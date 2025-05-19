Пожирала свою добычу: в Ярославле заметили змею у пруда. Видео

В Ярославле заметили змею у пруда Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram











В Ярославле заметили змею, поедающую свою добычу. Очевидцы рассказали, что увидели хищную рептилию на прошедших выходных. Она охотилась неподалеку от пруда во Фрунзенском районе Ярославля.

«Такой красавчик был обнаружен у пруда, возле Коровников. Люди, берегите змей!», — написал ярославец в телеграм-канале «Подслушано в Ярославле! (18+)» вечером 18 мая.

Заметившие змею люди сняли ее на видео. В этот момент она занималась поеданием лягушки и не обращала внимания на шум рядом.

Змея поймала лягушку Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

Биолог Елена Анашкина рассказывала, что в Ярославской области водятся три вида змей: уж, гадюка и медянка. Последнюю в лесах региона можно встретить крайне редко, она относится к краснокнижным животным.

Гадюка, в отличие от ужа, ядовита. Отличить их можно по окрасу. На голове ужа красуются белые или оранжевые пятна, он не ядовит, но брать в руки его не следует — уж кусается и отпугивает неприятеля сильно пахнущими экскрементами. Гадюка обычно выглядит так: цвет чешуи от светло-серого до черного, вдоль спины виднеется зигзагообразная полоса.

Судя по видео, ярославцы заметили у пруда именно ужа — у него на голове красуются желтые пятна. То есть, на охоту выползла неядовитая змея.