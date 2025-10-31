Россияне скоро не смогут пользоваться Telegram и WhatsApp: регистрация новых пользователей ограничена. В чем дело

Для регистрации нового аккаунта в Telegram подтверждение номера телефона остается обязательным через SMS или звонок Источник: Максим Бутусов / E1.RU

Российских операторов призвали прекратить передачу сообщений и звонков новым пользователям Telegram и WhatsApp (компания Meta, экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) при попытке их регистрации. Об этом сообщает Telegram-канал «Код Дурова», эту информацию подтвердил источник РБК в отрасли информационной безопасности. Разбираемся, в чем дело.

Что случилось?

Telegram перестал присылать российским пользователям SMS при входе в аккаунт. Код в основном приходит на привязанный email или Telegram звонит с российского номера, диктуя код голосом. Еще код можно получить в самом приложении, если на ваших девайсах есть активные сессии.

Для регистрации нового аккаунта в Telegram подтверждение номера телефона остается обязательным через SMS или звонок. Из-за этого некоторые российские пользователи столкнулись с трудностями, никакое из оповещений во время регистрации они просто не получают.

Уже блокируют?

Сообщения от Telegram все еще приходят на российские номера телефонов, но далеко не на все. Об этом сообщили в Telegram-канале «Код Дурова».

Например, при попытке изменить номер телефона одного из личных аккаунтов на номер операторов «Мегафон» и МТС смс пришло, а на вот номер «Билайна» — нет.

Чего ждать?

Совсем скоро регистрация новых пользователей в Telegram и WhatsApp может стать невозможной. Также может усложниться авторизация уже существующих аккаунтов, потому что теперь придётся использовать альтернативные методы получения кода авторизации на почту или свой аккаунт в активной сессии на другом устройстве.

Как вы получаете код для регистрации в этих мессенджерах? Получаю код по SMS. Получаю код через голосовой вызов. Использую альтернативные способы (например, внутреннюю почту мессенджера, если есть такая возможность). Не могу получить код, и регистрация невозможна. У меня уже есть аккаунт, и я не испытываю проблем с регистрацией. Расскажу в комментариях.

Недавно в России вновь стали доступны голосовые и видеозвонки в мессенджерах Telegram и WhatsApp, которые заблокировали в августе 2025 года. Роскомнадзор официально сообщил, что сделано это с целью борьбы с мошенниками.