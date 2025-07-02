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Страна и мир Российские туристы в Азербайджане жалуются на визиты полиции и насилие — видео

Российские туристы в Азербайджане жалуются на визиты полиции и насилие — видео

Рассказываем, что известно о конфликте с Азербайджаном и массовых задержаниях

177
4 комментария
Источник:

Городские медиа

Задержания уроженцев Азербайджана в Екатеринбурге вылились в международный скандал. 27 июня больше 50 человек, среди которых искали подозреваемых в убийствах прошлых лет, доставили в отдел полиции. Во время задержания скончались двое главных подозреваемых — братья Гусейн и Зияддин Сафаровы. Официально причиной смерти называют сердечно-сосудистые заболевания, но родственники погибших винят в их гибели силовиков.

Делегация Азербайджана отказалась от участия в заседании по межпарламентскому сотрудничеству в Москве, по всей стране отменили концерты и выступления российских артистов, в Баку местная полиция задержала главу и шеф-редактора филиала агентства Sputnik. Кроме того, в Азербайджане прошли жесткие задержания еще восьми граждан России, их обвиняют в транзите запрещенных веществ, их продаже и кибермошенничестве.

«За последние сутки поступило множество обращений от граждан Российской Федерации, находящихся на территории Азербайджанской Республики, в том числе с целью туризма, — заявили в посольстве России в Азербайджане. — Они сообщали о прибытии на места их проживания людей в гражданском (некоторые из них представлялись сотрудниками полиции), которые интересовались целью пребывания россиян в стране и проверяли документы. По словам некоторых обратившихся, к ним и членам их семей было применено физическое насилие».

МИД России призывает учитывать обстановку при планировании поездок в Азербайджан.

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Елена ВахрушеваЕлена Вахрушева
Елена Вахрушева
видеоредактор
Азербайджан Задержания Туристы
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Комментарии
4
Гость
41 минута
Надо дать ещё больше безвозвратных кредитов, послать гуманитарную помощь, отправить всё что нужно за спасибо или за бесплатно - в общем всё что любимая власть делает для всех братских рэспублик постоянно
Гость
39 минут
ну теперь скрепные поедут в Дагестан Чечню Армению Абхазию и другие гостеприимные места
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