Не нужно пытаться высосать яд. Эксперт рассказал, что делать при укусе змеи

Сотрудник нацпарка Игорь Ковач рассказал, что делать если укусила змея Источник: Анна Золотова / NGS.RU

В летние месяцы ярославцы все чаще рискуют встретить в городе и его окрестностях пресмыкающихся. Такие встречи могут приключиться и в лесу, и на даче, и во время вылазки на зеленую. Напомним, на территории Ярославской области обитают уж обыкновенный, медянка и гадюка обыкновенная.

Гадюка является единственной ядовитой змеей, обитающей на территории региона. Наши коллеги из NGS24.RU узнали у специалиста отдела экологического просвещения национального парка «Красноярские Столбы» Игоря Ковача, как вести себя с пресмыкающимися и что делать в случае укуса.

Опасен ли укус гадюки

Змеи выползают на солнце, чтобы набраться энергии для охоты Источник: Национальный парк «Красноярские Столбы»

Как говорит эко-эксперт Игорь Ковач, ядовитые — не значит смертельно опасные, главное вовремя обратиться к медикам. Важно учитывать: яда гадюки может быть достаточно, чтобы убить человека с массой тела в 20 килограммов. В зоне риска также аллергики.

В холодную погоду змеи, как правило, отдыхают и прячутся. Выползают, чтобы набраться сил, они, когда тепло — любят погреться на камнях или асфальте. Идеальная для них погода +25 и выше.

Что делать, если встретил змею

Ответ экспертов до невозможности прост. Видите змею — просто пройдите мимо. Не стоит проявлять ни любопытства, ни агрессии.

«Змея никогда не нападает на человека. Змея нападает на мышек, на птичек, то есть нападает на то, что она сможет потом умертвить и съесть. Поэтому в нападении змеи всегда виноват человек. Либо по неосторожности, что бывает редко, либо по бездумью, что бывает сплошь и рядом. Известный у нас на „Столбах“ случай, когда лет 5−7 назад молодой человек поймал змею, как ему казалось грамотно, и делал с ней селфи. Около головы ее ухватил, чтобы она не могла вывернуться. Одно фото, два фото и третье фото закончилось укусом змеи» — поделился эксперт национального парка «Красноярские Столбы» Игорь Ковач.

Услышав человека, змея попытается уйти, но, если не успеет, то займет предупредительно-оборонительную позу Источник: Национальный парк «Красноярские Столбы»

Не нужно пытаться рассмотреть змею (даже если вы уверены, что она не ядовитая), пытаться загнать ее в бутылку, трогать палкой или шевелить. Змея, к примеру, та же гадюка, может выбрасывать свое тело на расстояние до 80 сантиметров. По словам экспертов, этого достаточно, чтобы добраться до человека, который к ней наклонился. Змея всегда предупреждает человека: «Не подходи». Так, гадюка шипит.

Что делать, если укусила змея

Игорь Ковач отмечает: нужно пытаться высосать яд из раны. Эту известную в народе рекомендацию он называет неэффективной и в некотором роде опасной — есть риск через рану в ротовой полости разнести яд по организму. Не рекомендует эко-эксперт и накладывать жгут — в частности из-за риска развития анафилактического шока при последующем снятии повязки и возможного разрушения тканей из-за накопления токсинов на одном участке.

Пострадавшему следует обеспечить покой. Как правило, змеи кусают в руки или в ноги — постарайтесь не шевелить конечностью и не работать мышцами. Следующая рекомендация — дать организму как можно больше жидкости.

«Пить-пить-пить! Пить столько пока не вырвет, или без конца ходить в туалет. Разбавлять токсины, снижать уровень токсинов в крови, выводить их с мочой. Организм начинает бороться, нужно ему в этом помочь — нужно предоставить ему этот важнейший способ выведения яда» — объяснил азы самопомощи Игорь Ковач.

Следующий шаг — как можно быстрее добраться до медицинского пункта и получить квалифицированную помощь врачей.

Главный принцип — не навреди. Если вы отправляетесь в место обитания змей и знаете свою склонность к аллергическим реакциям, при себе, на всякий случай, лучше всегда иметь антигистаминные средства.