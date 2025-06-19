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Страна и мир Под шквальным огнем кричали: «Не стреляйте». Как 30 лет назад освободили заложников теракта в Буденновске: видео

Под шквальным огнем кричали: «Не стреляйте». Как 30 лет назад освободили заложников теракта в Буденновске: видео

В плену оказались более 1200 человек

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2 комментария

Вспоминаем, как 30 лет назад освобождали заложников теракта в Буденновске

Источник:

Елена Вахрушева / MSK1.RU

В 1995 году маленький городок в Ставропольском крае сотрясла трагедия. 14 июня группа террористов во главе с Шамилем Басаевым ворвалась в Буденновск и захватила местную больницу. Боевики требовали вывода войск из Чечни. 

В заложниках оказались более 1200 человек, в том числе новорожденные дети. Пленные, выставленные терорристами в окна больницы, под шквальным огнем кричали силовикам: «Не стреляйте!»

После провального штурма здания, начался очередной раунд переговоров. Депутаты, журналисты и добровольцы обменяли себя на заложников больницы, и уехали с группой Басаева.

Те пять дней, что заложники провели в буденновской больнице, вошли в историю как первый теракт, прогремевший на территории современной России. И первый случай, когда нападавших отпустили. Да не просто так, а с гарантиями от правительства.

О том, как это было, смотрите в видео выше.

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Елена Халматова
корреспондент MSK1.RU
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Комментарии
2
Инженер1
10 минут
басай похож на иностранца Карбофос.
Гость
24 минуты
Помню эти жуткие дни...
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