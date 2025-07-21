Морские курорты и не только. Самые популярные города России, куда едут туристы в этом году

Путешествия за границу вышли в этом году на доковидный уровень — россияне предпочитают Турцию, Китай, Японию, Грузию, Таиланд, Венгрию и Армению. Но всё же большинство туристов (более 60%) выбирают путешествия внутри страны.
Наши коллеги из MSK1.RU узнали у вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрия Барзыкина, куда едут на отдых россияне.
«Как всегда популярны Сочи и другие курорты Краснодарского края. В Геленджик с 18 июля самолеты полетели. А скоро кроме „Аэрофлота“ еще две авиакомпании будут работать на этом направлении, значит, билеты подешевле будут. В Крыму прирост туристов», — рассказал MSK1.RU Юрий Барзыкин.
Какие направления выбирают люди в этом году
Но едут люди не только к морю. Специалисты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip сообщили, что в августе большинство туристов собираются посетить Санкт-Петербург и Москву.
«Заметно выросла популярность Калининграда: там оформлено на 30% больше заказов. А вот краснодарские курорты потеряли треть августовского спроса: помимо падения интереса к Адлеру, в Сочи будет отдыхать на 30% меньше туристов, в Геленджике — на 20%», — уточнили представители сервиса.
По данным Российского союза туриндустрии, едет народ и на Байкал, хоть это и дорого. Популярен и Алтай — туда едут не только на Манжерок, но и на экстремальные, спортивные туры.
«Шерегеш летом работает не хуже, чем зимой, уже три года подряд. Там нет такой жары, как в Сочи, инфраструктура развита», — добавил Барзыкин.
По-прежнему есть интерес к таким городам, как Казань, Нижний Новгород и Ярославль. Туда, конечно, в основном едут на пару дней, а не на неделю-две, как на море, но поток туристов есть.
«В такие города, как Ярославль, в основном люди едут целенаправленно, особенно из Москвы. Это культурно-познавательные туры, часто в составе комплексных маршрутов по Центральной России. Логистика удобная — есть ж/д и автобусы, гостиниц стало больше», — объяснил вице-президент РСТ.
К слову, Ярославль и другие города Золотого кольца России пользуются спросом у туристов не только летом, но и зимой. Ранее мы публиковали путеводитель с информацией, что посмотреть в каждом из них.
Фейковые билеты на море
Как только появились новости о возобновлении работы аэропорта в Геленджике с июля, мошенники тут же придумали новую схему обмана. В Сети уже начали появляться поддельные сайты, которые копируют страницы известных сервисов по продаже авиабилетов. На самом деле это старая схема обмана — фишинг. Когда вы пытаетесь «купить» билет на таком сайте, вас просят ввести данные банковской карты. Мошенники их крадут и затем незаметно списывают деньги.
Специалисты уже начали блокировать эти сайты, но лучше заранее знать, как отличить подделку от настоящего сервиса. Вот несколько признаков фишинга:
адрес сайта — может выглядеть почти как настоящий, но с мелкими изменениями: лишний дефис, другой домен (например, .ru вместо .com) или похожие буквы (yandeks.ru вместо yandex.ru);
дизайн — часто неаккуратный, с ошибками в тексте и опечатками;
контакты — на фейковых сайтах их либо нет, либо указаны неверные. Настоящие сервисы всегда дают полные контакты: адрес, телефон, email;
лишние запросы данных — если сайт просит пароли, CVV-код карты или код из SMS без явной причины, это явный признак мошенничества.
44% туристов едут отдыхать один раз за сезон, а 27% — дважды и больше. Например, сначала могут отправиться на море, а потом в экскурсионный тур. «Правительство поставило задачу — чтобы за лето и сентябрь в стране отдохнули 48 млн человек. Думаю, справятся», — уточнил Юрий Барзыкин.
Отдых с пользой для тела и души
Отпуск — это необязательно много вредной еды и алкоголя. В России набирает популярность велнес-туризм — всё больше людей хотят отдыхать с пользой для тела и души.
Часто путают велнес-туризм с обычным оздоровительным отдыхом, но это не совсем верно. Само слово wellness раскрывает более глубокий смысл: well означает не только физическое, но и душевное благополучие, а окончание -ness подчеркивает, что это постоянное состояние — как «фитнес», то есть быть в форме постоянно. Главная задача велнес-туризма — комплексно улучшить и тело, и эмоциональное состояние человека.
В больших городах, таких как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и Калининград, популярен урбан-велнес: спа-центры, фитнес-клубы, оздоровительные программы. Для длительного отдыха многие выбирают Сочи — главный курорт юга России с санаториями и программами восстановления.
В будущем конкуренцию ему может составить Крым: там есть минеральные воды, лечебные грязи, прекрасный климат, горные тропы и винный туризм. Пока из-за проблем с авиасообщением регион не раскрыл весь свой потенциал, но перспективы огромны.
Для активного отдыха подходят Алтай, Байкал и Урал, а любителям плавания — города на Волге: Самара, Нижний Новгород, Казань, Ярославль.
Особенно востребованы программы для улучшения сна — до 75% россиян жалуются на проблемы со сном. Также растет спрос на сексуальный велнес — восстановление либидо и коррекцию здоровья на фоне стресса.
А вы где провели (проведете) отпуск в этом году?