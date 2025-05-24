Такую милоту вы еще не видели: 15 трогательных фотографий животных, от которых на душе станет тепло

К умилительным тыгыдыкам от котят и забавным виляниям хвостом от щенят мы уже привыкли, но как насчет дикой природы? На огромных ледниках и в бесконечных лесах живут звери, которые могут быть совсем не зубастыми и клыкастыми, а очень милыми. Главное — успеть поймать момент, как сделали это фотографы премии NBP International Awards Winners. Вы только взгляните, сколько пушистых объятий и поцелуев они засняли.
Дженнифер Смит, США
Тяжелые будни многодетной медведицы на Аляске. Сразу четыре малыша — это не шутки. Дженнифер Смит уже не первый год ездит в национальный парк Катман, чтобы наблюдать за семейными отношениями у бурых медведей, и каждый раз привозит милые снимки.
— Только около 50% детенышей бурого медведя доживают до первого года жизни. Их выживание зависит от особых отношений между взрослыми самками и их детенышами. Эта тесная связь крайне важна, поскольку мать обеспечивает не только пищу, но и защиту и руководство, — прокомментировала Дженнифер Смит.
Стефан Кристманн, Германия
Главная страсть Стефана Кристманна — съемка пингвинов. Уже много лет он ездит с экспедициями на Антарктиду и фотографирует пернатых в естественной среде обитания. Вместе со снимками самочек с детенышами, влюбленных пар и самых любопытных представителей стаи, которые не боятся вплотную подойти к камере, оказался кадр этого застенчивого малыша.
Кажется, этот пингвиненок Лоло пока побаивается идти знакомиться с людьми, но от своей стеснительности он выглядит только милее. Признайтесь, захотелось подойти и взять его на руки?
Томас Николсон, США
Малыш жираф еще не привык, что у его мамы настолько большая шея, что она успевает разглядеть все его проказы с высоты. Но что интересно, на этом снимке с детенышем может быть совсем не его родительница, а воспитательница. Да-да, у жирафов привычная практика — создавать своеобразный «детский сад», оставлять своих детенышей одной самочке и уходить добывать еду.
Семейная пара Томас и Эдит Николсоны сделали фотографию жирафов весной на сафари. Они включили ее в свою коллекцию «Безмятежность», которая была посвящена материнству, отцовству и семейным узам.
Брайан Клопп, США
Лисица на снимке точно знает толк в заигрываниях. Вероятно, она переняла этот трюк с хвостом из мультфильма «Бэмби» (0+). В любом случае свести с ума у нее получилось не только кавалера, но и членов жюри конкурса. Фотография, сделанная Брайаном в суровой «Долине Черепа», завоевала приз в номинации «Проделки животных».
— Искренняя нежность между этими дикими животными заставила меня улыбнуться и послужила пронзительным напоминанием о том, что каждое живое существо имеет уникальную ценность в нашей вселенной, — рассказал фотограф.
Ральф Ли Хопкинс, США
Кошки — они и в Северной, и в Южной Америке кошки. Парочка молодых пум не упускает возможности, если увидели удобную норку, устроиться и немного подремать. Что интересно, пумы очень редко нападают на людей, не воспринимая их как стоящий обед, вот и эти пушистики совсем не смутились, когда человек решил их пофотографировать.
— Хорошая фотография должна фиксировать уникальный момент. Но при этом все элементы композиции должны сойтись вместе и сделать фотографию красивой. Теперь не хватает только интересного освещения. Если в вашей фотографии сошлись эти три качества: уникальность, композиция и освещение, — значит, у вас получился прекрасный снимок, — делится секретом идеальной фотографии Ральф Ли Хопкинс.
Энди Паркинсон, Великобритания
В этой фотографии прекрасно всё. Маскировка — 10 из 10, если бы не черные глазки-бусинки, мы бы и не увидели, что на снимке два горных зайца. Проявление чувств — 100 из 10.
— Суровость зимы открывает множество возможностей для создания уникальных и креативных образов на фоне чистого белого холста. В этом цвете или в его отсутствии есть что-то, что меня так привлекает, и на Земле мало мест, где я бы предпочел оказаться, кроме глубоких и нетронутых снегов в горах Шотландии, — пишет Энди Паркинсон.
