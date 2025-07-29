Отдых для двоих по цене путевки на курорт в КНДР. Слетали на Сахалин и делимся впечатлениями

Вид на Южно-Сахалинск Источник: Артем Стромилов / CHITA.RU

Космически потрясающий Сахалин с его гигантскими лопухами, удивительными ландшафтами и множеством разнообразных морских пляжей для многих сейчас ближе, чем кажется. Слетать туда можно прямиком из разных городов страны, на месте арендовать автомобиль и за недельку исколесить южную половину острова, а потом также относительно быстро вернуться домой. План — реальный. И уже испытан на себе. Подробности — в материале журналиста CHITA.RU Артема Стромилова.

Доступное жилье

От аэропорта и в целом по городу можно легко перемещаться на такси с помощью приложения «Яндекс Go». На Сахалине нет проблем с определением твоего местоположения по GPS. А расстояния по самому городу не такие огромные, поэтому добраться от точки до точки за сумму от 200 рублей — это норма.

Жилье снимали с помощью сервиса «Суточно.ру». За 3600 рублей в сутки получили очень уютную студию в новостройке на окраине города — с видом на лес и строящийся гигантский легкоатлетический манеж. Такую чистую и ухоженную квартиру, что, казалось, до нас в ней никто не бывал. Но отзывы на сайте, понятное дело, говорили об обратном.

Своя кухня на отдыхе — очень хорошо Источник: Артем Стромилов / CHITA.RU

В Южно-Сахалинске идет очень много строек Источник: Артем Стромилов / CHITA.RU

Большая ли это цена для квартиры площадью чуть более 20 квадратов? Для Южно-Сахалинска — относительно небольшая. Найти что-то дешевле, особенно в летний сезон, по соотношению цены и качества просто невозможно. Еще, конечно, есть гостиницы, отели, хостелы. Но из квартир это самый оптимальный вариант. Только нужно оставить хозяину небольшой залог — 3 тысячи рублей. Если всё в жилище после вас будет хорошо — деньги вернутся сразу.

Цены на еду

Наличие своей временной квартиры с хорошей кухней позволяет экономить на завтраках. Закупился с вечера тем, что хочешь съесть с утра, и доволен. Цены в магазинах кусаются. Это хорошо видно по овощам и фруктам, фермерским яйцам за 328 рублей (но можно взять и за 185 — первой категории), мясу. При этом поражает обилие товаров из стран Азии, особенно Южной Кореи и Японии. И это для неискушенных туристов может быть интересным исследованием.

То чувство, когда фрукты хочется поесть уже дома Источник: Артём Стромилов / CHITA.RU

Для роскошного завтрака Источник: Артем Стромилов / CHITA.RU

Цены в заведениях общепита тоже заставляют стиснуть зубы и вспомнить, что ты всё же в отпуске, поэтому можешь потратить несколько больше, чем делаешь это в повседневной жизни. Но, признаться, оно того стоит. Да, в среднестатистическом заведении стоимость салатов может начинаться от 700 рублей, горячего — от 1000 рублей. Но есть большой выбор и даже целые гастропространства при торговых центрах, представляющие из себя улочки с заведениями самых разных кухонь мира. В одном берешь огромную тарелку мидий в сливочном соусе, в другом — запеченных под сыром устриц, в третьем — супчик с местной рыбой. Вот и стол накрыт.

Мидии из «Мидийной» Источник: Артем Стромилов / CHITA.RU

Отдельного внимания заслуживает корейская кухня — она тут крышесносная, разнообразная, аутентичная.

Не пытайтесь угадать корейское блюдо по названию, читайте его описание Источник: Артем Стромилов / CHITA.RU

Оно и понятно — на Сахалине живут тысячи потомков корейцев, которых японские милитаристы завезли насильно и использовали для рабского труда. Остров после поражения Японии в 1945 году полностью перешел под контроль СССР, но корейцы в большинстве своем остались тут жить. В портовом городе Корсакове этой странице истории Сахалина посвящен памятник. Слова, начертанные на мраморной плите, пробивают до мурашек и кома в горле.

