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Страна и мир Мнение Что посмотреть в Абхазии и как там на самом деле относятся к отдыхающим? Туристка — об отпуске в Сухуме

Что посмотреть в Абхазии и как там на самом деле относятся к отдыхающим? Туристка — об отпуске в Сухуме

Дарья удивилась тому, как ее встретили местные жители

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10 комментариев
Дарья рассказала, что стоит обязательно увидеть в Абхазии, кроме озера Рица | Источник: героиня публикации Дарья рассказала, что стоит обязательно увидеть в Абхазии, кроме озера Рица | Источник: героиня публикации

Дарья рассказала, что стоит обязательно увидеть в Абхазии, кроме озера Рица

Источник:

героиня публикации

Абхазия манит всё больше туристов, и причин на то много: чарующая природа, море, древние достопримечательности и доступные цены. Вдобавок теперь до курорта можно добраться прямым авиарейсом.

21-летняя выпускница вуза Дарья из Югры отдохнула в Сухуме и рассказала нашим коллегам из 86.RU, что можно посмотреть и как местные жители на самом деле встречают туристов. Далее — от первого лица.

О полете и ценах

Открытие прямого рейса стало одной из главных причин, почему я решила поехать в Абхазию. Билеты туда-обратно обошлись примерно в 40 тысяч рублей.

Из иллюминатора открывались виды на заснеженные горные хребты | Источник: героиня публикации Из иллюминатора открывались виды на заснеженные горные хребты | Источник: героиня публикации

Из иллюминатора открывались виды на заснеженные горные хребты

Источник:

героиня публикации

В Сухуме мы решили остановиться в трехзвездочном отеле «Самсон», проживание стоило 5 тысяч рублей за сутки.

О природе и море

Днем температура в Сухуме была около +30 градусов, тепло. Местные жители говорили нам, что июнь у них выдался дождливым, но, к счастью, во время нашей поездки дождь прошел только один раз.

Во время отдыха югорчанки стояла теплая и ясная погода

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героиня публикации

Природа могущественна. Видно, что некоторым пальмам и пихтам много лет. Они так разрастаются, особенно те, что на набережной, это впечатляет. Воздух чистый, горный. Природа сама по себе наполняет тебя, дает чувство расслабления.

Девушку поразила природа Абхазии | Источник: героиня публикации Девушку поразила природа Абхазии | Источник: героиня публикации

Девушку поразила природа Абхазии

Источник:

героиня публикации

Море теплое не всегда. Зависит от того, во сколько прийти. Когда я зашла на пляж рано утром, оно действительно было холодное, но к вечеру становится теплее. Также всё зависит от пляжа: там, где горные реки впадают в море, вода прохладнее. В других местах — теплая и чистая.

Людей на пляжах немного | Источник: героиня публикации Людей на пляжах немного | Источник: героиня публикации

Людей на пляжах немного

Источник:

героиня публикации

Людей на пляже гораздо меньше, чем на популярных российских курортах. Можно спокойно найти место, где расположиться, и никто не помешает твоему отдыху. Советую пляж «Марнеро»: там проходят вечеринки, есть большой бар, много красивых лежаков и развлечений. Лежак стоит тысячу рублей на целый день.

За тысячу рублей можно арендовать лежак на весь день | Источник: героиня публикации За тысячу рублей можно арендовать лежак на весь день | Источник: героиня публикации

За тысячу рублей можно арендовать лежак на весь день

Источник:

героиня публикации

Куда сходить и что посмотреть?

Местные водопады и озёра действительно стоит увидеть. Мы взяли экскурсию «Озеро Рица и абхазское застолье», это было интересно. Экскурсовод постоянно шутил и очень легко и доступно рассказывал о достопримечательностях, традициях, легендах этих краев.

Озеро Рица&nbsp;— главная достопримечательность Сухума | Источник: героиня публикации Озеро Рица&nbsp;— главная достопримечательность Сухума | Источник: героиня публикации

Озеро Рица — главная достопримечательность Сухума

Источник:

героиня публикации

Как отмечали наши гиды, курорту еще есть к чему стремиться и куда расти. Инфраструктура пока не так хорошо развита, на улицах не везде хороший асфальт, много зданий старой постройки. Если выйти погулять в отдаленных уголках города, можно увидеть много деревенских домиков, пасущихся рядом коров и лошадей.

Некоторые парки и скверы построены много лет назад, из-за этого иногда возникает чувство, будто попал в прошлое. Это так душевно.

Очень рекомендую съездить в город Новый Афон и посетить мужской монастырь. Он находится в таком живописном месте, с видом на горы и море. Внутренняя роспись очень красиво выполнена, по-настоящему воодушевляет. Большого турпотока нет, можно остаться наедине с собой.

