достоверно зарегистрированных случаев заражения не выявлено. Все-таки они должны укусить, а люди избавляются от них быстрее», — отметил в беседе с 76.RU энтомолог Дмитрий Власов.

Чем опасны боррелиоз, энцефалит, туляремия

  • Боррелиоз, или болезнь Лайма, — инфекция, вызываемая бактериями, которые переносят клещи, а также оленьи кровососки. Болезнь проявляется в виде жара, головных болей, усталости, кожной сыпи, также страдают нервная система, суставы и сердце.

  • Энцефалит — острое вирусное заболевание, поражающее центральную нервную систему, зачастую заканчивающееся параличом и смертью. Симптомы энцефалита: лихорадка, интоксикация и поражения в головном и спинном мозге.

  • Туляремия — это острое инфекционное заболевание, вызываемое бактерией Francisella tularensis. Туляремия поражает лимфатические узлы, кожу, реже — слизистые оболочки глаз, легкие и кишечник.

Так выглядит кровососка | Источник: GPTТак выглядит кровососка | Источник: GPT

Так выглядит кровососка

Источник:

GPT

На репелленты эти насекомые практически не реагируют, для защиты от кровопийц рекомендуют выбирать плотную одежду и головные уборы.

«Защита — закрывать волосистые части тела. Голову банданой или платком. И как почувствуют где-нибудь на теле кровососку — сразу ловить», — подчеркнул Дмитрий Власов.

Оленьи кровососки наиболее активны ближе к осени, период бодрствования — светлое время суток. Особенно много таких насекомых в местах скопления лосей.

«Предпочитают крупных „жертв“, но при отсутствии взрослых и на детей могут нападать», — подчеркнул Дмитрий Власов.

Ранее мы также рассказывали, когда в Ярославской области пропадут клещи.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Клещ Кровососы Лес Энтомолог
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED1
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
2 часа
С каждым годом их всё больше, просто напасть какая то
Гость
45 минут
Клещи, богомолы, кузнечики и бабочки закончились?
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Цены меня шокировали». Мама первоклашки рассказала, в какую сумму обошлась подготовка к школе
Александра Осипова
Мнение
Один сплошной самоповтор? Чем игра Death Stranding 2 порадует и разочарует фанатов
Кирилл Митин
Корреспондент
Мнение
«Шедевр шашлычного искусства»: обувщик поделился секретным рецептом ребрышек по-армянски
Артуш Костанян
Потомственный обувщик из Армении
Мнение
«Наше Брагино на минималках»: ярославна честно рассказала, что ее удивило в Самарской области
Мария Остроумова
Автор мнения
Мнение
Без пробок и толчеи в автобусах? Удобно ли на речном трамвае добираться на работу в Ярославле — обзор
Варвара Киселёва
корреспондент
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление