Вместо дерева клубники лысая палка: дачникам продают несуществующие растения. Как не поддаться на обман

Покупателям обещают обильный урожай и яркий вкус всех плодов Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

В начале дачного сезона на маркетплейсах появились объявления, предлагающие россиянам купить растения, которых не существует. Продавцы предлагают приобрести необычные саженцы и семена деревьев, изображения которых сгенерированы нейросетью.

В объявлениях говорится о продаже «малино-клубничных деревьев», «тигровых груш», «колоновидной смородины» и красно-черных яблонь, пишут «Известия».

Также дачникам предлагают купить клубнику в виде розы, смородину в форме огурца и болгарский перец, похожий на человеческий палец. При этом продавцы обещают дачникам богатый урожай и насыщенный вкус всех плодов.

Не все покупатели сразу распознают подделку и ведутся на яркую картинку и описание. Часть понимают, что их обманули, только после получения товара. В отзывах пользователи жалуются на плохую корневую систему, сухие или гнилые саженцы. Некоторым же приходят ростки обычных растений вместо их экзотических вариантов.

Общественная потребительская инициатива (ОПИ) уже обратилась в МВД и Генпрокуратуру с просьбой изъять из продажи саженцы и семена сгенерированных ИИ растений.