«Денег ушло невероятное количество»: айтишник — о том, сколько потратил на стройку своего дома

Во многих регионах купить квартиру сейчас дороже, чем построить дом Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU

Реально ли в 2025 году построить собственный дом, когда живешь на одну (пусть и очень хорошую) зарплату? Сотрудник крупной московской IT-компании честно рассказал нашим коллегам из 71.RU, почему отказался от покупки квартиры и решил вложить деньги в стройку. А также поделился полным раскладом, во сколько ему обошлось строительство — от покупки участка до возведения коробки.

«За такие деньги можно себе позволить максимум двушку»

Все началось с покупки земельного участка площадью чуть более 6 соток за три миллиона рублей. На участке, по словам Семена, была постройка, которую в теории можно было отремонтировать и приспособить под постоянное проживание. Но ему хотелось свое жилье, которое выглядело бы современнее и эстетичнее. Поэтому старый дом частично снесли, оставив фундамент и некоторые стены. На плане будущего дома удалось сэкономить: Семен скачал его в интернете. Если бы пришлось заказывать проект у архитектора, то самый простенький бы обошелся в 30 тысяч.

«Дом сейчас достроен почти до конца, но это только коробка с крышей, без внутренней отделки. Это уже вопрос другого дня, потому что внутренний ремонт — дело куда интимнее и тоньше, чем выкопать фундамент, поставить стены и окна. На строительство у нас ушло около 4.5 миллиона рублей — при том, что больше половины работы мы делали сами, и коммуникации со всякими „свистелками“ сделаны ещё не до конца. За такие деньги можно себе позволить максимум двухкомнатную квартиру в Туле — и то вторичку. Правда, с ремонтом. Зато когда я закончу, у меня будет дом площадью 150 квадратных метров, а так могла быть квартира в три раза меньше», — объясняет Семен свою мотивацию.

Этапы строительства

Строительство любого дома начинается с рытья котлована. Потом на этом месте будет сделан фундамент, который обязан выдержать всю конструкцию и «не поплыть». Без фундамента может обойтись только сборный летний домик.

«Сам дом двухэтажный, поэтому фундамент нужно было делать прочный. Сами копали, делали опалубку. Дерево, которое использовали для опалубки, не выкидывали, делали из него потом строительные леса, когда возводили первый и второй этаж. Некоторые доски, самые хорошие, использовали на крышу. Хоть какая-то экономия, потому что денег уходит невероятное количество.

Фундамент мы ещё дополнительно утепляли с помощью пеноплекса, чтобы он не промерзал. Потому что у нас в регионе зимы бывают очень холодные, а если пойдут трещины, есть риск того, что дом простоит не долго. Поэтому желательно не экономить на качественных материалах», — рассказал Семен.

Раскапывание земли под фундамент, сзади стоят керамблоки — многие работы делают своими силами Источник: Личный архив Семена

После заливки основы будущего дома, занялись стенами.

«Для внешних стен мы использовали керамблок — это большой такой кирпич, только пористый. Его ещё называют „теплым“. Клали не сами — нанимали строителей. Оказалось, что за этими горе-специалистами постоянно надо следить, потому что косячат они безмерно — то у них окна не сходятся, то стены начинают выступать или „гулять“. Но в итоге справились. Затем решили обшить стены декоративным кирпичом для красоты. На керамблок у нас ушло миллиона полтора — только на материал.

Ну и ещё один чемпион по стоимости в строительстве нашего дома — это крыша. На нее ушло еще где-то полтора миллиона рублей. Мы сделали не обычную «амбарную» или «треугольную», как у всех. У нас она заковыристая, с острыми углами. Плюс у нас стоят дымники для будущего камина. Покрытие из металлочерепицы. Экономить тут тоже нельзя, если фундамент плохо сделать, дом «поплывет» в сторону, а если сделать плохо крышу — дом превратится в бассейн. По технологии крыша вообще самое сложное, потому что там очень много нюансов, начиная от углов и заканчивая материалами.

Построить дом — только половина дела

Построить стены и накрыть их крышей — это лишь маленький этап. Следующий серьезный этап — подведение коммуникаций. Очень повезет, если к участку можно провести воду и канализацию, с электричеством и газом обычно проблем нет — только деньги отсчитывай.

«Участок мы покупали уже с подведенным светом, поэтому сэкономили около ста тысяч. А вот газ нужно было подключать. За само подключение мы отдали 150 тысяч рублей. Плюс пришлось купить несколько газовых котлов — один на нагрев воды, другой на отопление. Это ещё 150 тысяч. Электричеством отапливать не вариант — по подсчетам, это обходилось бы 40 тысяч ежемесячно. Все цены, естественно, без учета радиаторов и так далее — только подключение и котлы.

Воду мы подвести не смогли бы, ведь в частном секторе централизованное водоснабжение — либо редкость, либо очень трудная история. К примеру, врезаться в трубы у нас не получилось, для этого пришлось бы перекапывать участок соседки. А она за свой огород готова костьми лечь. Благо, от старых хозяев остался колодец, куда мы просто спустили насос.

Еще мы хотели установить «теплые полы». Позвонили в фирму, чтобы уточнить стоимость — озвучили нам 1,5 миллиона на два этажа. Мы сказали, что дорого. Тогда цену скинули до 1,2 млн за материалы и работу, но в итоге мы решили монтировать их самостоятельно.

В общем, коммуникации обойдутся еще в половину от стоимости дома. То есть коробка с подключенным отоплением, газом, водой, канализацией (в нашем случае это будет септик) — это уже миллионов 6-7. А отделка с мебелью обычно стоит столько же, сколько все остальное. Проще говоря, готовый дом с ремонтом, сделанным своими руками, обойдется в крепкие 10-12 миллионов рублей. За эти деньги можно позволить себе трёшку в Туле с ремонтом, но по площади дом будет в два раза больше», — подытожил Семен.

Он строит дом на протяжении последних трёх лет. Строительство может обойтись и гораздо дешевле — всё зависит от материалов, площади и того, нанимаете ли вы рабочих.

К примеру, Семен признается, что дом «с нуля» мог бы стоить ему и дороже, если бы внутри здания частично не использовались старые стены. Тогда только за керамблок пришлось бы отдавать уже не полтора миллиона, а все три.

Между тем, скоро стоимость строительства может вырасти еще больше. Только за 2024 год стройматериалы подорожали на 20%, в этом году рост цен замедлился, но дешеветь ничего не собирается.