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Животные Будет ли нашествие комаров на фоне жары в Центральной России? Мнение эколога

Будет ли нашествие комаров на фоне жары в Центральной России? Мнение эколога

Рассказываем, ждать ли «бума» насекомых

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2 комментария
Что известно о нашествии комаров из-за жары | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUЧто известно о нашествии комаров из-за жары | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Что известно о нашествии комаров из-за жары

Источник:

Олег Фёдоров / CHITA.RU

В последние дни в соцсетях и СМИ появляется информация о том, что в Москве и других регионах Центральной России ожидается нашествие комаров. Эколог Асхат Каюмов в беседе с нашими коллегами из NN.RU рассказал, чего стоит опасаться.

По словам эксперта, необычайно большого количества насекомых не ожидается. Дело в том, что на популяцию комаров текущие погодные условия влияют мало. Их численность зависит от других факторов.

«Если в Москве, например, сделать сейчас 500 дополнительных прудов, бассейнов и прочих мест для размножения комаров, их будет больше. Если нет — численность не должна существенно вырастать. В нашей области дополнительного большого количества водных объектов не проявлялось в последние годы. Не с чего нам рассчитать, что будет дополнительно много комаров», — заключил собеседник.

Кроме комаров летом могут поджидать другие неприятные для встречи существа. В том числе — змеи. Ранее мы рассказывали, что делать если укусила гадюка.

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Валерия Коростелева
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Комар Эколог Насекомое
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Комментарии
2
Гость
1 час
по плану и по Библии обязательно
Гость
1 час
кто только не пьёт кроvь народную весь список огромен и ещё за границу отправляют
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