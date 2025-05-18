Будьте аккуратны на даче: биолог рассказала, где можно встретить опасных змей в Ярославской области

Весна — время пробуждений. И в прямом, и в переносном смысле этого слова. Представители животного мира выходят из зимней летаргии и начинают период активности.
Змеи — входят в число животных, которые уже отошли от зимней спячки. И скоро начнут период размножения.
В наглядных картинках собрали всю основную информацию о поведении змей весной и о том, чем может быть опасна для человека встреча с рептилией.
По словам специалиста, в последние годы популяция змей увеличилась. Тому есть несколько причин.
Из-за увеличения количества змей они стали встречаться людям не только в лесах или на природе, но и в черте города. Ярославцы не раз рассказывали, что видели рептилий на местных пляжах, в парках и даже во дворах многоквартирных домов.
Поэтому стоит быть как можно аккуратнее и не терять бдительность. Особенно внимательно следует смотреть под ноги во время вылазок в лес или при поездках на дачу.
Биолог Елена Анашкина рассказала, как уберечь себя от нападения змеи и почему не стоит посещать леса как минимум до середины июня.