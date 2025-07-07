У Telegram снова сбой: не загружается приложение и не приходят сообщения

Больше всего жалоб поступает от пользователей из Москвы Источник: Максим Бутусов / E1.RU

Пользователи сообщают о сбое в работе мессенджера Telegram. Это следует из данных сервиса Downdetector.

Большинство жалоб поступает от пользователей из Москвы. Также сообщения о сбое фиксируются из Тверской области и Санкт-Петербурга.

Проблемы наблюдаются с загрузкой приложения, отправкой сообщений и поступлением уведомлений. Некоторые пользователи жалуются, что мессенджер также перестал работать и через браузер.

График сбоев месседжера Источник: Downdetector.su

Это не первый сбой за последние несколько дней. Сбой в работе Telegram и WhatsApp также фиксировался в пятницу, 4 июля. Тогда на неполадки в работе мессенджеров жаловались пользователи из Москвы, Подмосковья, Хабаровского края, Белгородской, Ярославской, Рязанской, Курской областей и других регионов.

5 июля ситуация повторилась. О проблемах с доступом к Telegram тогда сообщили 5,2 тысячи человек. С неполадками столкнулись пользователи из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.