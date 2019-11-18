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Страна и мир

«Полностью раскрылась»: ярославская актриса вошла в двадцатку самых сексуальных женщин

Мария Горбань обогнала десятки других красавиц. Смотрим её фото

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32-летняя Мария Горбань&nbsp;

32-летняя Мария Горбань 

Актриса театра и кино 32-летняя Мария Горбань из Ярославля снова поразила своей красотой самых строгих жюри — читателей журнала MAXIM. Красотка, сыгравшая в этом году в комедии «Бабушка лёгкого поведения — 2», мелодраме «Жена моего мужа», снова вошла в топ-20 самых сексуальных женщин России по версии мужского журнала MAXIM, заняв 14-ю строчку. Всего в рейтинге сотня красоток, обнажившихся ради титула. 

— Но лишь в нашем конкурсе она полностью раскрывает свою сексуальность и держится на стабильном 14-м месте! — пишут авторы рейтинга. 

Действительно, Мария Горбань второй год подряд занимает 14-ю строчку в этом рейтинге. Кстати, в 2015 году актриса была второй секс-красоткой страны. В рейтинге 2019 года первую тройку делят супермодель Ирина Шейк, актриса Любовь Новикова-Аксёнова, певица Ольга Серябкина (экс-участница группы «Серебро»). 

Мария Горбань воспитывает дочь Стефанию, разъезжает по миру, снимается в рекламных роликах, а также ведёт шоу «Орёл и решка». 

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журнал MAXIMМария Горбань

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КОММЕНТАРИИ (12)

Своя
18 ноя 2019 в 15:36

А кто это такая? Большая знаменитость? Телек не смотрю.

ольга
18 ноя 2019 в 15:28

Глядя на фото она сама уже давно бабушка . И 32 года было ей лет десять назад .

сергей
18 ноя 2019 в 15:20

Сплошной фотошоп .