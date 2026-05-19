Вместо дерева клубники лысая палка: дачникам продают несуществующие растения. Как не поддаться на обман

«Экзотические» саженцы заполонили маркетплейсы

Покупателям обещают обильный урожай и яркий вкус всех плодов

В начале дачного сезона на маркетплейсах появились объявления, предлагающие россиянам купить растения, которых не существует. Продавцы предлагают приобрести необычные саженцы и семена деревьев, изображения которых сгенерированы нейросетью.

В объявлениях говорится о продаже «малино-клубничных деревьев», «тигровых груш», «колоновидной смородины» и красно-черных яблонь, пишут «Известия».

Также дачникам предлагают купить клубнику в виде розы, смородину в форме огурца и болгарский перец, похожий на человеческий палец. При этом продавцы обещают дачникам богатый урожай и насыщенный вкус всех плодов.

Не все покупатели сразу распознают подделку и ведутся на яркую картинку и описание. Часть понимают, что их обманули, только после получения товара. В отзывах пользователи жалуются на плохую корневую систему, сухие или гнилые саженцы. Некоторым же приходят ростки обычных растений вместо их экзотических вариантов.

Общественная потребительская инициатива (ОПИ) уже обратилась в МВД и Генпрокуратуру с просьбой изъять из продажи саженцы и семена сгенерированных ИИ растений.

Это не единственный способ обмана, который аферисты используют против дачников. Так, мошенники предлагают услуги по очистке и подготовке участков после зимы. Они предлагают жертве внести предоплату, после чего перестают выходить на связь.

Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Дача Растение Ягода Огород Маркетплейс
Комментарии
4
Гость
19 мая, 09:11
А всего делов-то, что надо было учить ботанику в школе... Но вот поди ж ты... Ни ботанику, ни математику с физикой не осилили...
Гость
19 мая, 08:08
Какое небо голубое...
