Нейросети могут стоить вам карьеры: за что реально штрафуют и увольняют

Использование нейросетей может обернуться штрафом Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Всё больше российских компаний используют нейросети. Это помогает экономить время и деньги. Но есть важный нюанс: если нейросеть сгенерирует контент, который окажется слишком похож на чью‑то чужую работу, компания может попасть в неприятности. Возможны многомиллионные иски, штрафы и даже уголовное преследование.

Уже есть первые случаи: суды и Федеральная антимонопольная служба наказывали предпринимателей за то, что их ИИ‑контент нарушал чьи‑то авторские права.

Адвокат компании «Ольга Ренова и партнеры» Анастасия Малюкина в разговоре с РБК объяснила, какие последствия могут быть:

гражданско‑правовые — например, суд может запретить использовать созданный нейросетью материал и обязать выплатить компенсацию владельцу прав на оригинал;

административные — штрафы и другие санкции от госорганов;

уголовные — в серьезных случаях возможно даже лишение свободы.

Чаще всего дело ограничивается гражданско‑правовыми мерами, но и они могут дорого стоить бизнесу.

Как избежать проблем

Чтобы не нарваться на претензии из‑за использования нейросетей, компаниям стоит:

внимательно читать пользовательские соглашения. В них часто прописаны важные условия — например, кому принадлежат права на созданный контент;

проверять результаты работы нейросети. Перед тем как использовать сгенерированный текст, картинку или другой материал в бизнесе, убедитесь, что он не повторяет чью‑то уже существующую работу. Есть специальные сервисы для проверки уникальности;

прописывать ограничения в договорах. Если для какого‑то проекта критично не использовать нейросети, укажите это прямо в договоре с подрядчиками или партнерами.