Российские туристы в Азербайджане жалуются на визиты полиции и насилие — видео

Источник: Городские медиа

Задержания уроженцев Азербайджана в Екатеринбурге вылились в международный скандал. 27 июня больше 50 человек, среди которых искали подозреваемых в убийствах прошлых лет, доставили в отдел полиции. Во время задержания скончались двое главных подозреваемых — братья Гусейн и Зияддин Сафаровы. Официально причиной смерти называют сердечно-сосудистые заболевания, но родственники погибших винят в их гибели силовиков.

Делегация Азербайджана отказалась от участия в заседании по межпарламентскому сотрудничеству в Москве, по всей стране отменили концерты и выступления российских артистов, в Баку местная полиция задержала главу и шеф-редактора филиала агентства Sputnik. Кроме того, в Азербайджане прошли жесткие задержания еще восьми граждан России, их обвиняют в транзите запрещенных веществ, их продаже и кибермошенничестве.

«За последние сутки поступило множество обращений от граждан Российской Федерации, находящихся на территории Азербайджанской Республики, в том числе с целью туризма, — заявили в посольстве России в Азербайджане. — Они сообщали о прибытии на места их проживания людей в гражданском (некоторые из них представлялись сотрудниками полиции), которые интересовались целью пребывания россиян в стране и проверяли документы. По словам некоторых обратившихся, к ним и членам их семей было применено физическое насилие».