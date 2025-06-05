На «Госуслугах» появится раздел с адресами всех бомбоубежищ

Функцию уже опробовали в двух регионах Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











На «Госуслугах» планируют разместить адреса бомбоубежищ во всех регионах России до конца 2025 года. Об этом заявил замдиректора департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС Сергей Старовойтов «Парламентской газете». Инициативу уже обсудили в Общественной палате.

«Каждый гражданин сможет зайти в личный кабинет на „Госуслугах“, нажать на специальную вкладку и посмотреть, к какому убежищу он приписан, куда ему идти в случае чрезвычайной ситуации», — сказал Старовойтов.

Он добавил, что на «Госуслугах» также появится информация об эвакуационных пунктах, куда следует прибыть в случае объявления эвакуации. Сергей Старовойтов отметил, что система уже прошла апробацию в Курской и Белгородской областях. Распространить ее на всю страну могут к концу этого года.