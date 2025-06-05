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Страна и мир С кошкой через Тихий океан. Узнав об опасной болезни, продавец шин бросил работу и отправился в плавание

С кошкой через Тихий океан. Узнав об опасной болезни, продавец шин бросил работу и отправился в плавание

Видеоистория американца Оливера Виджера

129
1 комментарий
Источник:

Городские медиа

29-летний Оливер Виджер стал знаменит после того, как бросил работу, чтобы отправиться в плавание через океан в компании своей кошки.

Оливер жил обычной жизнью, трудился в компании по продаже шин, пока не травмировал шею. У врача Оливер узнал, что у него синдром Клиппеля-Фейля — редкий врожденный порок развития шейных и верхнегрудных позвонков, который может привести к параличу. Это заставило его переосмыслить свою жизнь. Он уволился, снял все свои пенсионные накопления и купил небольшую яхту, переоборудовал ее и отправился из Орегона на Гавайи через Тихий океан, взяв с собой лишь лучшего помощника — кошку по кличке Феникс.

Подробнее про приключение необычной парочки смотрите в видео выше.

Больше миллиона человек в соцсетях наблюдают, как Оливер и Феникс укрощают волны, любуются закатами и дельфинами. Оливер надеется, что с помощью соцсетей он сможет заработать и исполнить свою мечту — отправиться в кругосветку.

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Елена ВахрушеваЕлена Вахрушева
Елена Вахрушева
видеоредактор
Путешествие Океан Животные Работа
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Комментарии
1
Гость
26 минут
Увы, заболевший скрепный и глубинный может только в лучшем случае съездить в Кострому или Буй чтобы не так жалко было расставаться с жизнью, кошку тоже можно взять с собой
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