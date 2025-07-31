Штрафам за поиск экстремистского контента быть — Путин подписал закон. Разбираемся в деталях

Силовикам придется сначала доказать, что человек искал такие материалы умышленно Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах за поиск экстремистского контента в интернете. Они будут грозить тем, кто намеренно их ищет и уже «на карандаше» у правоохранителей, а в целом с принятием поправок «ни для кого ничего не поменяется». Рассказываем, стоит ли россиянам действительно бояться, и объясняем, в чём суть законопроекта.

Подробности о законе

Изначально россиян очень напугали, что штрафы будут грозить всем, однако глава Минцифры Максут Шадаев на рассмотрении пояснил, что штрафовать всех подряд не будут.

«Если пользователь не знает о том, что этот материал включен в реестр экстремистских материалов, и у него умысла нет — даже если использует VPN, он никакому наказанию подвергаться не будет», — сказал он.

Согласно поправкам, штрафы предусмотрены:

за поиск экстремистских материалов;

за рекламу VPN;

за незаконную передачу абонентского номера третьему лицу;

за передачу своих данных для входа в интернет;

за использование виртуальных АТС;

за неправильное использование оборудования, которое дает доступ к запрещенным сайтам;

за нарушения обязанностей организаторов распространения информации в интернете;

за невыполнение требования силовых ведомств о доступе к базам данных.

Штрафы за каждое из нарушений разные. Об этом более подробно мы написали в отдельном материале.

Что относится к экстремистским материалам

В списке Минюста сейчас содержатся 5,5 тысячи запрещенных позиций, среди которых песни, книги, видео, интернет-ресурсы, информационные материалы, изображения, фильмы, музыка, лозунги, веб-сайты и картинки, включая мемы.

Под экстремистскими понимаются информационные материалы, которые суд признал таковыми и внес в специальный федеральный реестр Минюста РФ. По закону «О противодействии экстремистской деятельности» к таким материалам относятся документы или информация на любых носителях, которые призывают к осуществлению экстремистской деятельности или оправдывают необходимость ее осуществления.

Запрещены, например, несколько песен чеченского барда Тимура Муцураева, мемуары лидера фашистской Италии Бенито Муссолини, мемы с Адольфом Гитлером. В перечне также есть тексты о язычестве и джихаде.

В список запрещенных материалов также попал музыкальный альбом «Музыка белых» группы Order, песня «Нищих убивай» российской панк-группы «Порнофильмы», трек Оксимирона (признан иноагентом) «Последний звонок», песня «Колумбайн» (террористическая организация, деятельность запрещена на территории РФ) рэперов Слава КПСС и Замая и стихотворение «Песня Скинхэда» автора «Русское Гетто».

Какие еще запрещенные позиции есть в списке Минюста, мы рассказали здесь.

Как будут выявлять поиск запросов

Россиян успокоили, что массового отслеживания поисковых запросов граждан не планируется. Именно так заверили в Госдуме и Совете Федерации.

Наказывать за поиск материалов, которые могут быть признаны экстремистскими, будут только по заявлениям граждан, на основе публикаций в СМИ или в ходе проверок.

«Фиксация нарушений происходит в рамках ведомственных процедур. Автоматический массовый мониторинг всех интернет-запросов законом не предусмотрен», — пояснил первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин.

Закон будет касаться преднамеренного поиска материалов, которые находятся в списке, составленном Министерством юстиции. Если человек случайно перейдет на запрещенный сайт или сомнительную страницу, то это не будет считаться нарушением.

Решение о штрафах принимает суд, а если они ошибочные, то их можно будет обжаловать.

Доказать намеренный доступ к запрещенным материалам сложно. Для этого правоохранителям потребуются:

данные поисковых запросов (если пользователь вводил конкретные ключевые слова);

история посещений сайтов (если трафик не зашифрован VPN);

активность в соцсетях и других платформах.

Штрафы за запрещенные соцсети

Несмотря на то, что Meta, владелец Instagram и Facebook, признана в России экстремистской организацией и запрещена, простой вход на платформы разрешен. Но теперь стоит внимательнее относиться к логотипам этих соцсетей, потому что они будут восприниматься как пропаганда.

Если же пользователь распространяет через эти соцсети экстремистские материалы, то в этом случае его могут привлечь к ответственности.

Использовать VPN разрешили

Новый законопроект касается также использования специальных программ, которые помогают обходить блокировки в интернете, но речь не идет о VPN.

«VPN не запрещен. Продолжаем бороздить просторы запрещенного „Инстаграма“ и „Фейсбука“ (признаны экстремистскими, запрещены на территории РФ). И там спокойно смотреть весь контент. Которого нет в перечне Минюста. Даже интервью с иноагентами, даже созданные ими материалы», — написал глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский в своем Telegram-канале.