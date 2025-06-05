Путин учредил новую льготу для всех дошкольников

Праздник президент предложил учредить 8 сентября, в честь дня рождения автора Расула Гамзатова Источник: Наталья Бурухина / NN.RU











Президент России Владимир Путин предложил запустить программу «детская книжная карта», чтобы повысить доступность детских книг. Он считает, что такую карту должны получить все семьи, в которых растут дошкольники от трех до шести лет. С такой инициативой президент выступил на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ.

«Книга — это неотъемлемая часть воспитательного процесса и семейных традиций. <…> Такие карты с номиналом в три тысячи рублей получат семьи, в которых растут дошкольники в возрасте от трёх до шести лет. Подчеркну: карту будет получать каждый ребёнок по достижении им трёх лет, что очень важно для многодетных семей», — заявил президент.

Источник: Кремль. Новости / Telegram

Еще президент предложил учредить новый праздник День языков народов России. Он будет отмечаться ежегодно 8 сентября — в день рождения Расула Гамзатова, автора легендарных «Журавлей».

Источник: Кремль. Новости / Telegram