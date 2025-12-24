Что лучше — Абхазия или Сочи на Новый год? Сравниваем цены, приводим плюсы и минусы

Экзотический Новый год у моря Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

В Сочи и Абхазии ждут тысячи туристов на Новый год. Черноморское побережье Кавказа — единственное место в России, где в новогоднюю ночь точно не будет морозов. Сравним два курорта по ценам, развлечениям и расскажем, что делать на море, если купаться нельзя. Подробности — в материале SOCHI1.RU.

Цены

Абхазия, как и Сочи, предлагает совершенно разную стоимость отдыха на Новый год. От бюджетных гостевых домов до пятизвездочных отелей с полным пансионом. Причем в последних уже есть дефицит мест, утверждают туроператоры. Так, в популярном у россиян Amra Park-hotel & SPA 5* на Новый год свободных мест нет. Зато можно забронировать стандарт с видом на горы с 1 января за 14 тысяч 500 рублей в сутки на двоих с завтраком. С полным пансионом такой же номер будет стоить 16 тысяч 500 рублей. Самые дорогие доступные к бронированию трехкомнатные апартаменты с балконом и боковым видом на море стоят 35 тысяч за ночь.

В пятизвездочном Garden Resort Gagra есть свободные номера и на новогоднюю ночь. Например, стандарт без балкона с видом на море и завтраком можно забронировать за 17 тысяч 200 рублей в сутки. Самый дорогой в отеле — сюит с террасой и видом на море стоимостью 46 тысяч 600 рублей с завтраком.

В Сочи таких цен на пятизвездочные отели нет. Так, например новогодняя ночь в «Гранд Каскаде» обойдется минимум в 30 тысяч рублей. За эту цену можно забронировать стандарт двухместный с балконом без завтрака. С утренним питанием такой номер будет стоить 34 тысячи 170 рублей в сутки. Самый дорогой в отеле — панорамный двухкомнатный люкс стоимостью 54 тысячи 315 рублей без питания. С завтраком 58 тысяч 395 рублей.

«Пятерка» «Грейс Империал» в Эстосадке рядом с горнолыжными курортами предлагает любые номера на выбор в новогоднюю ночь. Так, «стандарт мансарда» — самый дешевый номер — обойдется в 45 тысяч рублей в сутки с завтраком. С полным пансионом этот же номер будет стоит 51 тысячу 469 рублей. Самый дорогой — «делюкс мансарда» стоимостью 55 тысяч 444 рубля в сутки с завтраком, обедом и ужином.

Цены на гостевые дома в Абхазии и Сочи особо не отличаются. Мы нашли в Гагре самый дешевый — четырехместный номер в мини-отеле «Николя» в Гагре за 1350 рублей. До моря около 300 метров, сад, терраса, прачечная, парковка, интернет. Обязательно нужно узнавать, есть ли в таких отелях отопление. Многие объекты рассчитаны только на лето, поэтому номера могут не отапливаться. Ложиться в сырую постель — то еще удовольствие.

Вполне чисто, но места мало Источник: Суточно.ру

В Сочи самый дешевый номер мы нашли в отеле RP Manhattan за 1935 рублей за ночь. Это двухместный стандарт с одной кроватью, площадью 14 квадратов. В номере ортопедический матрас, телевизор, кондиционер, микроволновка, посуда и холодильник. Питание можно купить отдельно. Объект размещения находится в Сочи на Советской, до моря 700 метров.

Номер 14 квадратов Источник: Суточно.ру

Развлечения

В Сочи их однозначно больше, в Абхазии зимой практически нет. Остается только наслаждаться красотами природы. Большинство заведений общепита в абхазских городах на холодный сезон закрываются, поэтому с питанием могут быть проблемы. Торгово-развлекательных центров в республике нет. Житель Иркутска Руслан Баянов, который в прошлом году встречал Новый год в Гагре, а в этом году поедет в Сухум, рассказал корреспонденту SOCHI1.RU, что отдых в Абхазии зимой для тех, кто выгорел.

— Это долгие прогулки по набережным или берегу моря. Все негативные мыcли из головы выветриваются. Это индивидуальные экскурсии. Мы заказывали на Рице баню — шикарно, в горах, ныряли прямо в чистейший снег. Это полнейшая тишина везде. Пустые улицы по вечерам. И очень мало открытых кафе и магазинов. В прошлом году мы, когда заскучали, просто сели на маршрутку и поехали в Адлер. Там пошли в ТРЦ «Мандарин» в караоке и ночной клуб. И обратно в тишину Абхазии, — рассказал Руслан.

За новогодние выходные можно буквально объехать всю Абхазию — посмотреть Гагру, Сухум, многочисленные водопады. Съездить на Кындыгские горячие источники, где купаются круглый год. Посетить сухумский обезьяний питомник, ботанический сад, сходить в Русский и Абхазский драматические театры. Съездить в Пицунду в органный зал. Отправиться на сбор мандаринов и апельсинов в абхазские села, а заодно посмотреть их настоящую жизнь. Цитрусовые в Абхазии стоят копейки. 30–50 рублей за килограмм. Особенно вкусен свежевыжатый мандариновый сок, его продают прямо на улицах.

В Сочи развлечений полно. Как и в Абхазии — это долгие прогулки вдоль моря. Зимние пляжи. А еще дендрарий, «Южные культуры», «Ривьера», где и в Новый год что-то цветет.

Красная Поляна со своими курортами. Там и без катания есть чем заняться, например сходить в музей «Вся Россия», который в новогодние праздники будет бесплатным. Посетить аквапарк или каток. Но многие в Красную Поляну зимой едут в уникальные бани. Их там очень много. Многочисленные сочинские рестораны подготовили специальное новогоднее меню. В «Сочи Парке» тоже все каникулы будет проходить новогодняя программа, а в Сириусе концерты и новогоднее шоу олимпийского фонтана.

Наряженными пальмами всегда восторгаются туристы Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Погода

Погода в Сочи и Абхазии практически одинаковая. Судя по прогнозу, новогодняя ночь будет дождливой там и там. Температура воздуха днем 31 декабря в Сухуме, например, будет +5, а ночью +2, прогнозируют мокрый снег. В Гагре будет теплее — до +7 днем, до +3 ночью. Такая же погода будет в Сочи. Ночью +4, а в горах очень снежно. Практически все каникулы будет дождливо, а температура воздуха не прогреется выше +10 градусов.

— Если в Москве +5…+7 — это тепло, то у нас в Абхазии — это холодно. На самый частый вопрос наших гостей — как одеваться? Мы рекомендуем приезжать в теплых и непромокаемых пуховиках. В такой же обуви. Потому что в Новый год у нас очень мокро и влажно. В это время самый ходовой товар в магазинах — это дождевики и зонтики, — рассказала владелица отеля в Гагре Елена Мебония.

В новогодние каникулы в Сочи и Абхазии будет мало солнца Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Безопасность

Здесь однозначно выигрывает Сочи. Камеры на каждом шагу, системы «Безопасный город» и распознавание лиц, полиция и Росгвардия. За безопасностью на курорте следит специальный городской зимний штаб. Муха не пролетит.