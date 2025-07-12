«Нужно обоснование, одного желания мало»: эксперты рассказали о новых правилах получения «шенгена»

Россияне вновь возвращаются в визовые центры Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

В последнее время в визовых центрах страны наблюдается ажиотаж. Россияне штурмуют учреждения в надежде получить шенгенские визы и отправиться в Европу. Популярность таких туров начала падать в период пандемии и продолжила в последующие годы. Но в 2025 году ситуация, похоже, начала меняться. Для того чтобы разобраться в визовых веяниях, 86.RU обратился к ведущим столичным и региональным тревел-экспертам, знающим туристическую кухню изнутри.

Тревел-гид Инна Шуть рассказала, что для того, чтобы получить шенгенскую визу, нужно запастись терпением. Лучше позаботиться о ее получении за несколько месяцев.

— Визы в штатном режиме выдают по всем массовым направлениям, кроме, пожалуй, США. Шенген сейчас оформляется дольше обычного в связи с загруженностью консульств, среднее время рассмотрения документов — от 45 дней. Средняя стоимость оформления «шенгена» — от 20 тысяч рублей на человека, — рассказывает эксперт.

Выдают визы под срок поездки. При наличии старых «шенгенов» могут дать мультивизу, но максимум на полгода.

— Те, кто до ковида получал визы на два года, могут разве что смахнуть слезу. Когда лучше подавать на следующее лето, чтобы не было ажиотажа? Ответ — в январе–феврале, — отмечает Инна Шуть.

Директор турагентства Ксения Сорокина отмечает, что в регионах особого ажиотажа и запросов на оформление «шенгена» не наблюдается.

— В регионах эту визу получить непросто. Нужно либо платить втридорога за мобильную биометрию — от 37 до 50 тысяч рублей за одного человека, либо ехать в ближайший визовый центр. Для жителей Западной Сибири это Екатеринбург, — рассказывает эксперт.

В Москве с этим проще. Но тоже есть сложности. И Ксения Сорокина приводит в пример своего сына:

— Осенью он планирует поехать с друзьями отдохнуть в Испанию и два или три дня сидел на сайте и выжидал, когда появится возможность записаться в визовый центр на подачу документов. Жители же регионов на мобильную биометрию могут записаться спокойно. Очередей нет. Мест всегда хватает.

Тем, кто планирует поездку в Европу, эксперт советует озаботиться получением шенгенской визы минимум за три месяца. Для того чтобы ее оформить, нужно, чтобы были забронированы билеты, запланирован отель.

— Мультивизы дают тем, у кого они уже были раньше, плюс правильно откатаны, погашены тем государством, которым были выданы. Допустим, если получали итальянскую визу в прошлом году и подались на нее в этом, могут дать на больший срок, — отмечает Ксения Сорокина. — Такая же ситуация с Испанией. Французы тоже иногда дают мультивизы, они, в принципе, достаточно лояльно относятся к россиянам.

Греция охотно выдает визы россиянам Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

По словам Надежды Тарбаевой, руководителя отдела маркетинга крупного туроператора, в последнее время появились новые требования к предоставляемым на шенгенскую визу документам.

— Мы оказываем визовую поддержку в основном по Испании и Греции. Греческих виз в этом году действительно оформляется больше, чем в предыдущие пару лет. Однако по-прежнему греки выдают визы под сроки поездки, — говорит Надежда Тарбаева.

Для оформления мультивизы необходимо обоснование, одного желания недостаточно. Само оформление занимает 7–10 дней и более с момента сдачи биометрии. Документы рекомендуют сдавать минимум за 14 рабочих дней до вылета.

— Проблем со слотами на запись на подачу документов у нас нет. При оформлении визы через нашу компанию заполняется упрощенная анкета. Обойдется это в 140 EU, для детей до 12 лет — в 60 EU, — рассказывает эксперт.

Также, по словам тревел-специалиста, относительно недавно появились новые требования к документам, предоставляемым для получения шенгенской визы.

— Необходима выписка из пенсионного и социального фонда страхования РФ, заверенная электронной подписью за последние 10 лет, для всех граждан старше 18 лет. Получить ее можно через «Госуслуги». Кроме того, необходимо предоставить подтверждение права собственности на недвижимость в РФ при наличии таковой, — рассказывает Надежда Тарбаева.

Также всех при подаче документов, вне зависимости от даты сдачи последней биометрии, просят сдавать биометрические данные.