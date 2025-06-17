Спасатели откачали котика, вынесенного из горящей квартиры: посмотрите трогательное видео

В Сургуте спасатели вынесли из горящей квартиры кота Чайзера. Животное так сильно надышалось дымом, что его пришлось откачивать с помощью кислородной маски и массажа сердца.
Обнаружил бездыханное тело кота пожарный Илья Поляков, в момент возгорания хозяев дома не оказалось. Илья быстро вынес Чайзера на воздух и провел реанимацию. Усилия увенчались успехом: кот пришел в себя.
Через несколько дней семья Чайзера пришла в пожарную часть, чтобы поблагодарить спасателей. Подробности этой истории в видео.