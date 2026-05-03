Инфляция замедлилась, цены на квартиры упали, а курс рубля может удивить: итоги недели

Курс доллара к концу мая может подняться до 77–80 рублей Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Ежедневно в мире происходит множество событий, уследить за всеми просто невозможно. Поэтому мы собираем самое главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги уходящей недели, где расскажем о происшествиях, законопроектах и о том, что нас ждет впереди.

«Л’Этуаль» закроет более сотни магазинов

Сеть магазинов «Л’Этуаль» планирует закрыть 150 торговых точек. Об этом сообщили партнеры компании и источник, знакомый с планами ретейлера. Директор по маркетингу сети Татьяна Ломтева подтвердила эту информацию.

Причинами сокращения стали:

сложности с поставками;

отсутствие разрешений на продажу ряда популярных брендов (например, Chanel) — из‑за этого сократился ассортимент и упали продажи.

Отмечается, что компания уже не первый год сокращает свою сеть: в 2025 году было закрыто 93 магазина (снижение на 10% от общего числа точек).

Опасная аллергия грозит весной

Весеннее цветение, которого многие ждут с нетерпением, для аллергиков может стать настоящим испытанием. Как отметила аллерголог-иммунолог Ирина Манина, больше всего опасность представляет пыльца березы — она легко разносится ветром на сотни километров, а сезон ее пыления в зависимости от региона длится с марта по июль.

Также серьезную угрозу несут и другие растения. К ним относится орешник, который может спровоцировать тяжелые аллергические реакции — вплоть до отека Квинке и анафилаксии. Верба тоже считается опасной, так как когда ее пушистые ветки с большим количеством пыльцы приносят в помещение, концентрация аллергена резко растет. Особенно рискуют дети, так как они трогают «пушок» на ветках или подносят их к лицу.

Аллерголог рекомендовала пройти аллерговакцинацию (курс из пяти индивидуально подобранных прививок), после прогулок смывать пыльцу с кожи и волос, регулярно промывать нос для удаления аллергенов, а в дни активного цветения использовать маски или специальные фильтры для носа.

Врачи предупреждают о вспышке гриппа и оспы обезьян

Весна, которая пока не приносит долгожданного тепла, может спровоцировать рост заболеваемости гриппом. Об этом предупредила доктор медицинских наук, врач-инфекционист и вирусолог Елена Малинникова.

«Несмотря на то, что уже весна и должно быть тепло, погода пока нестабильна, мы наблюдаем холодные температуры. И естественно, грипп в этот период может проявить свою активность», — рассказала Малинникова.

По ее словам, особенно уязвимы к заражению гриппом весной люди с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом. У них вирус может протекать в более тяжелой форме из-за аллергического компонента.

Кроме того, грипп может спровоцировать обострение и других заболеваний, таких как бронхиальная астма или хронические болезни легких.

Малинникова также обратила внимание на то, что эпидемия всё еще продолжается и случаи ОРВИ, гриппа и COVID-19 фиксируются. Поэтому она призвала не забывать о мерах профилактики.

Помимо этих заболеваний, в ВОЗ предупредили о риске завоза оспы обезьян. В организации отметили, что угроза сохраняется до тех пор, пока вирус циркулирует на международном уровне.

На сегодняшний день в России зарегистрировали всего несколько завозных случаев. Ситуацию контролирует Роспотребнадзор.

Когда повысят пенсионный возраст

В России в ближайшие годы не собираются повышать пенсионный возраст — как до 2028 года, так и после него. Об этом заявил зампред Комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин, ссылаясь на ответ Министерства труда России.

Пенсионная реформа в России началась с 1 января 2019 года. Она была направлена на решение проблемы финансирования пенсионной системы в условиях старения населения и уменьшения числа работающих граждан. Реформа продлится до 2028 года. Во время переходного периода пенсионный возраст ежегодно увеличивается на 6 месяцев для каждой новой группы пенсионеров. В итоге женщины будут выходить на заслуженный отдых не в 55, а в 60 лет. Мужчины — не в 60, а в 65 лет.

«Рассмотрено ваше обращение от 13 апреля 2026 года по вопросу, связанному с повышением пенсионного возраста, и сообщается об отсутствии как планов, так и намерений осуществлять новое повышение пенсионного возраста — как до 2028 года, так и после него. Никаких иных, отличных от предусмотренных действующим законодательством, параметров возраста выхода на пенсию не обсуждается и не прорабатывается», — цитирует «Газета.Ru» ответ министерства.

Что будет с инфляцией и экономикой в будущем

В середине апреля динамика роста потребительских цен в России почти остановилась. Однако, по мнению генерального директора и основателя Atomic Capital Александра Зайцева, это лишь временное явление, а не начало длительного периода снижения цен.

Он отметил, что есть три фактора, которые говорят о риске ускорения инфляции во втором полугодии:

Первый — технический: в пересчете на год показатель даже немного вырос (с 5,8 до 6,0%), то есть устойчивого замедления пока нет. Второй — внешние риски: напряженность на Ближнем Востоке ударит по ценам на сырье. Это скажется на российской экономике через импорт и инфляционные ожидания. Третий — внутренний баланс приоритетов: власти могут частично «пожертвовать» инфляцией ради роста ВВП.

