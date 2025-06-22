«Не ждите ничего, и у вас все будет»: туристка побывала на Кубе и поделилась впечатлениями

Многие туристы едут на Кубу, чтобы посмотреть на прекрасный океан Источник: Оксана Есина

Лазурное море, белоснежные пляжи, яркие кадиллаки и солнце в волосах — такой представляется многим российским путешественникам Куба. Однако отправиться на Остров свободы решатся не все. В первую очередь из-за длительного перелета. Жительница Югры Оксана Есина рискнула. Она рассказала 86.RU о впечатлениях от поездки.

Далее — от первого лица.

«Прилетите на Кубу завтра, но вчера»

Вылет на Кубу прямой из Шереметьево. В пути — 13 часов 20 минут. На Nordwind бесплатно вас покормят всего один раз, удобнее запастись закусками. Или можно заранее на сайте компании оплатить дополнительное питание. Напитки, в том числе алкогольные, можно купить во время полета.

Разница с нашим поясом 9 часов, поэтому, если у вас дневной вылет, вы прилетите на Кубу завтра, но вчера. Граница в Варадеро несложная. На паспортном контроле работает несколько окон, пройдете за 30 минут. До отеля в среднем ехать 20–40 минут, в зависимости от удаленности от аэропорта. Заселение — с 16:00.

«Кубинцы приветливые, но иногда медлительные»

На Кубе можно отдыхать круглый год Источник: Оксана Есина

Мой отель называется 4*Melia Las Antillas (16+). Возрастное ограничение предполагает, что не будет отдыхающих с маленькими детьми. Отель работает по системе «всё включено». Стоимость одноместного проживания за 13 дней — 140 000 рублей.

Отель зеленый, большой, с красивыми кустарниками и разными деревьями, Если пойдете гулять по территории, около 3-этажных бунгало найдете манговые деревья. Зеленые плоды быстро поспевают на балконе. Проживать можно также в основном 5-этажном комплексе, номера везде примерно одинаковые.

Кубинцы приветливые, но иногда медлительные, потому что «маньяна». Это означает, что всё можно сделать завтра или когда-нибудь потом. Так как на Кубу ограничена поставка различных товаров, местные жители очень рады различным презентам от туристов, например шоколадкам, колготкам и медикаментам, хотя и чаевые в долларах с благодарностью принимают. Очень любят петь и танцевать, могут внезапно пуститься в пляс, услышав любимую музыку.

К перемене времени привыкаешь быстро. Единственное — когда просыпаешься утром на Кубе, на родине уже почти вечер. Так что, если нужно поработать удаленно, будет не очень удобно.

«Океан прекрасен»

Лазурная вода и белый песок — что еще нужно туристу? Источник: Оксана Есина

Что поистине прекрасно в Варадеро — это океан. Он теплый, прозрачный и довольно спокойный в мае. Но такая температура воды и количество волн не характерны для всего года.

На пляже вас никто не побеспокоит, лежаков достаточно. Справа — зона, где запрещено громко слушать музыку, все мероприятия проходят слева — это карнавал по средам, анимация с волейболом и другими развлечениями ежедневно.

Туристку не напугал долгий перелет Источник: Оксана Есина

Торговцы на пляж приходят редко, в основном предлагают фрукты и пинаколаду — это визитная карточка Кубы, так как в составе коктейля есть ром. Как говорят гиды, Куба — это место витамина D и Р (рома). И этим всё сказано. Эта страна не про суперсервис или изысканную еду. Но, как говорится, не ждите ничего, и у вас всё будет. В отеле вас в любом случае всегда накормят. Могу отметить сок из гуавы, манго и тропических фруктов, которые предлагали на завтраках. На обед и ужин иногда были креветки и мидии. Кстати, в лобби есть сухое игристое, просите каву («брют» на испанском).

«На туристическом автобусе можно ездить хоть целый день»

Рядом с отелем есть остановка, с которой за 5 долларов можно на туристическом автобусе доехать до центра деревни. Там находятся рынки с сувенирами, кафе с лобстерами и другими деликатесами. Билет нужно сохранить. По нему на автобусе можно ездить хоть целый день по всему побережью.

Если хотите купить сувениры, можно поменять доллары на песо. Курс в официальных обменниках невыгодный, все туристы меняют деньги в основном у барменов в кафе. В Гаване мы поменяли по курсу 370 песо за доллар. Но учтите: кубинцы не всегда принимают местную валюту у туристов. Например, в хорошем магазине с сигарами и ромом всё — за условные единицы. С этим также можно столкнуться в музее, магазине и кафе.

Путешествие в Гавану на ретроавтомобиле

Оксана рекомендует съездить в Гавану Источник: Оксана Есина

Рекомендую поехать в Гавану, это столица Кубы. Мы на компанию брали ретромашину с гидом и водителем. Цена — 200 долларов. Втроем сидели сзади. Первым посмотрели Капитолий. Театр отреставрирован и красив, впечатляет. Статуя Иисуса и крепость тоже хороши. Зашли в легендарный бар Хемингуэя и выпили по «дайкири» за 10 долларов. Прошлись по самой длинной торговой улице, увидели церкви и площадь Революции. Че Гевару кубинцы тихо не любят, на вопрос почему, отвечают: «Изучите историю».

В столице Кубы есть на что посмотреть Источник: Оксана Есина

Знаменитая статуя Иисуса Источник: Оксана Есина

Гавана понравилась, а вот ретромашина по удобству — это не «мерседес», но ехать можно. Дорога занимает не более 2 часов. Только не берите кабриолет с открытым верхом: это совершенно неудобно. На обратном пути заехали на потрясающий мост, оттуда открывается грандиозный вид, которым можно наслаждаться и при этом пить пинаколаду в ананасе.

На улицах Гаваны о будущем вам могут рассказать местные гадалки Источник: Оксана Есина

Гавана — красивый старинный город Источник: Оксана Есина

Другие экскурсии можно также купить у гида. Если хотите расплатиться безналом, лучше взять пластиковую карту, которую нужно будет вставить в терминал. Если говорить о наличных деньгах, то лучше брать с собой доллары.

Резюмируя, хочу сказать, что если вас не смущает длительный перелет, разница во времени, средний сервис и еда без изысков, смело летите в эту безвизовую прекрасную страну. Все неудобства компенсируют прекрасный океан или ром. Кому что по душе.