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Страна и мир Плавают в тыкве, жмут штангу под водой и ломают биты. Что еще делают люди, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса

Плавают в тыкве, жмут штангу под водой и ломают биты. Что еще делают люди, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса

Трудно понять, как это пришло им в голову, еще труднее реализовать подобное

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Источник:

Городские медиа

То, что для одних звучит, мягко говоря, странно, другим кажется отличной идеей, ведущей к мировой славе.

Например Нонг Джунинг из Китая в какой-то момент своей жизни решил, что будет кидать в арбузы бумажные самолетики. Да так, чтобы они в них втыкались. В результате он вошел в историю как человек, проделавший это с 13 арбузами.

Другой затейник по имени Гэри Кристенсен решил отправиться в речное путешествие в тыкве. Он проплыл 73,5 километра, пока не решил, что этого хватит для нового мирового рекорда.

Есть гораздые на выдумку люди и в нашей стране. Так Виталий Вивчар из Томска отправился качаться на дно озера. За время, которое он не дышал, 50-килограммовый снаряд был поднят 77 раз. К слову, на земле он может сделать с ним больше тысячи повторений.

На какие еще ухищрения способны люди, чтобы их имена попали в заветную книгу? Узнайте, посмотрев наше короткое видео.

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