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Животные истории «Там, где кончается жизнь, Крошик научился летать»: вся история самого толстого кота Крошика, которого сегодня не стало

«Там, где кончается жизнь, Крошик научился летать»: вся история самого толстого кота Крошика, которого сегодня не стало

Собрали всю историю похудения и спасения в одном материале

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6 комментариев

27 октября стало известно о смерти худеющего Крошика из Перми

Сегодня, 27 октября, стало известно о смерти всемирно известного кота Крошика из Перми. Почти два месяца врачи и реабилитолог пытались вернуть его к полноценной кошачьей жизни, но, к сожалению, спасти животное не удалось. Коллеги из 59.RU собрали полную историю Крошика в одном материале и показали его нелегкий путь с трагичным концом.

Крошика бросили хозяева, поэтому он прибрался к подвалу одной из пермских больниц. Раскормили кота ее сердобольные сотрудники — он забрел в их помещение, и его не стали выгонять. С Крошиком никто не играл, и особого контакта с людьми у него не было: к нему приходили, кормили и уходили. Поэтому он был вынужден заедать свою скуку, а еду ему давали все и в неограниченном количестве.

Пермский кот Крошик

Однажды руководство больницы стало категорически против нахождения Крошика в подвале, и тогда в приют «Матроскин» обратились неравнодушные и рассказали о бедном коте. С этого момента началась история его реабилитации.

— Когда мы приехали на место, мы увидели Крошика, который не мог двигаться и тяжело дышал, — рассказывает Екатерина, руководитель приюта «Матроскин». — Когда мы его чуть-чуть перевернули на бок, кот начал синеть.

Таким нашли Крошика волонтеры

Когда волонтеры увидели кота, они сразу поняли: у Крошика серьезные проблемы со здоровьем. Котика отвезли в ветеринарную клинику и поставили на весы — тогда его вес составлял 17 килограммов. По словам волонтеров, котика откормили так, что он не мог вставать и самостоятельно сходить в лоток. Крошик всё время лежал на пеленках, потому что ходил под себя, совсем немного приподнимая таз на задних лапах. Поэтому Крошику требовалась долгая реабилитация: для того, чтобы сбросить вес до 10 килограммов, потребовался год.

История Крошика

В программу похудения, разработанную специально для Крошика, входили диета и физические упражнения. Сначала котику давали диетический корм, а потом ввели тренировки: кинезиотерапию, плаванье и прогулки по беговой дорожке. И это помогало: со временем вес котика-пухляша постепенно снижался.

Тренировки Крошика

Похудение шло хорошо: толстячок сумел встать на лапки и однажды чуть не убежал из реабилитационного центра. План побега оказался провальным: Крошик застрял в обувнице. На тот момент его вес составлял 15,9 кг.

— Крошик устроил нам сегодня погром и побег. Уже очень даже активный парень,  — писала тогда пермский ветеринар в телеграм-канале «Мысли реабилитолога. VetRehab DogMas». — Был крайне недоволен, что его нашли в маскировке под тапки. Но после порции корма подобрел.

Неудачный побег от тренировок и диет

Крошика поймали и продолжили реабилитацию

Впоследствии Крошик стал звездой: сначала о нем рассказали в федеральных, а потом и мировых СМИ. Кадры с побегом пермского кота появились в британской Daily Mail, где подробно рассказали его историю, The Sun опубликовала фото и видео кота, где его прозвали Гарфилдом. Также про побег рассказали в New York Post и в индийском Hindustan Times. Там Крошика назвали котом-монстром.

Рыжий кот Крошик стал не только звездой мировых СМИ, но и героем стикера от федерального Минэка. Его изображение появилось в стикерпаке в Telegram, которым поделилось министерство.

Для стикера взяли самое известное фото пермского кота, сделанное в момент побега из реабилитационного центра.

Самое знаменитое фото Крошика, которое разлетелось по мировым СМИ

Стандартный лоток не подходил Крошику, поэтому ему взяли самый большой. Он влезал только в него.

Тот самый лоток, который подходил Крошику

Реабилитация Крошика давала свои плоды: однажды он смог прыгнуть. Первую высоту котик покорил при весе в 14,8 килограмм. Его достижение записала на видео пермский реабилитолог. На нем видно, как рыжий кот побурчал сам с собой и принял решение запрыгнуть на сложенный матрас.

Крошик впервые прыгнул

На прошлой неделе стало известно, что Крошик смог похудеть до 14,2 килограммов и вовсю готовился к Хэллоуину. Ему даже провели символическую фотосессию.

Но в пятницу, 25 октября, состояние Крошика резко ухудшилось — он начал задыхаться. Тогда его экстренно отвезли к ветеринарному врачу и положили в кислородную камеру. Благодаря тому, что Крошик сбросил вес, врачи смогли сделать ему УЗИ внутренних органов. Результаты оказались неутешительными: оказалось, что у кота страдают печень, почки, желчный и мочевой пузыри. Как сообщают в группе, посвященной памяти Крошику, по предварительным данным, у рыжего котика были множественные разрастания в селезенке и метастазы в других органах.

Состояние Крошика было очень тяжелым

К сожалению, рыжий котик не смог поправиться и начать счастливую кошачью жизнь. Сегодня ночью, 27 октября, он скончался. Как сообщают в «Группе памяти кота Крошика», тело кота будет отправлено на экспертизу, чтобы выявить истинную причину смерти. Прах животного обещают развеять.

— Мне всегда важно было испытать всё, что чувствуют наши подопечные в тяжелых состояниях. Я знаю каково это — разбивать голову, ломать ноги, умирать от воспаления почек, выживать во время сложных операций, пробовала все таблетки, что мы даем котам, на вкус, — написала создательница приюта «Матроскин» Галя Море. — Здесь, находясь в больнице, я впервые узнала, каково это — ощущать асцит. Когда жидкость заполнят все внутри и доходит до легких так, что не можешь дышать. Совсем как асцит у коронавирусных котиков. Переживание такого опыта помогает мне лучше понимать, как облегчить боль во время болезни у животных. Но чего я, скорее всего, никогда не смогу испытать — каково это быть настолько тяжелым, что ты беспомощно не можешь встать и ходишь под себя… Пока мне остается только верить изо всех сил, что смерть дарит котикам освобождение. И что там, где кончается жизнь, Крошик научился летать. Без оглядки на свинцовую тяжесть своего тела…

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Пермь Кот Крошик Ожирение у животных Гибель животного
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Комментарии
6
Гость
1 час
Помним Любим Скорбим 😭 а ещё по царской семье и ... дальше не цензурно
Гость
1 час
интересно в этой стране жизнь русского человека когда-нибудь будет иметь значение и будут ли здесь хоть через тысячу лет жить достойно? Сомневаюсь сильно
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