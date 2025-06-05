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Страна и мир Путин учредил новую льготу для всех дошкольников

Путин учредил новую льготу для всех дошкольников

Еще президент ввел новый праздник

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2 комментария
Праздник президент предложил учредить 8 сентября, в честь дня рождения автора Расула Гамзатова | Источник: Наталья Бурухина / NN.RUПраздник президент предложил учредить 8 сентября, в честь дня рождения автора Расула Гамзатова | Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Праздник президент предложил учредить 8 сентября, в честь дня рождения автора Расула Гамзатова

Источник:

Наталья Бурухина / NN.RU

Президент России Владимир Путин предложил запустить программу «детская книжная карта», чтобы повысить доступность детских книг. Он считает, что такую карту должны получить все семьи, в которых растут дошкольники от трех до шести лет. С такой инициативой президент выступил на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ.

«Книга — это неотъемлемая часть воспитательного процесса и семейных традиций. <…> Такие карты с номиналом в три тысячи рублей получат семьи, в которых растут дошкольники в возрасте от трёх до шести лет. Подчеркну: карту будет получать каждый ребёнок по достижении им трёх лет, что очень важно для многодетных семей», — заявил президент.

Источник:

Кремль. Новости / Telegram

Еще президент предложил учредить новый праздник День языков народов России. Он будет отмечаться ежегодно 8 сентября — в день рождения Расула Гамзатова, автора легендарных «Журавлей».

Источник:

Кремль. Новости / Telegram

По словам Путина, Гамзатов считал родными два языка: аварский, на котором творил, и русский, благодаря которому его произведения обрели мировую славу.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Владимир Путин Льгота Дети Язык Образование
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Комментарии
2
Гость
21 минута
с рождения надо всех ставить на воинский учёт , это самая лучшая льгота
Гость
10 минут
Типа кто то сейчас книжки читает? Все давно уже телефонами или планшетами пользуются. Ну или почти все. Книги в основном дома держат для понта.
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