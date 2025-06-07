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Животные Эксперт На это место так и тянет змей! Где на дачном участке могут поселиться гады

На это место так и тянет змей! Где на дачном участке могут поселиться гады

Биолог из Ярославля рассказала, где селятся ужи и гадюки

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Биологи рассказали, как отпугнуть змей от дачного участка | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUБиологи рассказали, как отпугнуть змей от дачного участка | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Биологи рассказали, как отпугнуть змей от дачного участка

Источник:

Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Дачники в Ярославской и Костромской областях бьют тревогу: змеи стали оккупировать теплицы на их участках. Рептилии заползают в парники, пугая своим видом хозяек.

«Змея забралась к нам в теплицу и свернулась клубочком у входа. Больше в огород я ни ногой! Есть советы, как избавиться от таких соседей? Не хочу делить свой участок с гадами», — поделилась читательница 76.RU Ольга.

Кроме того, змеи выбирают для отдыха на участке клубничные грядки и другие пригретые солнцем локации.

Уж заполз в теплицу на даче

Источник:

читатель 76.RU

Почему змеи заползают в теплицу

По словам биологов, змей особенно привлекают два места: теплица, из-за влажности и тепла, а также захламленные уголки.

«Хлам — убежище для змей, а грызуны — еда для них. Как добиться того, чтобы было меньше грызунов на даче? Опять-таки делать так, чтобы было меньше хлама и помоек, где питаются грызуны», — пояснял старший преподаватель кафедры экологии и зоологии факультета биологии и экологии ЯрГУ им. П. Г. Демидова Александр Русинов.

Мнение, что змей тянет к ягодам и овощам ошибочно. Теплицы, парники и клубничные грядки под черным укрывным материалом становятся интересны рептилиям из-за особого микроклимата.

«В теплице создается особый микроклимат, тепло, которое любят наши северные змеи. <…> Фрукты и ягоды их совершенно не интересуют», — считает биолог Елена Анашкина.

Змеи не имеют постоянной температуры тела и зависят от температуры окружающей среды. Чем она выше, тем быстрее у змеи протекают процессы жизнедеятельности, в том числе переваривание пищи.

Елена Анашкина

биолог

Дачникам рекомендовано регулярно убирать территорию участка, косить высокую траву, убирать мусор и бороться с грызунами. Советы, как избавиться от мышей, ищите в этом материале.

Кстати, народная примета о том, что, если убивать змей, их будет больше, правдива.

«Если змеи уже поселились, выгнать с участка их будет трудно. Если змей уничтожать, их, действительно, может становиться больше. Если пара змей по какой-то причине оставила свой участок, на него, действительно, может вселиться сразу несколько молодых змей, которые поделят его на несколько более мелких», — объясняла Елена Анашкина.

Ранее мы также рассказывали, чем опасны змеи, которые обитают в регионах.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Змеи Дача Огород Биолог
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