Будьте аккуратны на даче: биолог рассказала, где можно встретить опасных змей в Ярославской области

Чем опасны змеи весной Источник: Анна Золотова / NGS.RU











Весна — время пробуждений. И в прямом, и в переносном смысле этого слова. Представители животного мира выходят из зимней летаргии и начинают период активности.

Змеи — входят в число животных, которые уже отошли от зимней спячки. И скоро начнут период размножения.

В наглядных картинках собрали всю основную информацию о поведении змей весной и о том, чем может быть опасна для человека встреча с рептилией.

Из-за того, что змеи еще не набрали достаточно сил и энергии, их реакция может быть заторможенной Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа











По словам специалиста, в последние годы популяция змей увеличилась. Тому есть несколько причин.

Змей становится больше Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа











Из-за увеличения количества змей они стали встречаться людям не только в лесах или на природе, но и в черте города. Ярославцы не раз рассказывали, что видели рептилий на местных пляжах, в парках и даже во дворах многоквартирных домов.

Во время прогулок на природе следует смотреть под ноги Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа











Поэтому стоит быть как можно аккуратнее и не терять бдительность. Особенно внимательно следует смотреть под ноги во время вылазок в лес или при поездках на дачу.