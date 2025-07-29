Что посмотреть в Абхазии и как там на самом деле относятся к отдыхающим? Туристка — об отпуске в Сухуме

Дарья рассказала, что стоит обязательно увидеть в Абхазии, кроме озера Рица Источник: героиня публикации

Абхазия манит всё больше туристов, и причин на то много: чарующая природа, море, древние достопримечательности и доступные цены. Вдобавок теперь до курорта можно добраться прямым авиарейсом.

21-летняя выпускница вуза Дарья из Югры отдохнула в Сухуме и рассказала нашим коллегам из 86.RU, что можно посмотреть и как местные жители на самом деле встречают туристов. Далее — от первого лица.

О полете и ценах

Открытие прямого рейса стало одной из главных причин, почему я решила поехать в Абхазию. Билеты туда-обратно обошлись примерно в 40 тысяч рублей.

Из иллюминатора открывались виды на заснеженные горные хребты Источник: героиня публикации

В Сухуме мы решили остановиться в трехзвездочном отеле «Самсон», проживание стоило 5 тысяч рублей за сутки.

О природе и море

Днем температура в Сухуме была около +30 градусов, тепло. Местные жители говорили нам, что июнь у них выдался дождливым, но, к счастью, во время нашей поездки дождь прошел только один раз.

Во время отдыха югорчанки стояла теплая и ясная погода Источник: героиня публикации

Природа могущественна. Видно, что некоторым пальмам и пихтам много лет. Они так разрастаются, особенно те, что на набережной, это впечатляет. Воздух чистый, горный. Природа сама по себе наполняет тебя, дает чувство расслабления.

Девушку поразила природа Абхазии Источник: героиня публикации

Море теплое не всегда. Зависит от того, во сколько прийти. Когда я зашла на пляж рано утром, оно действительно было холодное, но к вечеру становится теплее. Также всё зависит от пляжа: там, где горные реки впадают в море, вода прохладнее. В других местах — теплая и чистая.

Людей на пляжах немного Источник: героиня публикации

Людей на пляже гораздо меньше, чем на популярных российских курортах. Можно спокойно найти место, где расположиться, и никто не помешает твоему отдыху. Советую пляж «Марнеро»: там проходят вечеринки, есть большой бар, много красивых лежаков и развлечений. Лежак стоит тысячу рублей на целый день.

За тысячу рублей можно арендовать лежак на весь день Источник: героиня публикации

Куда сходить и что посмотреть?

Местные водопады и озёра действительно стоит увидеть. Мы взяли экскурсию «Озеро Рица и абхазское застолье», это было интересно. Экскурсовод постоянно шутил и очень легко и доступно рассказывал о достопримечательностях, традициях, легендах этих краев.

Озеро Рица — главная достопримечательность Сухума Источник: героиня публикации

Как отмечали наши гиды, курорту еще есть к чему стремиться и куда расти. Инфраструктура пока не так хорошо развита, на улицах не везде хороший асфальт, много зданий старой постройки. Если выйти погулять в отдаленных уголках города, можно увидеть много деревенских домиков, пасущихся рядом коров и лошадей.

Некоторые парки и скверы построены много лет назад, из-за этого иногда возникает чувство, будто попал в прошлое. Это так душевно.

Очень рекомендую съездить в город Новый Афон и посетить мужской монастырь. Он находится в таком живописном месте, с видом на горы и море. Внутренняя роспись очень красиво выполнена, по-настоящему воодушевляет. Большого турпотока нет, можно остаться наедине с собой.

Монастырь расположен у подножия Афонской горы Источник: героиня публикации

В Новом Афоне также есть прекрасный парк с озером, где плавают лебеди. Там тоже живописно, повсюду зелень, а еще есть удивительный рукотворный водопад с аркой.

Лебединое озеро в Новом Афоне Источник: героиня публикации

Искусственный водопад, построенный монахами Источник: героиня публикации

Кроме всего прочего, обязательно стоит заглянуть в Новоафонскую пещеру, это точно запомнится. В ней оборудована подземная железная дорога для туристов длиной 1,3 километра, прямо по пещере курсирует поезд. Внутри мы увидели массивные сталагнаты, каменные галереи, подземные озёра, настоящее зрелище. Кроме экскурсий, в пещере проходят вокальные и хореографические выступления.

Новоафонская пещера находится под склоном Иверской горы Источник: героиня публикации

Внутри пещеры есть подземное озеро Источник: героиня публикации

Набережная Махаджиров в Сухуме — тоже очень интересное место. Там есть парки, сад, Абхазский драматический театр имени Самсона Чанба необычайной красоты, а рядом еще одна достопримечательность — эффектный фонтан с грифонами, у которых из пастей льются струи воды. На набережной много мест, где можно перекусить.

Фонтан «Грифон» — одна из достопримечательностей Сухума Источник: героиня публикации

Советую также заглянуть в ресторан «Чегем». В меню много мясных блюд больших порций, с овощами и рисом. Цены при этом доступные. В ресторане играют песни на абхазском языке, они добавляют атмосферности этому месту.

Местная кухня изобилует мясными блюдами Источник: героиня публикации

Как относятся к туристам?

Абхазия становится всё более популярным направлением для путешествия, и я думаю, что это не зря. С нами все знакомились, спрашивали, откуда мы, чем занимаемся. Местные жители очень открытые и доброжелательные, приятно отдыхать. Выйдешь утром на пляж — найдешь сразу трех новых подружек. Многие таксисты даже довозили нас бесплатно. Девушкам они часто предлагают познакомить, например, со своим сыном (смеется).

Таксисты подвозили югорских туристок бесплатно Источник: героиня публикации

На абхазском застолье очень атмосферно. Концерты, танцы, разные блюда, очень вкусные вина, шашлык, маслины. Мы видели, как растут груши и хурма на деревьях. Играли русские песни, речь ведущего была на русском. Тем не менее кавказский колорит тоже чувствовался. Местные жители с удовольствием общались с нами, то и дело делились разными историями.

В Абхазии можно угоститься фруктами во время прогулки Источник: героиня публикации

Перед поездкой нас с подругой пугали рассказами, что абхазские парни могут некрасиво себя вести по отношению к девушкам, навязчиво знакомятся, грозятся украсть. Но в Сухуме мы ни с чем таким не столкнулись, молодые люди вели себя уважительно, были вежливыми, часто предлагали помощь.

Местные жители тепло встретили югорчанок Источник: героиня публикации

В связи с открытием прямых рейсов туристов, по идее, должно стать больше. Но пока что столпотворений мы не заметили, и это хорошо. Ты можешь спокойно пройтись по достопримечательностям и насладиться природой, а не просто быстренько сфотографироваться и уйти. Отсутствие спешки позволяет почувствовать, что ты действительно на отдыхе.

Ранее мы также публиковали отзыв на отдых в Новом Афоне.

Дарья Воронина