Источник: Артем Стромилов / CHITA.RU

Мемориал интернированным японцами на Сахалин корейцам, так и не вернувшимся на родину, установлен в Корсакове в 2007 году Источник: Артем Стромилов / CHITA.RU

И сразу же к вопросу о морепродуктах. Как по мне, очень дорого. А если точнее, то не сильно дешевле, чем на материке. Свежая икра кеты (добытая в 2025 году) — 7500 рублей за килограмм. Но выбор и разнообразие, конечно, впечатляют. А на местном рынке «Техник» хочется попробовать вообще всё. Кстати, крабов дешевле всего можно купить у трассы в селе Взморье по пути на северную часть острова. Небольшой, но целый и уже готовый к употреблению, он продается тут минимум за тысячу рублей. Не хочется возиться — можно взять подмороженное филе в 300-граммовой баночке за ту же сумму. Фаланги краба выйдут дороже, но всё равно дешевле, чем в областном центре. Узнать продавцов крабов у Взморья можно по характерным столам, накрытым одеялами.

Свежий улов Источник: Артем Стромилов / CHITA.RU

Крабы прячутся под одеялом Источник: Артем Стромилов / CHITA.RU

Реально очень вкусно Источник: Артем Стромилов / CHITA.RU

Нужен транспорт

Так мы подобрались к самому главному: а что неделю можно делать летом на Сахалине? Обязательно ехать к морю, постаравшись посетить его с разных сторон и точек острова. Для этого на 4 дня мы арендовали машину. Благо компаний, занимающихся этим бизнесом, в Южно-Сахалинске предостаточно. Я искал наиболее подходящую по отзывам на 2GIS. И не пожалел, забронировав транспорт заранее. Правда, уже на острове выяснилось, что заблаговременно выбранный нами седан Toyota Axio повредили другие туристы до нас, поэтому на замену был предложен среднеразмерный кроссовер Toyota Vanguard. Стоимость аренды, соответственно, выросла с 2500 до 3000 рублей. Но вырос и класс машины. Поэтому, как говорится, нет проблем.

Надежный, высокий и резвый автомобиль Источник: Артем Стромилов / CHITA.RU

Нужно быть готовым оставить залог — 10 тысяч рублей. После истечения срока аренды вернут вам 8 тысяч, а 2 тысячи оставят на возможную оплату штрафов, которые вы насобирали за время пользования автомобилем (если штрафов нет, всю сумму скинут на карточку через 2 недели). И мера эта оправдана — на острове огромное количество камер на дорогах. Поэтому, опять же спасибо 2GIS, лучше использовать навигатор, который предупредит о радаре в том или ином месте.

Еще 2 тысячи из залога придется отдать за мойку, если не помоете машину сами. Цена высокая, так как в нее закладывается чистка автомобиля от налипших на капот и бампер насекомых. Встречи с ними при путешествиях по Сахалину ну никак не избежать.

В целом же вопросов нет. Вот машина, которую заправляешь сам бензином марки АИ-95, цена на который, кстати, почти не отличается от цен в Чите. А вот карта с зонами, куда разрешено добираться на этом автомобиле, — там охвачены основные туристические направления. А еще установлен лимит — 250 километров в сутки. То есть за четверо суток в рамках стоимости аренды ты можешь проехать 1000 километров. Если получится больше, то за каждый километр сверх лимита надо будет доплатить по 10 рублей.

Доставил, куда нужно Источник: Артем Стромилов / CHITA.RU

На все четыре стороны

Каждый, что очевидно, может определиться с маршрутом на день самостоятельно. Я же вкратце расскажу, как дни аренды машины распределили мы.

Первый день

Поездка на западную часть острова, до города моряков Невельска, знаменитого лежбищем сивучей — крупных тюленей. Они обосновались тут на 400-метровом искусственном волноломе, подплыть к которому, чтобы полюбоваться морскими животными, можно на лодке.

На берегу бизнесом по доставке до сивучей промышляют сразу несколько предпринимателей. С человека просят больше тысячи рублей за 20-минутный заплыв. От рекреационного парка, где, кстати, установлен памятник сивучам, берут дешевле. Там же смонтированы гигантские бинокли, с помощью которых можно понаблюдать за тюленями, не утруждая себя морским мини-путешествием. Бесплатно. Таких мест в мире, где за сивучами можно наблюдать в городской черте, всего три.

