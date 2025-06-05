С кошкой через Тихий океан. Узнав об опасной болезни, продавец шин бросил работу и отправился в плавание

29-летний Оливер Виджер стал знаменит после того, как бросил работу, чтобы отправиться в плавание через океан в компании своей кошки.

Оливер жил обычной жизнью, трудился в компании по продаже шин, пока не травмировал шею. У врача Оливер узнал, что у него синдром Клиппеля-Фейля — редкий врожденный порок развития шейных и верхнегрудных позвонков, который может привести к параличу. Это заставило его переосмыслить свою жизнь. Он уволился, снял все свои пенсионные накопления и купил небольшую яхту, переоборудовал ее и отправился из Орегона на Гавайи через Тихий океан, взяв с собой лишь лучшего помощника — кошку по кличке Феникс.