Куда поехать летом? На Кудыкину гору! Туристка рассказала о путешествии в эту сказку

Огромный дракон — визитная карточка парка. Но там есть и другие красивые места Источник: Анастасия Гусева

Куда еще отправиться летом? Куда-куда? На Кудыкину гору! Да, она существует. Кудыкина гора — огромный парк культуры и отдыха в Липецкой области, неподалеку от села Каменка. Территория — 500 га. В парке можно погулять, увидеть много арт-объектов, пообщаться с милыми животными. Ну и, конечно, посмотреть на 15-метровую скульптуру огнедышащего дракона (спойлер: он действительно дышит огнем). Обо всем — в колонке Telegram-редактора 29.RU Анастасии Гусевой.

Что посмотреть?

Примечательно, что если вы приезжаете просто погулять по территории парка, то это совершенно бесплатно , а вот за экскурсии и активности придется платить .

Парк выполнен в тематике русских народных сказок. Когда находишься там, действительно ощущаешь эту волшебную атмосферу. Как только мы приехали на Кудыкину гору, увидели красивый пейзаж.

Источник: Анастасия Гусева

Слева от входа располагается центр гостеприимства: кафе, ресторан и фуд-двор. Ресторанчики я не тестировала, у нас была еда с собой. Рядом с центром гостеприимства — пруд.

Источник: Анастасия Гусева

Прямо — крепость. Вход туда стоит 170 рублей. Внутри — музей романовской игрушки и экспозиция с народными костюмами. За дополнительную плату можно поучаствовать в мастер-классах по народным промыслам. Некоторые из выставочных домиков, к сожалению, не работали, но в какие-то из них нам всё же удалось попасть.

Источник: Анастасия Гусева

Одна из главных фишек Кудыкиной горы — 15-метровый Змей Горыныч . Если вы хотите посмотреть, как он извергает пламя, то придется приехать в пятницу, субботу, воскресенье или в праздничный день. Горыныч рычит по расписанию, только в эти дни и только в 20:00. Мы были в парке во вторник утром, поэтому застали Горыныча добрым, но выглядел он всё равно впечатляюще.

Источник: Анастасия Гусева

После мы направились кормить милейших животных. Я всегда мечтала посмотреть на альпак, в парке я встретила целых двух, это меня очень порадовало. Еще мы видели лам, верблюда, лошадей, ослика, страуса, баранов, козликов, овец и других. От этой части прогулки я осталась в полном восторге.

Источник: Анастасия Гусева

Источник: Анастасия Гусева

Территория огромная, поэтому арт-объекты и достопримечательности находятся достаточно удаленно друг от друга. Для меня это скорее плюс, но если вы не любите много ходить или у вас есть маленькие дети, это может не порадовать. Есть и хорошая новость — в парке предусмотрен транспорт. Так, например, можно арендовать велосипед, отправиться на платную экскурсию на сафари-карете или в электрокаре.

Если вы всё же решили гулять пешком, то делюсь очевидным, но важным советом: проверяйте, какая будет погода. Долгая ходьба в жару может утомить, поэтому лучше выбирать светлую и закрытую одежду. Обязательно пользуйтесь SPF, чтобы не сгореть. Ну и не забудьте про головной убор. Кстати, если вам стало уж слишком жарко, то можно дойти до оборудованного пляжа и искупаться в реке Дон, поэтому стоит взять с собой купальник. А еще на территории есть два источника с ледяной водой.

Источник: Анастасия Гусева

Как добраться?

Мы добирались до Кудыкиной горы из Воронежа. Путь в одну сторону на машине занял примерно полтора часа, учитывая тот факт, что ехали по платной дороге. Путь по бесплатной дороге, по данным навигатора, составил бы чуть больше двух часов.

Источник: Анастасия Гусева

Машину мы оставили на бесплатной парковке рядом с парком.

Если вы решили доехать до парка из Москвы или Санкт-Петербурга, можете добраться на поезде до Ельца . Из Москвы поезд идет около 7 часов, а билет стоит от 1100 рублей. Из Санкт-Петербурга время в пути составит примерно 17 часов, а цена билета — от 1800 рублей.

Из Ельца, Липецка, Воронежа и других близлежащих городов до парка можно добраться на автобусе. По данным сайта парка, сначала нужно доехать до города Задонска, а на автовокзале уточнить расписание маршрутов «Задонск — Калабино» или «Задонск — Сцепное» — эти автобусы проезжают мимо парка. Из Задонска до парка можно добраться и на такси. Время в пути составит примерно 20 минут. Цена — от 600 рублей.

По выходным из Липецка ходит прямой автобус «Липецк — Долгоруково» с остановкой «Сафари-парк Кудыкина гора». Время в пути составит примерно полтора часа, стоимость билета — от 250 рублей.

Источник: Анастасия Гусева

Можно ли остаться на несколько дней?

Мы приехали на Кудыкину гору на несколько часов. Прогуляться и осмотреть достопримечательности. В целом хватило трех часов, чтобы обойти всю территорию. Но на случай если кто-то захочет провести на территории парка побольше времени, все условия там есть.

На территории парка расположен гостиничный отель, номера в нем рассчитаны на 2–3 человек. Есть возможность поселиться и в отдельный домик для семей и компаний до 6 человек.

Источник: Анастасия Гусева

Ну а для любителей природы в парке оборудован экокемпинг, где можно переночевать в палатке или в доме на колесах. По данным сайта, все условия для проживания в кемпинге есть: установлены туалеты, душ, места для электроприборов.

Анастасия Гусева