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Страна и мир

Путин подписал указ о выплате по 5 тысяч рублей на каждого ребенка

На деньги могут претендовать семьи с детьми до трех лет

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О дополнительных выплатах президент заявил еще во время обращения к нации 25 марта

О дополнительных выплатах президент заявил еще во время обращения к нации 25 марта

Владимир Путин подписал указ о выплате семьям с детьми из-за ситуации, сложившейся на фоне коронавируса. Документ опубликован на сайте Кремля. В нем говорится, что семьям выплатят по 5 тысяч рублей в апреле-июне. Выплаты осуществляются на каждого ребенка в возрасте до трех лет и положены только тем, кто имеет право на материнский капитал. То есть семьи с первенцем будут получать средства только в том случае, если ребенок родился в 2020 году. Если первый и единственный ребенок родился 31 декабря 2019 года или раньше, пособия не будет. А вот семьям, где два ребенка или больше, выплата положена, даже если дети родились до 1 января 2020 года.

Расходы на реализацию указа должно профинансировать правительство. Кабмин же должен определить порядок и условия осуществления выплат. Непосредственно сами выплаты будет обеспечивать Пенсионный фонд России.

Указ вступает в силу с сегодняшнего дня. На вопросы о том, кто претендует на «путинскую» выплату и как ее получить мы отвечали в отдельном материале.

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