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Страна и мир На «Госуслугах» появится раздел с адресами всех бомбоубежищ

На «Госуслугах» появится раздел с адресами всех бомбоубежищ

Система заработает во всех регионах

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Функцию уже опробовали в двух регионах | Источник: Артём Устюжанин / E1.RUФункцию уже опробовали в двух регионах | Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Функцию уже опробовали в двух регионах

Источник:

Артём Устюжанин / E1.RU

На «Госуслугах» планируют разместить адреса бомбоубежищ во всех регионах России до конца 2025 года. Об этом заявил замдиректора департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС Сергей Старовойтов «Парламентской газете». Инициативу уже обсудили в Общественной палате.

«Каждый гражданин сможет зайти в личный кабинет на „Госуслугах“, нажать на специальную вкладку и посмотреть, к какому убежищу он приписан, куда ему идти в случае чрезвычайной ситуации», — сказал Старовойтов.

Он добавил, что на «Госуслугах» также появится информация об эвакуационных пунктах, куда следует прибыть в случае объявления эвакуации. Сергей Старовойтов отметил, что система уже прошла апробацию в Курской и Белгородской областях. Распространить ее на всю страну могут к концу этого года.

Ранее в России анонсировали появление отечественного мессенджера. С помощью цифрового ассистента в нем можно будет получать государственные и финансовые услуги.

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