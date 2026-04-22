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Страна и мир Нейросети могут стоить вам карьеры: за что реально штрафуют и увольняют

Нейросети могут стоить вам карьеры: за что реально штрафуют и увольняют

Рассказываем о запретах на использование ИИ

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Использование нейросетей может обернуться штрафом | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUИспользование нейросетей может обернуться штрафом | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Использование нейросетей может обернуться штрафом

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

Всё больше российских компаний используют нейросети. Это помогает экономить время и деньги. Но есть важный нюанс: если нейросеть сгенерирует контент, который окажется слишком похож на чью‑то чужую работу, компания может попасть в неприятности. Возможны многомиллионные иски, штрафы и даже уголовное преследование.

Уже есть первые случаи: суды и Федеральная антимонопольная служба наказывали предпринимателей за то, что их ИИ‑контент нарушал чьи‑то авторские права.

Адвокат компании «Ольга Ренова и партнеры» Анастасия Малюкина в разговоре с РБК объяснила, какие последствия могут быть:

  • гражданско‑правовые — например, суд может запретить использовать созданный нейросетью материал и обязать выплатить компенсацию владельцу прав на оригинал;

  • административные — штрафы и другие санкции от госорганов;

  • уголовные — в серьезных случаях возможно даже лишение свободы.

Чаще всего дело ограничивается гражданско‑правовыми мерами, но и они могут дорого стоить бизнесу.

Как избежать проблем

Чтобы не нарваться на претензии из‑за использования нейросетей, компаниям стоит:

  • внимательно читать пользовательские соглашения. В них часто прописаны важные условия — например, кому принадлежат права на созданный контент;

  • проверять результаты работы нейросети. Перед тем как использовать сгенерированный текст, картинку или другой материал в бизнесе, убедитесь, что он не повторяет чью‑то уже существующую работу. Есть специальные сервисы для проверки уникальности;

  • прописывать ограничения в договорах. Если для какого‑то проекта критично не использовать нейросети, укажите это прямо в договоре с подрядчиками или партнерами.

А вы используете нейросети?

Да, часто
Иногда использую
Очень редко
Что это?
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Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
ИИ Нейросеть Штраф
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