Плавают в тыкве, жмут штангу под водой и ломают биты. Что еще делают люди, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса

То, что для одних звучит, мягко говоря, странно, другим кажется отличной идеей, ведущей к мировой славе.
Например Нонг Джунинг из Китая в какой-то момент своей жизни решил, что будет кидать в арбузы бумажные самолетики. Да так, чтобы они в них втыкались. В результате он вошел в историю как человек, проделавший это с 13 арбузами.
Другой затейник по имени Гэри Кристенсен решил отправиться в речное путешествие в тыкве. Он проплыл 73,5 километра, пока не решил, что этого хватит для нового мирового рекорда.
Есть гораздые на выдумку люди и в нашей стране. Так Виталий Вивчар из Томска отправился качаться на дно озера. За время, которое он не дышал, 50-килограммовый снаряд был поднят 77 раз. К слову, на земле он может сделать с ним больше тысячи повторений.
На какие еще ухищрения способны люди, чтобы их имена попали в заветную книгу? Узнайте, посмотрев наше короткое видео.