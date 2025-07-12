Будет ли нашествие комаров на фоне жары в Центральной России? Мнение эколога

Что известно о нашествии комаров из-за жары Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

В последние дни в соцсетях и СМИ появляется информация о том, что в Москве и других регионах Центральной России ожидается нашествие комаров. Эколог Асхат Каюмов в беседе с нашими коллегами из NN.RU рассказал, чего стоит опасаться.

По словам эксперта, необычайно большого количества насекомых не ожидается. Дело в том, что на популяцию комаров текущие погодные условия влияют мало. Их численность зависит от других факторов.

«Если в Москве, например, сделать сейчас 500 дополнительных прудов, бассейнов и прочих мест для размножения комаров, их будет больше. Если нет — численность не должна существенно вырастать. В нашей области дополнительного большого количества водных объектов не проявлялось в последние годы. Не с чего нам рассчитать, что будет дополнительно много комаров», — заключил собеседник.