Куда поехать летом? На Кудыкину гору! Туристка рассказала о путешествии в эту сказку

Куда еще отправиться летом? Куда-куда? На Кудыкину гору! Да, она существует. Кудыкина гора — огромный парк культуры и отдыха в Липецкой области, неподалеку от села Каменка. Территория — 500 га. В парке можно погулять, увидеть много арт-объектов, пообщаться с милыми животными. Ну и, конечно, посмотреть на 15-метровую скульптуру огнедышащего дракона (спойлер: он действительно дышит огнем). Обо всем — в колонке Telegram-редактора 29.RU Анастасии Гусевой.
Что посмотреть?
Примечательно, что если вы приезжаете просто погулять по территории парка, то это совершенно бесплатно, а вот за экскурсии и активности придется платить.
Парк выполнен в тематике русских народных сказок. Когда находишься там, действительно ощущаешь эту волшебную атмосферу. Как только мы приехали на Кудыкину гору, увидели красивый пейзаж.
Слева от входа располагается центр гостеприимства: кафе, ресторан и фуд-двор. Ресторанчики я не тестировала, у нас была еда с собой. Рядом с центром гостеприимства — пруд.
Прямо — крепость. Вход туда стоит 170 рублей. Внутри — музей романовской игрушки и экспозиция с народными костюмами. За дополнительную плату можно поучаствовать в мастер-классах по народным промыслам. Некоторые из выставочных домиков, к сожалению, не работали, но в какие-то из них нам всё же удалось попасть.
Одна из главных фишек Кудыкиной горы — 15-метровый Змей Горыныч. Если вы хотите посмотреть, как он извергает пламя, то придется приехать в пятницу, субботу, воскресенье или в праздничный день. Горыныч рычит по расписанию, только в эти дни и только в 20:00. Мы были в парке во вторник утром, поэтому застали Горыныча добрым, но выглядел он всё равно впечатляюще.
После мы направились кормить милейших животных. Я всегда мечтала посмотреть на альпак, в парке я встретила целых двух, это меня очень порадовало. Еще мы видели лам, верблюда, лошадей, ослика, страуса, баранов, козликов, овец и других. От этой части прогулки я осталась в полном восторге.
Территория огромная, поэтому арт-объекты и достопримечательности находятся достаточно удаленно друг от друга. Для меня это скорее плюс, но если вы не любите много ходить или у вас есть маленькие дети, это может не порадовать. Есть и хорошая новость — в парке предусмотрен транспорт. Так, например, можно арендовать велосипед, отправиться на платную экскурсию на сафари-карете или в электрокаре.
Если вы всё же решили гулять пешком, то делюсь очевидным, но важным советом: проверяйте, какая будет погода. Долгая ходьба в жару может утомить, поэтому лучше выбирать светлую и закрытую одежду. Обязательно пользуйтесь SPF, чтобы не сгореть. Ну и не забудьте про головной убор. Кстати, если вам стало уж слишком жарко, то можно дойти до оборудованного пляжа и искупаться в реке Дон, поэтому стоит взять с собой купальник. А еще на территории есть два источника с ледяной водой.
Как добраться?
Мы добирались до Кудыкиной горы из Воронежа. Путь в одну сторону на машине занял примерно полтора часа, учитывая тот факт, что ехали по платной дороге. Путь по бесплатной дороге, по данным навигатора, составил бы чуть больше двух часов.
Машину мы оставили на бесплатной парковке рядом с парком.
Если вы решили доехать до парка из Москвы или Санкт-Петербурга, можете добраться на поезде до Ельца. Из Москвы поезд идет около 7 часов, а билет стоит от 1100 рублей. Из Санкт-Петербурга время в пути составит примерно 17 часов, а цена билета — от 1800 рублей.
Из Ельца, Липецка, Воронежа и других близлежащих городов до парка можно добраться на автобусе. По данным сайта парка, сначала нужно доехать до города Задонска, а на автовокзале уточнить расписание маршрутов «Задонск — Калабино» или «Задонск — Сцепное» — эти автобусы проезжают мимо парка. Из Задонска до парка можно добраться и на такси. Время в пути составит примерно 20 минут. Цена — от 600 рублей.
По выходным из Липецка ходит прямой автобус «Липецк — Долгоруково» с остановкой «Сафари-парк Кудыкина гора». Время в пути составит примерно полтора часа, стоимость билета — от 250 рублей.
Можно ли остаться на несколько дней?
Мы приехали на Кудыкину гору на несколько часов. Прогуляться и осмотреть достопримечательности. В целом хватило трех часов, чтобы обойти всю территорию. Но на случай если кто-то захочет провести на территории парка побольше времени, все условия там есть.
На территории парка расположен гостиничный отель, номера в нем рассчитаны на 2–3 человек. Есть возможность поселиться и в отдельный домик для семей и компаний до 6 человек.
Ну а для любителей природы в парке оборудован экокемпинг, где можно переночевать в палатке или в доме на колесах. По данным сайта, все условия для проживания в кемпинге есть: установлены туалеты, душ, места для электроприборов.
Хотите на Кудыкину гору?