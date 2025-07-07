У Telegram снова сбой: не загружается приложение и не приходят сообщения

Пользователи сообщают о сбое в работе мессенджера Telegram. Это следует из данных сервиса Downdetector.
Большинство жалоб поступает от пользователей из Москвы. Также сообщения о сбое фиксируются из Тверской области и Санкт-Петербурга.
Проблемы наблюдаются с загрузкой приложения, отправкой сообщений и поступлением уведомлений. Некоторые пользователи жалуются, что мессенджер также перестал работать и через браузер.
Это не первый сбой за последние несколько дней. Сбой в работе Telegram и WhatsApp также фиксировался в пятницу, 4 июля. Тогда на неполадки в работе мессенджеров жаловались пользователи из Москвы, Подмосковья, Хабаровского края, Белгородской, Ярославской, Рязанской, Курской областей и других регионов.
5 июля ситуация повторилась. О проблемах с доступом к Telegram тогда сообщили 5,2 тысячи человек. С неполадками столкнулись пользователи из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.
Пользователи соцсети «ВКонтакте» не могли зайти на свои страницы 3 июля. По информации сайта Downdetector, около тысячи человек не могли загрузить приложение на своем телефоне или зайти на свою страницу через браузер.