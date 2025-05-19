Пожирала свою добычу: в Ярославле заметили змею у пруда. Видео

В Ярославле заметили змею, поедающую свою добычу. Очевидцы рассказали, что увидели хищную рептилию на прошедших выходных. Она охотилась неподалеку от пруда во Фрунзенском районе Ярославля.
«Такой красавчик был обнаружен у пруда, возле Коровников. Люди, берегите змей!», — написал ярославец в телеграм-канале «Подслушано в Ярославле! (18+)» вечером 18 мая.
Заметившие змею люди сняли ее на видео. В этот момент она занималась поеданием лягушки и не обращала внимания на шум рядом.
Биолог Елена Анашкина рассказывала, что в Ярославской области водятся три вида змей: уж, гадюка и медянка. Последнюю в лесах региона можно встретить крайне редко, она относится к краснокнижным животным.
Гадюка, в отличие от ужа, ядовита. Отличить их можно по окрасу. На голове ужа красуются белые или оранжевые пятна, он не ядовит, но брать в руки его не следует — уж кусается и отпугивает неприятеля сильно пахнущими экскрементами. Гадюка обычно выглядит так: цвет чешуи от светло-серого до черного, вдоль спины виднеется зигзагообразная полоса.
Судя по видео, ярославцы заметили у пруда именно ужа — у него на голове красуются желтые пятна. То есть, на охоту выползла неядовитая змея.
Ранее биолог объясняла, чем могут быть опасны змеи весной. По ее словам, ярославцам не следует посещать леса как минимум до десятых чисел июня, чтобы обезопасить себя.