Такую милоту вы еще не видели: 15 трогательных фотографий животных, от которых на душе станет тепло

Когда не знаешь, как поддержать, достаточно просто быть рядом Источник: Daryl Yeo / NBP International Awards Winners











К умилительным тыгыдыкам от котят и забавным виляниям хвостом от щенят мы уже привыкли, но как насчет дикой природы? На огромных ледниках и в бесконечных лесах живут звери, которые могут быть совсем не зубастыми и клыкастыми, а очень милыми. Главное — успеть поймать момент, как сделали это фотографы премии NBP International Awards Winners. Вы только взгляните, сколько пушистых объятий и поцелуев они засняли.

Дженнифер Смит, США

Тяжелые будни многодетной медведицы на Аляске. Сразу четыре малыша — это не шутки. Дженнифер Смит уже не первый год ездит в национальный парк Катман, чтобы наблюдать за семейными отношениями у бурых медведей, и каждый раз привозит милые снимки.

К этому снимку срочно нужен второй, где мы узнаем, что в это время делал папа-медведь Источник: Jennifer Smith / NBP International Awards Winners











— Только около 50% детенышей бурого медведя доживают до первого года жизни. Их выживание зависит от особых отношений между взрослыми самками и их детенышами. Эта тесная связь крайне важна, поскольку мать обеспечивает не только пищу, но и защиту и руководство, — прокомментировала Дженнифер Смит.

Стефан Кристманн, Германия

Главная страсть Стефана Кристманна — съемка пингвинов. Уже много лет он ездит с экспедициями на Антарктиду и фотографирует пернатых в естественной среде обитания. Вместе со снимками самочек с детенышами, влюбленных пар и самых любопытных представителей стаи, которые не боятся вплотную подойти к камере, оказался кадр этого застенчивого малыша.

Своим снимком Стефан хотел показать хрупкость природы и призвать людей заботиться об Антарктиде и ее обитателях Источник: Stefan Christmann / NBP International Awards Winners











Кажется, этот пингвиненок Лоло пока побаивается идти знакомиться с людьми, но от своей стеснительности он выглядит только милее. Признайтесь, захотелось подойти и взять его на руки?

Томас Николсон, США

Малыш жираф еще не привык, что у его мамы настолько большая шея, что она успевает разглядеть все его проказы с высоты. Но что интересно, на этом снимке с детенышем может быть совсем не его родительница, а воспитательница. Да-да, у жирафов привычная практика — создавать своеобразный «детский сад», оставлять своих детенышей одной самочке и уходить добывать еду.

Под таким пристальным взглядом трудно не сознаться во всем Источник: Thomas Nicholson / NBP International Awards Winners











Семейная пара Томас и Эдит Николсоны сделали фотографию жирафов весной на сафари. Они включили ее в свою коллекцию «Безмятежность», которая была посвящена материнству, отцовству и семейным узам.

Брайан Клопп, США

Лисица на снимке точно знает толк в заигрываниях. Вероятно, она переняла этот трюк с хвостом из мультфильма «Бэмби» (0+). В любом случае свести с ума у нее получилось не только кавалера, но и членов жюри конкурса. Фотография, сделанная Брайаном в суровой «Долине Черепа», завоевала приз в номинации «Проделки животных».

Даже через экран слышно, как лисица нежным голоском говорит: «Ну купи» Источник: Brian Clopp / NBP International Awards Winners











— Искренняя нежность между этими дикими животными заставила меня улыбнуться и послужила пронзительным напоминанием о том, что каждое живое существо имеет уникальную ценность в нашей вселенной, — рассказал фотограф.

Ральф Ли Хопкинс, США

Кошки — они и в Северной, и в Южной Америке кошки. Парочка молодых пум не упускает возможности, если увидели удобную норку, устроиться и немного подремать. Что интересно, пумы очень редко нападают на людей, не воспринимая их как стоящий обед, вот и эти пушистики совсем не смутились, когда человек решил их пофотографировать.

Поохотились, позавтракали, теперь можно и поспать Источник: Ralph Lee Hopkins / NBP International Awards Winners











— Хорошая фотография должна фиксировать уникальный момент. Но при этом все элементы композиции должны сойтись вместе и сделать фотографию красивой. Теперь не хватает только интересного освещения. Если в вашей фотографии сошлись эти три качества: уникальность, композиция и освещение, — значит, у вас получился прекрасный снимок, — делится секретом идеальной фотографии Ральф Ли Хопкинс.

Энди Паркинсон, Великобритания

В этой фотографии прекрасно всё. Маскировка — 10 из 10, если бы не черные глазки-бусинки, мы бы и не увидели, что на снимке два горных зайца. Проявление чувств — 100 из 10.

Судя по пристальному взгляду, если крикнуть им «Горько!», продлить поцелуй не получится Источник: Andy Parkinson / NBP International Awards Winners











— Суровость зимы открывает множество возможностей для создания уникальных и креативных образов на фоне чистого белого холста. В этом цвете или в его отсутствии есть что-то, что меня так привлекает, и на Земле мало мест, где я бы предпочел оказаться, кроме глубоких и нетронутых снегов в горах Шотландии, — пишет Энди Паркинсон.