Источник: Артем Стромилов / CHITA.RU

От дороги до лежбища сивучей нужно будет немного пройти, а потом и проплыть Источник: Артем Стромилов / CHITA.RU

Символ Невельска Источник: Артем Стромилов / CHITA.RU

Еще одна достопримечательность появилась у берегов Невельска совсем недавно — это севший на мель в феврале 2025 года огромный китайский балкер «Ан Янь 2». Сейчас корабль пустует. Вид он создает, особенно на фоне морских пейзажей и гор, умопомрачительный. В мае Минтранс Сахалинской области сообщал, что собственник судна разрабатывает документацию, чтобы снять его с мели. Работы планировали провести летом при благоприятных погодных условиях. «Ход работ по недопущению разлива нефтепродуктов в море и выводу судна на глубокую воду находятся на личном контроле губернатора Валерия Лимаренко», — говорилось в заявлении министерства.

Источник: Артем Стромилов / CHITA.RU

Источник: Артем Стромилов / CHITA.RU

На обратном пути до Южно-Сахалинска заскочили в город Анива, где расположен один из самых известных на Сахалине пляжей. Это была суббота, поэтому людей здесь отдыхало крайне много. Очень радует и даже удивляет наличие инфраструктуры — вплоть до душей на берегу и благоустроенных туалетов.

Источник: Артем Стромилов / CHITA.RU

Источник: Артем Стромилов / CHITA.RU

Источник: Артем Стромилов / CHITA.RU

Второй день

Самая дальняя поездка за отпуск на Сахалине — к Клоковскому водопаду. Около 200 километров в одну сторону по живописнейшей трассе, зачастую идущей вдоль моря. Водопад этот — один из крупнейших на острове. Расположен в лесу. Бросаешь машину на 193-м километре трассы (там табличка, мимо не проедете), переходишь через железнодорожные пути и поднимаешься в горку. Чем ближе к цели, тем больше будоражит шум падающей воды. А то, что видишь на месте, каким-либо комментариям не поддается вообще. Сказочно красиво. Очень. Ничего подобного я еще не видел.

Источник: Артем Стромилов / CHITA.RU

Источник: Артем Стромилов / CHITA.RU

Источник: Артем Стромилов / CHITA.RU

На обратном пути мы свернули с трассы к бухте Тихой — еще одному месту, от которого отнимается язык. Тут просто хочется ходить и глазеть по сторонам, чтобы насладиться видами скал, пособирать ракушки, а также понаблюдать за тюленями, то появляющимися, то исчезающими в волнах в паре сотен метров от берега.

Бонусом заехали на пляж в селе Стародубском. Он показался не очень приветливым. Вероятно, на это повлиял поднявшийся холодный ветер.

Вообще, весь этот путь на север от Южно-Сахалинска до водопада и обратно с пронзительной силой умудряется поразить воображение. Леса, горы, подъемы и спуски, серпантин. Природа тут дикая, разлапистая, пышная. А на некоторых вершинах, натыканных вокруг, лежат и отдыхают облака. И конечно, вдоль дороги попадается какое-то несметное количество выходов к морю. Всё время хочется остановить машину и пойти потрогать воду, пробежаться по темно-серому песочку, подышать свежайшим морским воздухом.

Источник: Артем Стромилов / CHITA.RU

Источник: Артем Стромилов / CHITA.RU

Третий день

День получился более лайтовым, чем предыдущий. Путь лежал до портового города Корсакова. И опять же восторг! Очень атмосферный населенный пункт с историей, новой набережной у реки Корсаковки и роскошной смотровой площадкой, с которой открывается абсолютно канонический морской вид, напоминающий виды Владивостока.

Источник: Артем Стромилов / CHITA.RU

Памятник исследователю Дальнего Востока, адмиралу Геннадию Ивановичу Невельскому Источник: Артем Стромилов / CHITA.RU

Набережная небольшой приморской реки — современная и креативная Источник: Артем Стромилов / CHITA.RU

И конечно, какой день без посещения пляжа. Недалеко от Корсакова расположен пляж Пригородное. И он необычен своим фоном: совсем близко можно заметить трубы завода СПГ (там производится сжиженный природный газ), из которых вырываются красивые, но пугающие языки пламени и черный дым. На этом пляже, кстати, я наконец-то искупался в море, потому что до этого не позволяла очень изменчивая сахалинская погода. Душ на берегу — снова огромный плюс.

