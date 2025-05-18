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Весна Инфографика Будьте аккуратны на даче: биолог рассказала, где можно встретить опасных змей в Ярославской области

Будьте аккуратны на даче: биолог рассказала, где можно встретить опасных змей в Ярославской области

Почему стоит на время отложить походы в лес и на природу

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Чем опасны змеи весной | Источник: Анна Золотова / NGS.RUЧем опасны змеи весной | Источник: Анна Золотова / NGS.RU

Чем опасны змеи весной

Источник:

Анна Золотова / NGS.RU

Весна — время пробуждений. И в прямом, и в переносном смысле этого слова. Представители животного мира выходят из зимней летаргии и начинают период активности.

Змеи — входят в число животных, которые уже отошли от зимней спячки. И скоро начнут период размножения.

В наглядных картинках собрали всю основную информацию о поведении змей весной и о том, чем может быть опасна для человека встреча с рептилией.

Из-за того, что змеи еще не набрали достаточно сил и энергии, их реакция может быть заторможенной | Источник: Евгения Бикунова / Городские медиаИз-за того, что змеи еще не набрали достаточно сил и энергии, их реакция может быть заторможенной | Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Из-за того, что змеи еще не набрали достаточно сил и энергии, их реакция может быть заторможенной

Источник:

Евгения Бикунова / Городские медиа

По словам специалиста, в последние годы популяция змей увеличилась. Тому есть несколько причин.

Змей становится больше | Источник: Евгения Бикунова / Городские медиаЗмей становится больше | Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Змей становится больше

Источник:

Евгения Бикунова / Городские медиа

Из-за увеличения количества змей они стали встречаться людям не только в лесах или на природе, но и в черте города. Ярославцы не раз рассказывали, что видели рептилий на местных пляжах, в парках и даже во дворах многоквартирных домов.

Во время прогулок на природе следует смотреть под ноги | Источник: Евгения Бикунова / Городские медиаВо время прогулок на природе следует смотреть под ноги | Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Во время прогулок на природе следует смотреть под ноги

Источник:

Евгения Бикунова / Городские медиа

Поэтому стоит быть как можно аккуратнее и не терять бдительность. Особенно внимательно следует смотреть под ноги во время вылазок в лес или при поездках на дачу.

Биолог Елена Анашкина рассказала, как уберечь себя от нападения змеи и почему не стоит посещать леса как минимум до середины июня.

ПО ТЕМЕ
Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Змеи Биолог Лес Весна
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