Монастырь расположен у подножия Афонской горы | Источник: героиня публикации Монастырь расположен у подножия Афонской горы | Источник: героиня публикации

Монастырь расположен у подножия Афонской горы

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героиня публикации

В Новом Афоне также есть прекрасный парк с озером, где плавают лебеди. Там тоже живописно, повсюду зелень, а еще есть удивительный рукотворный водопад с аркой.

Лебединое озеро в Новом Афоне | Источник: героиня публикации Лебединое озеро в Новом Афоне | Источник: героиня публикации

Лебединое озеро в Новом Афоне

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героиня публикации

Искусственный водопад, построенный монахами

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героиня публикации

Кроме всего прочего, обязательно стоит заглянуть в Новоафонскую пещеру, это точно запомнится. В ней оборудована подземная железная дорога для туристов длиной 1,3 километра, прямо по пещере курсирует поезд. Внутри мы увидели массивные сталагнаты, каменные галереи, подземные озёра, настоящее зрелище. Кроме экскурсий, в пещере проходят вокальные и хореографические выступления.

Новоафонская пещера находится под склоном Иверской горы

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героиня публикации

Внутри пещеры есть подземное озеро | Источник: героиня публикации Внутри пещеры есть подземное озеро | Источник: героиня публикации

Внутри пещеры есть подземное озеро

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героиня публикации

Набережная Махаджиров в Сухуме — тоже очень интересное место. Там есть парки, сад, Абхазский драматический театр имени Самсона Чанба необычайной красоты, а рядом еще одна достопримечательность — эффектный фонтан с грифонами, у которых из пастей льются струи воды. На набережной много мест, где можно перекусить.

Фонтан «Грифон» — одна из достопримечательностей Сухума

Источник:

героиня публикации

Советую также заглянуть в ресторан «Чегем». В меню много мясных блюд больших порций, с овощами и рисом. Цены при этом доступные. В ресторане играют песни на абхазском языке, они добавляют атмосферности этому месту.

Местная кухня изобилует мясными блюдами | Источник: героиня публикации Местная кухня изобилует мясными блюдами | Источник: героиня публикации

Местная кухня изобилует мясными блюдами

Источник:

героиня публикации

Как относятся к туристам?

Абхазия становится всё более популярным направлением для путешествия, и я думаю, что это не зря. С нами все знакомились, спрашивали, откуда мы, чем занимаемся. Местные жители очень открытые и доброжелательные, приятно отдыхать. Выйдешь утром на пляж — найдешь сразу трех новых подружек. Многие таксисты даже довозили нас бесплатно. Девушкам они часто предлагают познакомить, например, со своим сыном (смеется).

Таксисты подвозили югорских туристок бесплатно | Источник: героиня публикации Таксисты подвозили югорских туристок бесплатно | Источник: героиня публикации

Таксисты подвозили югорских туристок бесплатно

Источник:

героиня публикации

На абхазском застолье очень атмосферно. Концерты, танцы, разные блюда, очень вкусные вина, шашлык, маслины. Мы видели, как растут груши и хурма на деревьях. Играли русские песни, речь ведущего была на русском. Тем не менее кавказский колорит тоже чувствовался. Местные жители с удовольствием общались с нами, то и дело делились разными историями.

В Абхазии можно угоститься фруктами во время прогулки

Источник:

героиня публикации

Перед поездкой нас с подругой пугали рассказами, что абхазские парни могут некрасиво себя вести по отношению к девушкам, навязчиво знакомятся, грозятся украсть. Но в Сухуме мы ни с чем таким не столкнулись, молодые люди вели себя уважительно, были вежливыми, часто предлагали помощь.

Местные жители тепло встретили югорчанок | Источник: героиня публикации Местные жители тепло встретили югорчанок | Источник: героиня публикации

Местные жители тепло встретили югорчанок

Источник:

героиня публикации

В связи с открытием прямых рейсов туристов, по идее, должно стать больше. Но пока что столпотворений мы не заметили, и это хорошо. Ты можешь спокойно пройтись по достопримечательностям и насладиться природой, а не просто быстренько сфотографироваться и уйти. Отсутствие спешки позволяет почувствовать, что ты действительно на отдыхе.

Ранее мы также публиковали отзыв на отдых в Новом Афоне.

Дарья ВоронинаДарья Воронина
Дарья Воронина

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Сабина СафроноваСабина Сафронова
Сабина Сафронова
Младший корреспондент 86.RU
Абхазия Сухум Путешествие Туризм Отпуск Черное море
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Комментарии
10
Гость
1 час
Что хоть она лепит,какой водопад построен монахами!!! Хоть бы читала таблички тогда ,что это старая электростанция план ГОЭЛРО,строилась при Ленине. Или гиды здорово врать научились. Всё там нашими дедами сделано было,и до сих пор работает.
Гость
51 минута
У девушки с головой непорядок совсем. "Таксисты возили бесплатно". Ага. 🤣
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