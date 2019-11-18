«Полностью раскрылась»: ярославская актриса вошла в двадцатку самых сексуальных женщин

Актриса театра и кино 32-летняя Мария Горбань из Ярославля снова поразила своей красотой самых строгих жюри — читателей журнала MAXIM. Красотка, сыгравшая в этом году в комедии «Бабушка лёгкого поведения — 2», мелодраме «Жена моего мужа», снова вошла в топ-20 самых сексуальных женщин России по версии мужского журнала MAXIM, заняв 14-ю строчку. Всего в рейтинге сотня красоток, обнажившихся ради титула.

— Но лишь в нашем конкурсе она полностью раскрывает свою сексуальность и держится на стабильном 14-м месте! — пишут авторы рейтинга.