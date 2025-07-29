Что посмотреть в Абхазии и как там на самом деле относятся к отдыхающим? Туристка — об отпуске в Сухуме

Абхазия манит всё больше туристов, и причин на то много: чарующая природа, море, древние достопримечательности и доступные цены. Вдобавок теперь до курорта можно добраться прямым авиарейсом.
21-летняя выпускница вуза Дарья из Югры отдохнула в Сухуме и рассказала нашим коллегам из 86.RU, что можно посмотреть и как местные жители на самом деле встречают туристов. Далее — от первого лица.
О полете и ценах
Открытие прямого рейса стало одной из главных причин, почему я решила поехать в Абхазию. Билеты туда-обратно обошлись примерно в 40 тысяч рублей.
В Сухуме мы решили остановиться в трехзвездочном отеле «Самсон», проживание стоило 5 тысяч рублей за сутки.
О природе и море
Днем температура в Сухуме была около +30 градусов, тепло. Местные жители говорили нам, что июнь у них выдался дождливым, но, к счастью, во время нашей поездки дождь прошел только один раз.
Природа могущественна. Видно, что некоторым пальмам и пихтам много лет. Они так разрастаются, особенно те, что на набережной, это впечатляет. Воздух чистый, горный. Природа сама по себе наполняет тебя, дает чувство расслабления.
Море теплое не всегда. Зависит от того, во сколько прийти. Когда я зашла на пляж рано утром, оно действительно было холодное, но к вечеру становится теплее. Также всё зависит от пляжа: там, где горные реки впадают в море, вода прохладнее. В других местах — теплая и чистая.
Людей на пляже гораздо меньше, чем на популярных российских курортах. Можно спокойно найти место, где расположиться, и никто не помешает твоему отдыху. Советую пляж «Марнеро»: там проходят вечеринки, есть большой бар, много красивых лежаков и развлечений. Лежак стоит тысячу рублей на целый день.
Куда сходить и что посмотреть?
Местные водопады и озёра действительно стоит увидеть. Мы взяли экскурсию «Озеро Рица и абхазское застолье», это было интересно. Экскурсовод постоянно шутил и очень легко и доступно рассказывал о достопримечательностях, традициях, легендах этих краев.
Как отмечали наши гиды, курорту еще есть к чему стремиться и куда расти. Инфраструктура пока не так хорошо развита, на улицах не везде хороший асфальт, много зданий старой постройки. Если выйти погулять в отдаленных уголках города, можно увидеть много деревенских домиков, пасущихся рядом коров и лошадей.
Некоторые парки и скверы построены много лет назад, из-за этого иногда возникает чувство, будто попал в прошлое. Это так душевно.
Очень рекомендую съездить в город Новый Афон и посетить мужской монастырь. Он находится в таком живописном месте, с видом на горы и море. Внутренняя роспись очень красиво выполнена, по-настоящему воодушевляет. Большого турпотока нет, можно остаться наедине с собой.
В Новом Афоне также есть прекрасный парк с озером, где плавают лебеди. Там тоже живописно, повсюду зелень, а еще есть удивительный рукотворный водопад с аркой.
Кроме всего прочего, обязательно стоит заглянуть в Новоафонскую пещеру, это точно запомнится. В ней оборудована подземная железная дорога для туристов длиной 1,3 километра, прямо по пещере курсирует поезд. Внутри мы увидели массивные сталагнаты, каменные галереи, подземные озёра, настоящее зрелище. Кроме экскурсий, в пещере проходят вокальные и хореографические выступления.
Набережная Махаджиров в Сухуме — тоже очень интересное место. Там есть парки, сад, Абхазский драматический театр имени Самсона Чанба необычайной красоты, а рядом еще одна достопримечательность — эффектный фонтан с грифонами, у которых из пастей льются струи воды. На набережной много мест, где можно перекусить.
Советую также заглянуть в ресторан «Чегем». В меню много мясных блюд больших порций, с овощами и рисом. Цены при этом доступные. В ресторане играют песни на абхазском языке, они добавляют атмосферности этому месту.
Как относятся к туристам?
Абхазия становится всё более популярным направлением для путешествия, и я думаю, что это не зря. С нами все знакомились, спрашивали, откуда мы, чем занимаемся. Местные жители очень открытые и доброжелательные, приятно отдыхать. Выйдешь утром на пляж — найдешь сразу трех новых подружек. Многие таксисты даже довозили нас бесплатно. Девушкам они часто предлагают познакомить, например, со своим сыном (смеется).
На абхазском застолье очень атмосферно. Концерты, танцы, разные блюда, очень вкусные вина, шашлык, маслины. Мы видели, как растут груши и хурма на деревьях. Играли русские песни, речь ведущего была на русском. Тем не менее кавказский колорит тоже чувствовался. Местные жители с удовольствием общались с нами, то и дело делились разными историями.
Перед поездкой нас с подругой пугали рассказами, что абхазские парни могут некрасиво себя вести по отношению к девушкам, навязчиво знакомятся, грозятся украсть. Но в Сухуме мы ни с чем таким не столкнулись, молодые люди вели себя уважительно, были вежливыми, часто предлагали помощь.
В связи с открытием прямых рейсов туристов, по идее, должно стать больше. Но пока что столпотворений мы не заметили, и это хорошо. Ты можешь спокойно пройтись по достопримечательностям и насладиться природой, а не просто быстренько сфотографироваться и уйти. Отсутствие спешки позволяет почувствовать, что ты действительно на отдыхе.
Ранее мы также публиковали отзыв на отдых в Новом Афоне.
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