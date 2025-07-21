Морские курорты и не только. Самые популярные города России, куда едут туристы в этом году

Эксперт рассказал, куда можно поехать на отдых этим летом Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Путешествия за границу вышли в этом году на доковидный уровень — россияне предпочитают Турцию, Китай, Японию, Грузию, Таиланд, Венгрию и Армению. Но всё же большинство туристов (более 60%) выбирают путешествия внутри страны.

Наши коллеги из MSK1.RU узнали у вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрия Барзыкина, куда едут на отдых россияне.

«Как всегда популярны Сочи и другие курорты Краснодарского края. В Геленджик с 18 июля самолеты полетели. А скоро кроме „Аэрофлота“ еще две авиакомпании будут работать на этом направлении, значит, билеты подешевле будут. В Крыму прирост туристов», — рассказал MSK1.RU Юрий Барзыкин.

После разлива нефти пляжи в районе Анапы закрыты, но находятся люди, которые там купаются Источник: Мария Романова / Городские медиа

Какие направления выбирают люди в этом году

Но едут люди не только к морю. Специалисты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip сообщили, что в августе большинство туристов собираются посетить Санкт-Петербург и Москву.

«Заметно выросла популярность Калининграда: там оформлено на 30% больше заказов. А вот краснодарские курорты потеряли треть августовского спроса: помимо падения интереса к Адлеру, в Сочи будет отдыхать на 30% меньше туристов, в Геленджике — на 20%», — уточнили представители сервиса.

Топ-10 направлений для путешествия в России Источник: Мария Романова / Городские медиа

По данным Российского союза туриндустрии, едет народ и на Байкал, хоть это и дорого. Популярен и Алтай — туда едут не только на Манжерок, но и на экстремальные, спортивные туры.

«Шерегеш летом работает не хуже, чем зимой, уже три года подряд. Там нет такой жары, как в Сочи, инфраструктура развита», — добавил Барзыкин.

Шерегеш — здесь заканчивается асфальт и начинается сказка Источник: Максим Серков / NGS42.RU

По-прежнему есть интерес к таким городам, как Казань, Нижний Новгород и Ярославль. Туда, конечно, в основном едут на пару дней, а не на неделю-две, как на море, но поток туристов есть.

«В такие города, как Ярославль, в основном люди едут целенаправленно, особенно из Москвы. Это культурно-познавательные туры, часто в составе комплексных маршрутов по Центральной России. Логистика удобная — есть ж/д и автобусы, гостиниц стало больше», — объяснил вице-президент РСТ.

К слову, Ярославль и другие города Золотого кольца России пользуются спросом у туристов не только летом, но и зимой. Ранее мы публиковали путеводитель с информацией, что посмотреть в каждом из них.

Фейковые билеты на море

Как только появились новости о возобновлении работы аэропорта в Геленджике с июля, мошенники тут же придумали новую схему обмана. В Сети уже начали появляться поддельные сайты, которые копируют страницы известных сервисов по продаже авиабилетов. На самом деле это старая схема обмана — фишинг. Когда вы пытаетесь «купить» билет на таком сайте, вас просят ввести данные банковской карты. Мошенники их крадут и затем незаметно списывают деньги.

Специалисты уже начали блокировать эти сайты, но лучше заранее знать, как отличить подделку от настоящего сервиса. Вот несколько признаков фишинга:

адрес сайта — может выглядеть почти как настоящий, но с мелкими изменениями: лишний дефис, другой домен (например, .ru вместо .com) или похожие буквы (yandeks.ru вместо yandex.ru);

дизайн — часто неаккуратный, с ошибками в тексте и опечатками;

контакты — на фейковых сайтах их либо нет, либо указаны неверные. Настоящие сервисы всегда дают полные контакты: адрес, телефон, email;

лишние запросы данных — если сайт просит пароли, CVV-код карты или код из SMS без явной причины, это явный признак мошенничества.

Геленджик — место, где море ласкает душу, а солнце целует кожу Источник: Анастасия Щеглова / 93.RU

44% туристов едут отдыхать один раз за сезон, а 27% — дважды и больше. Например, сначала могут отправиться на море, а потом в экскурсионный тур. «Правительство поставило задачу — чтобы за лето и сентябрь в стране отдохнули 48 млн человек. Думаю, справятся», — уточнил Юрий Барзыкин.

Отдых с пользой для тела и души

Отпуск — это необязательно много вредной еды и алкоголя. В России набирает популярность велнес-туризм — всё больше людей хотят отдыхать с пользой для тела и души.

Часто путают велнес-туризм с обычным оздоровительным отдыхом, но это не совсем верно. Само слово wellness раскрывает более глубокий смысл: well означает не только физическое, но и душевное благополучие, а окончание -ness подчеркивает, что это постоянное состояние — как «фитнес», то есть быть в форме постоянно. Главная задача велнес-туризма — комплексно улучшить и тело, и эмоциональное состояние человека.

В больших городах, таких как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и Калининград, популярен урбан-велнес: спа-центры, фитнес-клубы, оздоровительные программы. Для длительного отдыха многие выбирают Сочи — главный курорт юга России с санаториями и программами восстановления.

Велнес-туризм в России продолжает развиваться, предлагая варианты на любой вкус — от спа-отдыха до активных путешествий Источник: Михаил Контуев / MSK1.RU

В будущем конкуренцию ему может составить Крым: там есть минеральные воды, лечебные грязи, прекрасный климат, горные тропы и винный туризм. Пока из-за проблем с авиасообщением регион не раскрыл весь свой потенциал, но перспективы огромны.

Для активного отдыха подходят Алтай, Байкал и Урал, а любителям плавания — города на Волге: Самара, Нижний Новгород, Казань, Ярославль.

Особенно востребованы программы для улучшения сна — до 75% россиян жалуются на проблемы со сном. Также растет спрос на сексуальный велнес — восстановление либидо и коррекцию здоровья на фоне стресса.