Источник: Артем Стромилов / CHITA.RU

Четвертый день

Напоследок решено было ехать на восток и посетить гору (останец) Лягушка и расположенный вокруг нее парк с горной речкой и экотропой. Очень красиво, фактурно, но немного страшновато, когда в парке, кроме тебя, больше никого нет. Потому что на Сахалине, а особенно в такой лесистой местности, очень высок риск встретить медведя. В 2025 году ситуация с косолапыми особенно обострилась, что легко можно отследить по новостным лентам. Поэтому к встрече с ними на острове нужно быть готовым. Кто-то покупает перцовые баллончики или гуделки. В общем, риск и правда есть, но нам повезло: мишку, выглядывающего из-за кустика, мы не встретили.

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Прощаться с морем мы отправились на пляж «Охота» в селе Охотском. Благоустроенный, масштабный, эффектный. Но погода в этот день была еще хуже, волны — огромные. Тем удивительнее было отъехать на другую сторону села к пляжу Солнечный, расположенному на берегу тихого Красноармейского пролива. Идеальное место для отдыха и медитации на деревянном лежаке. А еще, как кажется, для купания, но почему-то таблички, которые даже повесили на раздевалки, гласят о том, что купаться в этом месте запрещено.

Пляж «Охота» Источник: Артем Стромилов / CHITA.RU

Красноармейский пролив Источник: Артем Стромилов / CHITA.RU

Виды, ради которых стоит жить

Так, от Южно-Сахалинска за 4 дня мы съездили буквально на запад, север, юг и восток южной части острова. У него еще есть северная часть, до которой можно добраться, скажем, на поезде. В дни без машины мы активно изучали столицу области. И тут, конечно, тоже есть на что посмотреть.

Среди обязательных мест для посещения: городской парк культуры и отдыха имени Гагарина с его озером и малой железной дорогой; очень уютный зоопарк с огромными вольерами и невозмутимыми капибарами; краеведческий музей — здание, построенное японцами, вокруг которого не менее интересно, чем внутри. И еще десятки крутых мест в городе, утопающем в зелени и цветах, интригующем многочисленными креативными муралами на фасадах зданий, звенящем повсюду именем Антона Павловича Чехова, который однажды написал книгу «Остров Сахалин», в городе, живущем в неспешном ритме, с умеренным автомобильным движением, велосипедными дорожками и развитой системой общественного транспорта.

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Но, безусловно, не вишенка, а даже черешня на торте — это возможность на бугельном подъемнике взобраться на вершину горы спортивно-туристического комплекса «Горный воздух». За подъем на самый верх придется заплатить дважды. Сначала ты едешь до первой вершины — 200 рублей с человека. Затем — до самого пика, еще 200 рублей. Но оно того однозначно стоит. Ничего подобного в жизни мне видеть не приходилось. Вид открывается такой, что дух захватывает (и уши закладывает от перепада высот). Камера смартфона не передает и 20% впечатлений от увиденного. Но в памяти и сердце такие моменты остаются навсегда.

Источник: Артем Стромилов / CHITA.RU

Источник: Артем Стромилов / CHITA.RU

Источник: Артем Стромилов / CHITA.RU

Источник: Артем Стромилов / CHITA.RU

***

Однажды я уже был на Сахалине по работе — писал текст о жизни на острове. И тогда загорелся идеей вернуться сюда летом, чтобы увидеть больше и отдохнуть. И увидел, понимая, что это, конечно, далеко не всё, чем может удивить Сахалин. Да, тут влажный климат, из-за которого постиранное белье сохнет сутками. Да, высокие цены, да, есть медведи и целые поля высоченного и опасного для человека борщевика. Идеального нет ничего. Но увидеть Сахалин с его природой и разнообразием мест, безусловно, должен каждый. Недельная поездка на двоих обошлась в общей сложности — с перелетом, проживанием, арендой авто и прочими расходами — приблизительно в 180 тысяч рублей. Для сравнения, путевка на новый люксовый курорт КНДР Вонсан-Кальма обойдется россиянам в 150 тысяч рублей за 8 дней.