Эксперт прогнозирует умеренное ускорение инфляции во втором полугодии. Ключевыми факторами станут внешние обстоятельства и постепенное ослабление денежно-кредитной политики.

А экономику через десять лет будут определять тектонические технологические изменения. Такое заявление сделала глава Банка России Эльвира Набиуллина на «Альфа-саммите».

Как отмечает глава ЦБ, исходя из наблюдаемых трендов, сработают именно технологические сдвиги. Они будут определять условия для бизнеса, работы финансовой сферы и всей жизни. Главным вызовом Набиуллина назвала необходимость сохранить конкуренцию и не сделать людей заложниками монопольных структур в рамках платформенной экономики.

Также она подчеркнула, что макроэкономическая стабильность остается важнейшей основой. Без нее даже на фоне тектонических технологических сдвигов устойчивого развития не получится.

Спрос на наличку в стране ударил по экономике

В последнее время наблюдается рост числа расчетов наличными, что привело к остановке увеличения доли безналичных операций. Эта тенденция вызывает беспокойство у экспертов.

«Что касается наличности, мы их [операции] видим, и это нас очень беспокоит, потому что в целом государство ведет работу по снижению доли серой экономики. Мы видим не только на уровне каких-то сигналов, но и на уровне цифр, что уход в наличность есть», — сообщил в разговоре заместитель председателя правления, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов.

По его мнению, этот процесс не является радикальным. Однако за последние месяцы доля безналичного оборота, которую в Сбербанке оценивают по своим методикам, остановилась и даже начала немного снижаться.

Пока неизвестно, носит ли этот тренд долгосрочный характер. При этом Скворцов подчеркнул, что рост доли наличных расчетов негативно влияет на ситуацию для финансового сектора и экономики в целом, поскольку обслуживание наличного оборота обходится дороже, чем безналичные операции.

Как изменится рубль в мае

Курс доллара к концу мая может подняться до 77–80 рублей, а апрельское укрепление российской валюты сменится мягким ослаблением. Об этом Городским медиа рассказал старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов.

Как он отметил, рубль находился в позитивном тренде, удерживая курс на уровне 75 рублей за доллар, однако в мае тенденция изменится. Причин для ослабления несколько: Минфин возвращается к бюджетному правилу и начнет покупать иностранную валюту, апрельский налоговый период завершился, а экспортеры распродали валютную выручку.

Будущее развитие событий будет зависеть от мировых рынков и политической обстановки. Конфликт в Ормузском проливе оказывает давление на стоимость энергоносителей, а выход ОАЭ из ОПЕК+ способен вызвать резкое падение цен на нефть.

Но есть и позитивные стороны в этой ситуации. Более слабый рубль выгоден государству — он увеличит доходы от экспорта и поможет скорректировать дефицит бюджета.

Цены на жилье рухнули

В России зафиксировали снижение цен на квартиры, преимущественно на вторичном рынке. Кроме того, сохраняется оптимизм относительно скорого уменьшения ключевой ставки до 10%.

«Вторичное жилье сейчас дешевеет», — заявил экс-премьер РФ, председатель попечительского совета Фонда развития территорий Сергей Степашин.

Он также выразил надежду на снижение ключевой ставки в ближайшее время. По его словам, при условии контроля инфляции в пределах 5–6% в течение года ставка может стабилизироваться на уровне 10%.

В Таиланде ввели жесткие ограничения для туристов

Для иностранных туристов в Таиланде заработает обязательное медицинское страхование. Без полиса в страну не пустят, сообщает «Турпром».

Эта ситуация связана с существенными расходами королевства на лечение гостей из‑за рубежа — ежегодно оно составляют около 100 миллионов бат (свыше 3 миллионов долларов США). Чаще всего затраты возникают из-за травм туристов, которые они получают во время езды на мотоциклах и скутерах.

Вместе с этим многие гости страны пренебрегают правилами дорожного движения, а расходы на их лечение ложатся на государственный бюджет. Согласно новым правилам, наличие медицинской страховки будут проверять:

авиакомпании — на этапе регистрации на рейс;

сотрудники иммиграционной службы — в аэропорту прибытия.

Если полиса в аэропорту у туриста не будет, то его нельзя будет приобрести прямо там и в страну человека не пустят. Стоимость базовой страховки за две недели пребывания в Таиланде стартует от 1100 бат (около 34 долларов США или 2543,2 российских рубля).

Так власти планируют снизить финансовую нагрузку на свою систему здравоохранения и стимулировать гостей королевства ответственно относиться к собственной безопасности на отдыхе.

Как изменится ЕГЭ

За 25 лет негатив к ЕГЭ значительно вырос. Тем не менее экзамен продолжают улучшать и пока не собираются полностью от него отказываться, сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

По его словам, пока что ни одна страна мира не отказалась от экзаменов как способа отбора лучших на следующую ступень обучения. Музаев считает, что те, кто призывает к отмене ЕГЭ, должны предложить конкретную замену. Пока такой модели нет.

