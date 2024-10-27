Прощай, Крошик: 17-килограммовый кот из Перми умер — за его похудением следила вся страна

Рыженький толстячок весил целых 17 килограммов Источник: Приют Матроскин Пермь / Vk.com











Известный пермский толстый рыжий кот Крошик скончался ночью 27 октября, несмотря на его большие успехи во время реабилитации. Накануне животному стало плохо.

— Самая страшная ночь в жизни. Ночь, когда не стало Крошика. Скажи мне кто-то пару дней назад, что Крошик умрет, я бы ни за что не поверила. До конца не верю до сих пор, — сообщила руководитель приюта «Матроскин» Галя Море.

Она поделилась трогательными словами о своем подопечном.

— Крошик научил нас тому, что мы любим вовсе не тех, кто сделал нам что-то хорошее. Мы любим тех, кому сделали что-то хорошее мы сами. Чтобы до конца понять их боль, на самом деле мне нужно умереть. А пока мне остается только верить изо всех сил, что смерть дарит котикам только освобождение и что там, где кончается жизнь, Крошик научился летать. Без оглядки на свинцовую тяжесть своего тела, — написала Море.

Накануне кот почувствовал себя плохо, и его отвезли в реанимацию. Он начал задыхаться. Во время исследования выяснили, что у котика страдают печень, почки, желчный и мочевой пузыри. Ветеринары также заподозрили наличие новообразования.

— Мы действовали моментально. Через полчаса Крошик уже был в кислородной камере. Постепенно его состояние стало ухудшаться. И даже реанимационные действия врачей не смогли ему помочь, — говорится в посте группы, посвященной памяти кота.

Тело Крошика отправят на экспертизу, чтобы выявить истинную причину смерти. Прах котика обещают развеять.