Лара Ферраро, США
Бизоны слова на ветер не бросают, да и в целом они разговаривать не очень любят. Все свои чувства они проявляют в движениях. Взрослая самочка наклоняется к своему теленку, показывая, что тот находится под защитой. Выключай интернет, милее уже ничего не будет! Шутим, будет, подборка фотографий еще не закончилась.
Лера Ферраро сделала фотографию в Йеллоустонском национальном парке. Вместе с мужем они с 2009 года путешествуют по природным местам и достопримечательностям и снимают животных в естественной среде.
Ханг Цуй, Гонконг
Ханг Цуй назвал этот снимок «Материнская любовь». Фотограф долгое время наблюдал за этой семьей белых медведей, снимая, как маленький медвежонок уговаривает маму поиграть и побегать. И только на этом снимке он наконец устал и уютно устроился спать.
Изабель Герра Кларк, США
Сложно поверить, но эту милейшую фотографию семейства рогатой совы сделал медик. Изабель Герра Кларк только в 2015 году поняла, что ее любимое дело — путешествовать по миру и снимать на камеру уголки земного шара, где время замирает.
Пока совята с интересом наблюдают за новой знакомой и как будто даже чуточку улыбаются, мама находится начеку и всем своим видом показывает, что, если снимок получится неудачным, пощады не будет.
Антонио Агути, Италия
Уже больше 30 лет Антонио Агути снимает дикую природу. Особенно он любит фотографировать птиц и может часами сидеть в засаде ради удачного кадра, например такого, как этот. В Италии на озере Кьюзи он увидел эту чудесную самочку вместе с птенцами, которые еще не умеют плавать и отдыхают на ее спинке.
— Съемка в их естественной среде наполняет мое сердце радостью, поэтому я провожу много часов в поисках благоприятных условий, которые позволят мне наилучшим образом запечатлеть объекты съемки. В каждом предмете есть свое очарование; мое стремление — найти его, — рассказал о себе Антонио.
Марко Гаиотти, Италия
Семейный портрет обезьян гелада, которые, судя по выражению их мордочек, познали всю суть взрослой жизни. Остается только гадать, какие мысли проносятся в голове этих пушистых обитателей горы Симиен в Эфиопии.
Пока взрослым особям уже приходится переживать за то, где найти ночлег, еду и уголок спокойствия, детеныш попивает молоко и наслаждается безмятежным детством.
Томас Виджайан, Канада
Томас Виджайн на своем снимке показал, как себя ощущает каждый домашний любимец, когда выходит на охоту за любимой игрушкой или ногами хозяина под одеялом. Главное отличие, но очень спасительное для человека — сила и длина прыжка. Рысь в один прыжок преодолевает расстояние в четыре метра, а то и больше.
— Большие кошки всегда были моей любимой темой для фотосъемки. Для меня не существует такого понятия, как «совершенство», в фотографии, каждый снимок — опыт, чем больше я снимаю, тем больше узнаю нового. Я придаю больше значения скорее качеству, чем количеству снимков, — рассказал о себе Томас.
Хешан Пейрис, Шри-Ланка
Нет, на фотографии не две шишки, как вы могли подумать, и даже не динозавры, хотя очень близко. Это индийский панголин, который живет на Земле уже больше 80 миллионов лет.
Несмотря на миниатюрные размеры, а крупный самец не больше 80 сантиметров, уже с раннего возраста они очень храбрые и могут легко постоять за себя. Их крепкие чешуйки защищают их от хищников, а умение сворачиваться калачиком помогает сливаться с окружающей средой.
Джулс Олройд, Великобритания
Не смотрите, что детеныш носорога такой великан и весит намного больше взрослого человека, на самом деле он еще совсем малыш. Он завидует своей маме, у которой большие уши, толстая кожа, а главное — гигантский рог. Потерпи, кроха, скоро и у тебя такой вырастет.
В отличие от многих других животных, у носорогов не принято жить с родителями. Как только этому малышу исполнится три года, он научится сам добывать себе еду и защищаться от хищников, он уйдет в самостоятельную, в первое время одинокую жизнь.