Отвечая на вопрос о будущем ЕГЭ, он не исключил появления новой модели через 10–15 лет, если кто-то предложит внятную альтернативу. Подробнее все заявления главы Рособрнадзора можно почитать в нашем материале.

Перед предстоящими экзаменами, которые начнутся у выпускников уже с июня, ввели изменения. Теперь школьникам необходимо добровольно сдавать личные вещи перед ЕГЭ. Рособрнадзор запретил проводить досмотр участников экзамена.

Однако если металлоискатель у входа в пункт сдачи ЕГЭ обнаружит запрещенный предмет, организатор должен предложить школьнику добровольно отдать его на временное хранение. Если участник от этого откажется, то его не допустят к ЕГЭ.

Из школ предложили убрать столовые

В России планируют большую реформу школьного питания. Госдума рассмотрит законопроект, который предложили в заксобрании Санкт-Петербурга.

Если инициативу одобрят, регионы смогут создавать свои государственные предприятия для организации завтраков и обедов в школах. Авторы проекта считают, что так блюда станут качественнее и дешевле.

«Переход на модель госкомбинатов, по расчетам платформы Росинфра, позволит сократить расходы на закупку продуктов на 10–15% за счет оптовых контрактов и логистики… Создание госпредприятий школьного питания однозначно повысит качество еды для детей, что подтверждено экспериментом по централизации закупок в Чувашской республике, где удалось снизить число организаторов питания с 400 до 30», — пишут «Известия».

При этом улучшение качества обедов не должно отразиться на их цене. Стоимость питания за счет оптимизации закупок может даже упасть на 5–7%.

В школьные меню хотят добавлять рыбу и полезные функциональные продукты. А поставщиков, которые продают фальсификат или нарушают правила, хотят отстранять от работы со школами и детсадами.

В настоящее время только около 60% школ имеют собственные пищеблоки, при этом в большинстве случаев оборудование там сильно изношено. Остальные учебные заведения пользуются услугами аутсорсинга.

Аномальная жара накроет регионы России

В нескольких регионах России ожидается аномально жаркая погода. Таким прогнозом порадовал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Как отметил синоптик, на юге Алтая воздух уже прогрелся до +30 градусов — это очень редкое явление. В Новосибирске и Барнауле ожидается 25–28 градусов, а в Красноярске — 22–24 градуса.

Температура воздуха прогреется и на западе России. В Пскове и Калининграде ожидается до +24 градусов. При этом после прохождения холодного фронта похолодание будет недолгим, и вскоре тепло вернется, добавил Шувалов.

В силу вступили новые законы

Уже несколько важных законов вступили в силу в мае. Также до конца месяца ожидается еще ряд изменений в законодательстве. Например, в стране появится рейтинг автошкол, правила переводов по СБП изменят, а Банк России получит больше сведений о населении. Подробнее обо всём мы рассказали в отдельном материале.

Как будем отдыхать в 2027 году

Минтруд России опубликовал календарь праздничных и выходных дней на 2027 год. Россияне смогут насладиться 11-дневными новогодними каникулами.

«Правительство РФ ежегодно переносит выходные дни, выпадающие на праздничные, чтобы оптимально распределить время труда и отдыха. По возможности праздничные и выходные дни объединяются. В 2027 году благодаря такому переносу 5 раз будут выходные по 3 дня: в феврале, марте, дважды в мае и в июне. Будут и 4-дневные выходные — с 4 по 7 ноября. А новогодние праздники в следующем году продлятся 11 дней», — рассказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Согласно Трудовому кодексу, если выходной день совпадает с нерабочим праздничным, его переносят на следующий рабочий день. Исключение составляют выходные дни, которые приходятся на новогодние праздники: они могут быть перенесены на любые другие рабочие дни в течение года.

В 2027 году планируется перенос следующих выходных дней: суббота, 2 января, будет перенесена на пятницу, 5 ноября; воскресенье, 3 января, — на пятницу, 31 декабря; суббота, 20 февраля, — на понедельник, 22 февраля. Учитывая эти переносы, в 2027 году россияне будут отдыхать в следующие периоды:

с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года (в честь Нового года);

с 21 по 23 февраля (в честь Дня защитника Отечества);

с 6 по 8 марта (в честь Международного женского дня);

с 1 по 3 мая (в честь Праздника Весны и Труда);

с 8 по 10 мая (в честь Дня Победы);

с 12 по 14 июня (в честь Дня России);

с 4 по 7 ноября (в честь Дня народного единства);

31 декабря 2027 года (в честь Нового года).

Как будем отдыхать в 2027 году Источник: Городские медиа / Евгения Бикунова

Другие новости

Помимо еженедельного дайджеста, мы собираем всё, что произошло в зоне СВО на этой неделе. Прочитать о том, как менялась ситуация на поле боя и какие политические решения принимали в течение семи дней, можно здесь.