Лара Ферраро, США

Бизоны слова на ветер не бросают, да и в целом они разговаривать не очень любят. Все свои чувства они проявляют в движениях. Взрослая самочка наклоняется к своему теленку, показывая, что тот находится под защитой. Выключай интернет, милее уже ничего не будет! Шутим, будет, подборка фотографий еще не закончилась.

Теленок уже усвоил все правила, как идти с повинной к маме: голову вниз, виноватый взгляд Источник: Lara Ferraro / NBP International Awards Winners











Лера Ферраро сделала фотографию в Йеллоустонском национальном парке. Вместе с мужем они с 2009 года путешествуют по природным местам и достопримечательностям и снимают животных в естественной среде.

Ханг Цуй, Гонконг

Ханг Цуй назвал этот снимок «Материнская любовь». Фотограф долгое время наблюдал за этой семьей белых медведей, снимая, как маленький медвежонок уговаривает маму поиграть и побегать. И только на этом снимке он наконец устал и уютно устроился спать.

Именно так ощущается мир, когда в детстве приснится страшный сон и бежишь к маме в кровать, чтобы укрыться Источник: Hung Tsui / NBP International Awards Winners











Изабель Герра Кларк, США

Сложно поверить, но эту милейшую фотографию семейства рогатой совы сделал медик. Изабель Герра Кларк только в 2015 году поняла, что ее любимое дело — путешествовать по миру и снимать на камеру уголки земного шара, где время замирает.

По довольной улыбке самого левого совенка сразу видно, кто в семье самый младший Источник: Isabel Guerra Clark / NBP International Awards Winners











Пока совята с интересом наблюдают за новой знакомой и как будто даже чуточку улыбаются, мама находится начеку и всем своим видом показывает, что, если снимок получится неудачным, пощады не будет.

Антонио Агути, Италия

Уже больше 30 лет Антонио Агути снимает дикую природу. Особенно он любит фотографировать птиц и может часами сидеть в засаде ради удачного кадра, например такого, как этот. В Италии на озере Кьюзи он увидел эту чудесную самочку вместе с птенцами, которые еще не умеют плавать и отдыхают на ее спинке.

Хорошо, что эта птица не знает, что, несмотря на красивое оперение и изящный хохолок, люди назвали ее хохлатой поганкой Источник: Antonio Aguti / NBP International Awards Winners











— Съемка в их естественной среде наполняет мое сердце радостью, поэтому я провожу много часов в поисках благоприятных условий, которые позволят мне наилучшим образом запечатлеть объекты съемки. В каждом предмете есть свое очарование; мое стремление — найти его, — рассказал о себе Антонио.

Марко Гаиотти, Италия

Семейный портрет обезьян гелада, которые, судя по выражению их мордочек, познали всю суть взрослой жизни. Остается только гадать, какие мысли проносятся в голове этих пушистых обитателей горы Симиен в Эфиопии.

Если вы завидуете этим фотомоделям и тоже хотели бы снимок с такими видами, мы вас отлично понимаем Источник: Marco Gaiotti / NBP International Awards Winners











Пока взрослым особям уже приходится переживать за то, где найти ночлег, еду и уголок спокойствия, детеныш попивает молоко и наслаждается безмятежным детством.

Томас Виджайан, Канада

Томас Виджайн на своем снимке показал, как себя ощущает каждый домашний любимец, когда выходит на охоту за любимой игрушкой или ногами хозяина под одеялом. Главное отличие, но очень спасительное для человека — сила и длина прыжка. Рысь в один прыжок преодолевает расстояние в четыре метра, а то и больше.

Хочется верить, что эффектный прыжок прошел не зря и рысь схватила свою добычу Источник: Thomas Vijayan / NBP International Awards Winners











— Большие кошки всегда были моей любимой темой для фотосъемки. Для меня не существует такого понятия, как «совершенство», в фотографии, каждый снимок — опыт, чем больше я снимаю, тем больше узнаю нового. Я придаю больше значения скорее качеству, чем количеству снимков, — рассказал о себе Томас.

Хешан Пейрис, Шри-Ланка

Нет, на фотографии не две шишки, как вы могли подумать, и даже не динозавры, хотя очень близко. Это индийский панголин, который живет на Земле уже больше 80 миллионов лет.

Мамам панголин не грозит потерять своего ребенка, ведь тот всегда сидит на его хвосте, чтобы быть в безопасности Источник: Heshan Peiris / NBP International Awards Winners











Несмотря на миниатюрные размеры, а крупный самец не больше 80 сантиметров, уже с раннего возраста они очень храбрые и могут легко постоять за себя. Их крепкие чешуйки защищают их от хищников, а умение сворачиваться калачиком помогает сливаться с окружающей средой.

Джулс Олройд, Великобритания

Не смотрите, что детеныш носорога такой великан и весит намного больше взрослого человека, на самом деле он еще совсем малыш. Он завидует своей маме, у которой большие уши, толстая кожа, а главное — гигантский рог. Потерпи, кроха, скоро и у тебя такой вырастет.

Этому маленькому носорогу только предстоит узнать, что главное — не размер рога, а умение им пользоваться Источник: Jules Oldroyd / NBP International Awards Winners









