Под шквальным огнем кричали: «Не стреляйте». Как 30 лет назад освободили заложников теракта в Буденновске: видео

Вспоминаем, как 30 лет назад освобождали заложников теракта в Буденновске Источник: Елена Вахрушева / MSK1.RU

В 1995 году маленький городок в Ставропольском крае сотрясла трагедия. 14 июня группа террористов во главе с Шамилем Басаевым ворвалась в Буденновск и захватила местную больницу. Боевики требовали вывода войск из Чечни.

В заложниках оказались более 1200 человек, в том числе новорожденные дети. Пленные, выставленные терорристами в окна больницы, под шквальным огнем кричали силовикам: «Не стреляйте!»

После провального штурма здания, начался очередной раунд переговоров. Депутаты, журналисты и добровольцы обменяли себя на заложников больницы, и уехали с группой Басаева.

Те пять дней, что заложники провели в буденновской больнице, вошли в историю как первый теракт, прогремевший на территории современной России. И первый случай, когда нападавших отпустили. Да не просто так, а с гарантиями от правительства.