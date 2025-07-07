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Страна и мир У Telegram снова сбой: не загружается приложение и не приходят сообщения

У Telegram снова сбой: не загружается приложение и не приходят сообщения

Также пользователи перестали получать другие уведомления

312
4 комментария
Больше всего жалоб поступает от пользователей из Москвы | Источник: Максим Бутусов / E1.RUБольше всего жалоб поступает от пользователей из Москвы | Источник: Максим Бутусов / E1.RU

Больше всего жалоб поступает от пользователей из Москвы

Источник:

Максим Бутусов / E1.RU

Пользователи сообщают о сбое в работе мессенджера Telegram. Это следует из данных сервиса Downdetector.

Большинство жалоб поступает от пользователей из Москвы. Также сообщения о сбое фиксируются из Тверской области и Санкт-Петербурга.

Проблемы наблюдаются с загрузкой приложения, отправкой сообщений и поступлением уведомлений. Некоторые пользователи жалуются, что мессенджер также перестал работать и через браузер.

График сбоев месседжера | Источник: Downdetector.suГрафик сбоев месседжера | Источник: Downdetector.su

График сбоев месседжера

Источник:

Downdetector.su

Это не первый сбой за последние несколько дней. Сбой в работе Telegram и WhatsApp также фиксировался в пятницу, 4 июля. Тогда на неполадки в работе мессенджеров жаловались пользователи из Москвы, Подмосковья, Хабаровского края, Белгородской, Ярославской, Рязанской, Курской областей и других регионов.

5 июля ситуация повторилась. О проблемах с доступом к Telegram тогда сообщили 5,2 тысячи человек. С неполадками столкнулись пользователи из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

Пользователи соцсети «ВКонтакте» не могли зайти на свои страницы 3 июля. По информации сайта Downdetector, около тысячи человек не могли загрузить приложение на своем телефоне или зайти на свою страницу через браузер.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
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Комментарии
4
Гость
1 час
В скрепный мессенджер MAX принудительно загоняют, ну а народу объяснят по старой схеме, что у телеги сервера устарели. Хотя, по сути, телега - это приёмная товарища майора.
Гость
2 часа
как же контора будет следить за холопами?
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Журналист 72.ru
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