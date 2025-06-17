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Животные Спасатели откачали котика, вынесенного из горящей квартиры: посмотрите трогательное видео

Спасатели откачали котика, вынесенного из горящей квартиры: посмотрите трогательное видео

На кота надели кислородную маску и сделали ему массаж сердца

564
3 комментария

Котик пошел на поправку

Источник:

МЧС Югры

В Сургуте спасатели вынесли из горящей квартиры кота Чайзера. Животное так сильно надышалось дымом, что его пришлось откачивать с помощью кислородной маски и массажа сердца.

Обнаружил бездыханное тело кота пожарный Илья Поляков, в момент возгорания хозяев дома не оказалось. Илья быстро вынес Чайзера на воздух и провел реанимацию. Усилия увенчались успехом: кот пришел в себя.

Через несколько дней семья Чайзера пришла в пожарную часть, чтобы поблагодарить спасателей. Подробности этой истории в видео.

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Катерина АбдуловаКатерина Абдулова
Катерина Абдулова
Корреспондент 86.RU
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Комментарии
3
Гость
2 часа
Спасателям респект 👍👏💯 и оглушительное МЯУ😻
Гость
1 час
В маске не кислород, в баллоны закачивают компрессором обыкновенный воздух под давлением. Воздух это смесь газов, в которой пятую часть занимает кислород. Химия, 8 класс.
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